Un șofer de camion s-a ales cu răni îngrozitoare după ce bateria de la țigară electronică i-a explodat în mână

Mike Calver, în vârstă de 38 de ani, își schimba bateria dispozitivului în locuința sa din Stoke-on-Trent, Staffordshire, când aceasta a explodat provocându-i răni grave, conform dailymail.com

Mâna, barba și hainele sale au luat foc - în timp ce țigara electronică i s-a lipit de mână.

Soția sa, Leanne, în vârstă de 29 de ani, i-a sărit în ajutor și l-a dus de urgență la A&E, unde a fost tratat de chirurgi plasticieni.

Dl Calver se află acum în recuperare, dar are încă cicatrici de la accidentul care a avut loc pe 29 octombrie și dorește ca oamenii să fie conștienți de pericolele țigărilor electronice.

El a declarat: "Am cumpărat un set nou de baterii de pe Amazon și le-am încărcat în țigara electronică. În momentul în care am apăsat pe baterie, aceasta a explodat. Am fost cuprins de flăcări - mâna, barba și hainele mele erau în flăcări".

"Am reușit să sting flăcările destul de repede. Una dintre bateriile care a explodat s-a lipit de mâinile mele și a început să se topească în mâna mea".

Șoferul a cumpărat țigara electronică și bateriile de pe Amazon în septembrie

După pățanie, Calver a fost dus la Spitalul Universitar Royal Stoke, unde a așteptat ore întregi cu mâna într-o găleată cu apă rece.

"Durerea a fost ok când am avut mâna în apă. Dar a trebuit să umplu mereu găleata pentru că mâna mea încălzea apa. Între două reumpleri, aveam dureri atroce", a declarat acesta.

"Am stat șase ore în A&E și am plecat la 3 dimineața în dimineața următoare. Mi-au bandajat mâna și m-au trimis la plimbare. Să trăiești cu ceea ce trăiesc în acest moment nu este grozav", a mai completat el.

Șoferul primește acum o indemnizație de boală legală în timp ce așteaptă ca mâna să se vindece, ceea ce ar putea dura între patru și șase săptămâni.

Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al Amazon a declarat pentru MailOnline: "Siguranța este importantă pentru Amazon și ne dorim ca clienții să cumpere cu încredere în magazinele noastre. Avem măsuri proactive pentru a preveni listarea produselor suspecte sau neconforme și monitorizăm produsele vândute în magazinele noastre pentru a detecta probleme de siguranță a produselor".

"Atunci când este cazul, eliminăm un produs din magazin, luăm legătura cu vânzătorii, producătorii și agențiile guvernamentale pentru informații suplimentare sau luăm alte măsuri. Dacă clienții au preocupări cu privire la un produs pe care l-au cumpărat, îi încurajăm să contacteze direct Serviciul nostru pentru clienți, astfel încât să putem investiga și să luăm măsurile adecvate." - a mai completat acesta.