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Dr. Cristian Viişoreanu, fondatorul Institutului Sânului, a fost acreditat ca Master Surgeon in Breast Treatment

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Dr. Cristian Viișoreanu, fondatorul Institutului Sânului din cadrul Grupului MedLife, a obținut acreditarea Master Surgeon in Breast Treatment, acordată de Surgical Review Corporation (SRC). Distincția certifică respectarea unor standarde internaționale riguroase privind calitatea actului medical, siguranța pacientului și rezultatele tratamentului în chirurgia sânului.

9 IULIE Dr Viisoreanu Master Surgeon in Breast Treatment png

„Sănătatea este bunul nostru cel mai de preț, pe care îl putem pierde atât de ușor atunci când nu îl ocrotim îndeajuns. La Institutul Sânului ştim că nu există boli, ci bolnavi, de aceea tratamentul în majoritatea afecțiunilor a devenit personalizat. Decizia planului de tratament este stabilită de o întreagă echipă medicală, organizată într-o comisie menită să găsească soluția optimă de tratament pentru fiecare caz. Sunt onorat să primesc această acreditare care ne validează efortul şi ne confirmă că facem bine ce facem”, spune Dr. Cristian Viişoreanu.

Supraspecializat în chirurgie oncologică, Dr. Cristian Viișoreanu se numără printre puținii medici din România care au obținut acreditarea Master Surgeon in Breast Treatment.

Pentru acordarea acestei acreditări, chirurgii parcurg un proces complex de evaluare, menit să verifice respectarea standardelor și cerințelor stabilite de SRC. Printre criteriile analizate se numără experiența chirurgicală, infrastructura și dotările unității medicale, protocoalele clinice și procedurile operaționale, precum și accentul pus pe educația pacientului și monitorizarea continuă a calității serviciilor medicale. Totodată, procesul de acreditare urmărește și implementarea celor mai bune practici internaționale, cu scopul de a îmbunătăți continuu calitatea îngrijirii și experiența pacienților.

„Suntem mândri să recunoaștem angajamentul doctorului Cristian Viişoreanu față de promovarea și furnizarea de îngrijiri de calitate pentru toți pacienții”, a declarat Gary M. Pratt, CEO al SRC. „Această acreditare semnalează faptul că domnul doctor Viişoreanu se numără printre cei mai buni din această specialitate și este dedicat oferirii celui mai înalt nivel de îngrijire posibil.”

Pentru paciente, această acreditare reprezintă garanția că tratamentul este oferit în conformitate cu standarde internaționale privind siguranța, calitatea actului medical și monitorizarea continuă a rezultatelor clinice.

Fondat în 2018 de Dr. Cristian Viișoreanu, Institutul Sânului reunește o echipă multidisciplinară de specialiști cu experiență în oncologia mamară, chirurgie plastică, psihologie și nutriție. Abordarea integrată permite tratarea fiecărei paciente într-un mod personalizat, cu accent pe recuperarea completă și restabilirea calității vieții.

Din 2024, Institutul Sânului face parte din MedLife Medical Park, cel mai mare spital al Grupului MedLife, oferind pacientelor un parcurs terapeutic complet și acces la servicii medicale integrate, în conformitate cu cele mai înalte standarde de îngrijire.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

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