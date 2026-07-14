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Video Un schelet de T-Rex, adjudecat la o licitație organizată la New York pentru un preţ-record

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Un schelet de T-Rex supranumit ”Gus” a fost vândut marţi contra sumei de 50,1 milioane de dolari cu prilejul unei licitaţii organizate de casa Sotheby's la New York, devenind astfel cea mai scumpă fosilă de dinozaur vândută vreodată la licitaţie, informează AFP.

Schelet de dinozaur
Scheletul T-Rex a fost vândut la licitație FOTO: X

Această fosilă impozantă este unul din scheletele de T-Rex cele mai complete din lume, alcătuit din 183 de oase fosilizate. A fost descoperit în 2021, la o fermă din Dakota de Sud.

”Gus” a trăit în perioada Maastrichtien, în urmă cu 72 până la 66 de milioane de ani, o perioadă caracterizată de un climat cald, un nivel ridicat al mărilor şi de vaste câmpii de coastă inundate frecvent, scrie Agerpres.

Scheletul măsoară 11,6 metri lungime, fiind unul dintre cele mai mari schelete de acest fel descoperite vreodată. Este complet în proporţie de 63%.

Achiziţia, realizată de un cumpărător care a dorit să rămână anonim, ilustrează dezvoltarea pieţei fosilelor de dinozauri, o tendinţă criticată de anumiţi paleontologi, care regretă că aceste specimene ajung în colecţii private.

”Statele Unite sunt singura ţară din lume unde fosile de acest tip sunt considerate proprietate privată”, a declarat pentru AFP înaintea licitaţiei Cassandra Hatton, responsabilă a departamentului de ştiinţe şi istorie naturală din cadrul Sotheby's.

”Dacă sunteţi proprietarul terenului, sunteţi proprietarul fosilei şi aveţi dreptul să-l vindeţi. Aşadar, dacă doriţi un dinozaur, este singurul loc unde puteţi să obţineţi unul”, a explicat ea.

Precedentul record de preţ pentru o fosilă vândută la licitaţie a fost stabilit de ”Apex”, un stegozaur, cumpărat pentru suma de 44,6 milioane de dolari în 2024 de miliardarul Ken Griffin.

În prezent, scheletul este expus public la Muzeul de istorie naturală din New York.

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