Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
Parfumurile cu miros de desert, tot mai căutate pe fondul boomului medicamentelor pentru slăbit

Publicat:

Parfumurile „gourmand”, cu note de biscuiți, vanilie sau cireșe, câștigă teren rapid, mai ales în rândul tinerilor consumatori activi online. Potrivit firmei de cercetare Mintel, această tendință ar putea fi legată de utilizarea în creștere a medicamentelor pentru pierderea în greutate, precum Ozempic, Wegovy și Mounjaro.

Parfumuri pe lângă felii de lămâie și scorțișoară
Tinerii cumpără tot mai des parfumuri cu miros de dulciuri. Foto arhivă

În ultimii trei ani, lansările de parfumuri cu arome inspirate de deserturi (vanilie, cafea, caramel) au crescut puternic, iar numai anul trecut s-au înregistrat cu 24% mai multe produse de acest tip.

„Brandurile de parfum ar putea explora tot mai mult aceste note pentru a răspunde suprimării apetitului cauzate de GLP-1, în timp ce consumatorii încearcă să rămână supli, dar să se bucure de arome decadente, inspirate din gastronomie”, spune Clotilde Drapé, analist Mintel, potrivit The Guardian.

Raportul Future of Fragrance 2025 prognozează o revenire și mai puternică a parfumurilor dulci, alimentată de utilizarea medicamentelor pentru slăbit. Discuțiile online leagă aceste tratamente de schimbări în apetit și percepția senzorială, ceea ce poate stimula interesul pentru experiențe olfactive intense.

Fenomenul este vizibil mai ales în rândul tinerilor. Căutările Google și TikTok pentru „gourmand fragrances” au crescut cu 170% în SUA din 2023, arată compania de cercetare Spate.

În aprilie, artista Sabrina Carpenter a lansat parfumul Me Espresso, descris ca o cafea cu gheață transformată în experiență olfactivă, cu note de espresso, biscuiți și frișcă. Linie ei de parfumuri include și Sweet Tooth, Caramel Dreamși Cherry Baby, toate prezentate în flacoane în formă de batoane de ciocolată.

„Este o tendință inspirată de Gen Z”, spune Amanda Carr, autoare la site-ul We Wear Perfume. Pentru tineri, parfumurile dulci sunt o poartă de intrare accesibilă pe piața parfumeriei: „E ca un tort sau o prăjitură, ușor de înțeles chiar și pentru cei care abia descoperă lumea parfumurilor.

Notele grele, precum vanilia, oferă și senzația de „valoare pentru bani”, un alt factor de atractivitate pentru generațiile tinere.

Piața globală a parfumeriei este în plină expansiune, cu o creștere anuală estimată la 3,3% în 2025, potrivit Statista. Pe TikTok, printre cele mai populare tendințe se află „scent layering”, combinarea mai multor produse parfumate (uleiuri, loțiuni, body mist) pentru a prelungi intensitatea aromei.

Drapé subliniază că „efectul de bună dispoziție” este motivul principal pentru care britanicii folosesc parfumuri, ceea ce explică apetitul pentru aromele dulci, asociate cu răsfățul și plăcerea.

Stil de viață

