medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

Dr. Anca Maria Arhip, MedLife: „Testarea genetică la copiii cu malformații cardiace nu e doar un detaliu!”

0
0
Publicat:

Meseria de medic înseamnă, de cele mai multe ori, pe lângă pasiune, empatie, răbdare, și multă, multă dedicare, fiindcă medicii lucrează cu viețile oamenilor. A alege cardiologia pediatrică presupune din start să accepți o responsabilitate dublă: să ai grijă de inimile fragile ale copiilor și, în același timp, de emoțiile părinților. 

Dr Anca Maria Arhip, MedLife jpeg

Este o specialitate care presupune multă atenție, precizie, delicatețe și tact, iar dr. Anca Maria Arhip, medic specialist cardiologie pediatrică la MedLife, are aceste calități absolut necesare în a diagnostica și trata copii cu tot felul de probleme de sănătate, inclusiv malformații cardiace congenitale. „În spatele fiecărui copil există o poveste fragilă. De aceea, în munca noastră e nevoie de multă răbdare, empatie și inteligență emoțională. Părinții trebuie să înțeleagă, în cuvinte simple, ce se întâmplă cu inima copilului lor,” a precizat dr. Anca Maria Arhip.

Malformațiile cardiace congenitale sunt printre cele mai întâlnite afecțiuni cu care se nasc copiii. O statistică la nivel european arată că prevalența la nou născuți vii este de 60.2 per 10.000 de copii. Unii prezintă defecte în pereții inimii, de exemplu o discontinuitate sau gaură la nivelul pereților, alții au probleme cu vasul de sânge care leagă artera pulmonară de aortă (persistența canalului arterial). Sunt micuți care se nasc cu afecțiuni complexe precum Tetralogia Fallot, o malformație complexă, cunoscută pentru colorarea albăstruie a copilului, crize cianotice.

Fiecare diagnostic de acest fel vine cu provocări pentru medic, pentru copil și pentru părinți. Uneori, semnele pot fi vizibile chiar din timpul sarcinii, la ecografiile de morfologie fetală. Alteori, medicii depistează problemele imediat după naștere sau în primii ani de viață, atunci când apar semne precum oboseala la supt, respirația rapidă, transpirațiile abundente sau întârzierea în creștere. „Părinții sunt primii care observă că ceva nu este în regulă. Rolul lor este esențial în diagnosticarea timpurie”, subliniază dr. Arhip.

Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale

În SUA, malformațiile cardiace congenitale afectează aproape 1% dintre nou-născuți. Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale sunt reprezentate de:

-        defecte septale atriale sau ventriculare (discontinuitate sau gaură la nivelul pereților inimii)

-        persistenta canalului arterial (vasul de sânge care leagă artera pulmonară de aortă - normal doar în viața intrauterină)

-        stenoza pulmonară (îngustarea valvei pulmonare), stenoza aortică (îngustarea valvei aortice)

-        Tetralogia Fallot (malformație complexă, cunoscută pentru colorarea albăstruie a copilului, crize cianotice).

-        Transpoziția de vase mari (originea anormală, inversată a arterei pulmonare și a aortei)

-        Coarctația de aortă (îngustarea unei porțiuni a aortei, care produce tensiune arterială mare în partea superioară a corpului și scăzută în partea inferioară).

Unele malformații cardiace pot fi depistate din timp

Părinții pot depista încă din timpul sarcinii unele malformații cardiace, în cadrul morfologiei fetale de trimestrul II, între 18 și 22 săptămâni de sarcină. Ulterior, imediat după naștere, medicul neonatolog, prin examinarea clinică atentă, ascultarea cordului, măsurarea pulsului și screening-ul prin pulsoximetrie (măsurarea saturației oxigenului în sânge) – poate depista malformațiilor cardiace congenitale critice, încă din primele zile de viață.

„Odată cu creșterea copilului, medicul de familie, pediatrul sau chiar părinții pot observa anumite semne clinice (respirație rapidă, oboseală la supt, transpirații abundente, întârziere în creștere și dezvoltare, cianoză- buze sau degete albastre), infecții respiratorii frecvente care să-i îndrume către specialistul de cardiologie pediatrică pentru un consult complet”, a precizat chirurgul pediatru.

