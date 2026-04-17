Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Vesta unui supravieţuitor de pe Titanic, scoasă la vânzare la o licitaţie rară

O vestă de salvare purtată de un supravieţuitor de pe Titanic va fi scoasă la vânzare în acest weekend, la o licitaţie rară, descrisă drept o oportunitate care apare „o dată într-o generaţie”, conform CNN.

Se estimează că vesta va fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 250.000 de lire sterline (339.000 de dolari) şi 350.000 de lire sterline (474.000 de dolari) şi este singura aparţinând unui supravieţuitor al tragediei din 1912 care ajunge la licitaţie, potrivit casei britanice Henry Aldridge and Son.

Piesa a fost purtată de Laura Mabel Francatelli, pasageră la clasa întâi pe celebrul vas, care s-a scufundat în urmă cu 114 ani, scrie News.

Când RMS Titanic a plecat în voiaj pe 10 aprilie 1912, era cea mai mare navă de pasageri aflată în serviciu şi era considerată „de nescufundat”. Doar patru zile mai târziu, călătoria inaugurală s-a transformat într-o tragedie internaţională, când nava a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord, la ora 23:40, pe 14 aprilie. Nava, care s-a scufundat în mai puţin de trei ore, nu avea suficiente bărci de salvare pentru cele  aproximativ 2.220 de persoane aflate la bord. Doar aproximativ 700 au supravieţuit.

Francatelli era secretara creatoarei de modă Lucy Duff Gordon şi călătorea spre Chicago împreună cu aceasta şi soţul ei, Cosmo Duff Gordon. Toţi trei au supravieţuit după ce au reuşit să urce în barca de salvare numărul unu.

Semnată de Francatelli şi de alţi supravieţuitori salvaţi în aceeaşi barcă, vesta bej are 12 buzunare din pânză umplute cu plută, precum şi suporturi pentru umeri şi curele laterale, potrivit descrierii de pe site-ul casei de licitaţii.

Aceasta face parte dintr-o licitaţie mai amplă de obiecte de colecţie legate de Titanic şi de compania White Star, organizată în acest weekend de Henry Aldridge and Son.

Andrew Aldridge, directorul general al casei de licitaţii, a declarat că este „unul dintre cele mai emblematice” obiecte scoase vreodată la vânzare provenind de pe nava naufragiată.

„Pur şi simplu, această vestă de salvare reprezintă o oportunitate care apare o dată într-o generaţie pentru colecţionari; este singurul exemplar provenit de la un supravieţuitor de pe Titanic oferit vreodată la licitaţie”, a spus el într-un e-mail transmis joi către CNN.

„Deşi Titanic s-a scufundat acum 114 ani, fiecare bărbat, femeie şi copil de la bord avea o poveste de spus, astfel că, în esenţă, avem peste 2.200 de capitole, iar astăzi prezentăm aceste poveşti prin aceste obiecte de colecţie. Vesta de salvare este, fără îndoială, unul dintre cele mai emblematice obiecte ale Titanicului scoase vreodată la licitaţie”, a adăugat el.

Potrivit lui Aldridge, vesta este vândută de o persoană care „a decis că este momentul să predea ştafeta unui alt colecţionar”.

Aceasta a fost expusă anterior la Titanic Belfast, muzeul situat pe locul unde a fost construită nava, precum şi la cel mai mare Muzeu Titanic din lume, din Pigeon Forge, Tennessee.