Factorul genetic, foarte important în cardiomiopatiile pediatrice

Tot mai des, în medicină se vorbește despre rolul testelor genetice. În cardiologia pediatrică, acestea nu sunt un simplu detaliu: pot face diferența între un diagnostic incomplet și o imagine clară asupra evoluției viitoare a copilului. Aproximativ o treime dintre malformațiile cardiace congenitale și jumătate dintre cardiomiopatii au o cauză genetică identificabilă.

„Testarea genetică la copiii cu malformații cardiace nu este doar un „detaliu în plus”, ci are un rol esențial pentru diagnostic, ajută la diferențierea între un defect izolat și unul care face parte dintr-un sindrom mai complex, poate anticipa apariția complicațiilor, ajută medicul să le explice părinților la ce să se aștepte pe termen lung (prognostic și evoluție), ne arată dacă există un risc ca și alți copii din familie să se nască cu aceeași problemă. Testele genetice ne oferă răspunsuri, orientează tratamentul și ajută familia să ia decizii informate pentru viitor”, a explicat medicul.

Majoritatea părinților se simt copleșiți, se simt vinovați, îngrijorați când află că afecțiunea cardiacă a copilului lor are o cauză genetică, însă după ce primesc informații clare și suport, părinții încep să se concentreze pe soluții.

Povestea Mariei cu Sindrom Turner. Testarea genetică a făcut diferența!

Sindromul Turner este o afecțiune genetică rară, care afectează exclusiv persoanele de sex feminin. Această boală este definită prin lipsa totală sau parțială, sau anomalii structurale ale unuia dintre cei doi cromozomi X, având drept rezultat o serie de simptome distincte. Acest sindrom afectează aproximativ 1 din 2.500 de fete nou-născute, conform estimărilor. Dr. Ana Maria Arhip a avut un astfel de caz.

„Îmi amintesc de Maria, o fetiță pe care am urmărit-o periodic în cabinetul de cardiologie pediatrică, care s-a prezentat împreună cu părinții pentru valori crescute ale tensiunii arteriale. Era un copil supraponderal, cu câteva particularități ale trăsăturilor fizice: un gât scurt și o statură mică, care a alarmat pediatrul și a trimis-o către cardiologie. Deși tendința generală e să dăm vina pe obezitate, de această dată cauza hipertensiunii arteriale a fost o îngustare a aortei (coarctație de aortă) descoperită la ecocardiografie. Totuși trăsăturile Mariei erau particulare, fapt ce m-a determinat să îndrum părinții către o testare genetică. Revenind la control, părinții mi-au povestit că au decelat lipsa cromozomului X, testare ce a confirmat Sindromul Turner”, a mărturisit medicul.

În cazul sindromului Turner, aproximativ 30–50% dintre fete au o malformație cardiacă congenitală.  „Testarea genetică a fost extrem de utilă în cazul Mariei pentru a confirma diagnosticul, pentru a identifica sau nu cromozomul Y (important pentru riscul de tumori), a căutat microdeleții sau duplicări mici ale cromozomului X (pentru a explica unele diferențe de manifestări clinice între fetele cu Sindromul Turner), a oferit părinților informații clare despre monitorizarea dezvoltării copilului”, a explicat dr. Ana Maria Arhip.

Chiar dacă în cazul Mariei, testele genetice nu i-au rezolva direct problema de sănătate, acestea i-au ajutat pe medici să efectueze controale preventive specifice afecțiunii. „În acest mod am decelat la timp o patologie a glandei tiroide și un rinichi în potcoavă, frecvent asociate cu Sindromul Turner. Testele genetice ne deschid drumul către îngrijirea corectă a pacientului!”, a subliniat chirurgul pediatric.

Trombofilia – riscuri ascunse

Un alt termen tot mai des întâlnit în zilele noastre este trombofilia, o afecțiune care face ca sângele din vene și artere să fie mai predispus la coagulare. Aceasta poate fi de două tipuri: ereditară sau moștenită (genetică), ori dobândită, și constă în formarea de cheaguri de sânge (numite și trombi) atât în artere, cât și în vene. „Este deosebit de importantă la copii, mai ales în situații precum intervenții chirurgicale, traumatisme sau deshidratare. Părinții care știu că există această predispoziție în familie trebuie să fie atenți la stilul de viață al copiilor: hidratare, mișcare, alimentație sănătoasă și evitarea imobilizărilor prelungite”, a atras atenția dr. Arhip.

Trombofilia poate afecta indirect sănătatea inimii și a vaselor de sânge prin formarea cheagurilor, care, odată ce se desprind și migrează, pot ajunge în plămâni, determinând embolie pulmonară, la nivelul inimii: dacă blochează o arteră coronară, apare infarctul miocardic, iar la nivelul creierului: accidentul vascular cerebral. „Trombofilia se poate moșteni iar cea mai frecventă formă la copii, este cea ereditară (genetică). Dacă un părinte are o trombofilie genetică, copilul poate moșteni mutația în proporție de 50%”, a spus medicul.

Teste genetice necesare copiilor

Testele genetice se fac atunci când există motive medicale sau ca screening. Dr. Arhip le recomandă astfel:

-       în timpul sarcinii, în primul și al doilea trimestru de sarcină, mămicile pot efectua dublu test, triplu test, morfologia fetală, ADN fetal liber în sângele mamei,  biopsie de vilozități coriale, amniocenteza.

-       la toți nou-născuții în primele zile de viață se face testul Guthrie (picătura de sânge din călcâi), pentru a identifica dacă exista boli metabolice: fenilcetonurie, hipotiroidie, surditate, retinopatia prematurului.

-       pe parcursul dezvoltării copilului există teste genetice specifice care se efectuează dacă micuțul prezintă întârziere în dezvoltare sau trăsături sugestive pentru un sindrom genetic.

-       dacă există antecedente familiale de boli genetice, trombofilie, moarte subită la vârste tinere, se poate face testare preventivă, screening familial.

În fața unui diagnostic dificil, sfatul medicului pentru părinți este la fel de cald precum zâmbetul unui copil: „Fiți încrezători! Cu răbdare, iubire și speranță, puteți construi o viață bună pentru copilul dumneavoastră.”

Surse:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36345679/

https://www.cdc.gov/heart-defects/data/

https://www.MedLife.ro/glosar-medical/afectiuni-medicale/sindrom-turner-cauze-simptome-tratament

https://www.MedLife.ro/glosar-medical/afectiuni-medicale/trombofilie-cauze-simptome-tratament

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
digi24.ro
image
O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități
stirileprotv.ro
image
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
gandul.ro
image
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
mediafax.ro
image
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Recalcularea pensiei după ce ai depășit stagiul complet de cotizare. Câți bani în plus poți primi
playtech.ro
image
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
Fetiță româncă, la un pas să fie răpită de lângă tatăl său, direct din cărucior, de către un tânăr tunisian
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
A murit Cătălin Stănescu! Tânărul politician de 37 de ani a sfârșit tragic, într-un accident oribil. A lăsat o familie distrusă în urma lui!
romaniatv.net
image
Vrei un loc de muncă plătit cu 8000 de euro? Se fac angajări
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Cine este Gabriela Popi, doctorița găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Avea 50 de ani și era dată dispărută de trei zile
click.ro
image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
6657031 jpg
Ce e de făcut când se îngrașă ficatul? De la cauze la tratament și schimbări în alimentație și stil de viață
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
loading Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

image
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
digi24.ro
image
O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități
stirileprotv.ro
image
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
gandul.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
cancan.ro
image
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
digisport.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Recalcularea pensiei după ce ai depășit stagiul complet de cotizare. Câți bani în plus poți primi
playtech.ro
image
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
VIP-urile de pe lista Ancăi Alexandrescu. Jurnalista de la Realitatea Plus are în portofoliu colaborări cu cele mai importante nume din istoria PSD
bugetul.ro
image
Fetiță româncă, la un pas să fie răpită de lângă tatăl său, direct din cărucior, de către un tânăr tunisian
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
A murit Cătălin Stănescu! Tânărul politician de 37 de ani a sfârșit tragic, într-un accident oribil. A lăsat o familie distrusă în urma lui!
romaniatv.net
image
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”
as.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
click.ro
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
6657031 jpg
Ce e de făcut când se îngrașă ficatul? De la cauze la tratament și schimbări în alimentație și stil de viață
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
Picture1 png
Câți cai vezi în această imagine?
clicksanatate.ro
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Scandal înainte de Crăciun. Meghan Markle și rochia scumpă pe care a „furat-o” de la o ședință foto. La fel a făcut și cu pantofii de logodnă

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?