„Stejarul lui Robin Hood” a murit după 1.000 de ani. Ce se va întâmpla cu el

Stejarul Major (Major Oak), simbol al pădurii Sherwood din comitatul Nottinghamshire și unul dintre cei mai cunoscuți arbori din lume, nu a mai înmugurit și nu a mai făcut frunze în acest an, semn că a ajuns la sfârșitul vieții sale, potrivit publicației The Guardian.

Arborele avea o vechime estimată la peste 1.000 de ani și era considerat unul dintre cei mai mari și mai bătrâni stejari din Europa. Trunchiul său avea o circumferință de aproximativ 11 metri, iar coroana se întindea pe aproape 28 de metri.

Legenda spune că stejarul le-ar fi oferit adăpost lui Robin Hood și oamenilor săi atunci când se ascundeau de șeriful din Nottingham.

Seceta și căldura i-au afectat sănătatea

Specialiștii spun că declinul arborelui a fost cauzat de o combinație de factori acumulați de-a lungul a două secole. Printre aceștia se numără compactarea solului provocată de numărul mare de vizitatori, modificările nivelului apei subterane și efectele schimbărilor climatice.

În ultimii ani, arborele a fost afectat de veri tot mai călduroase și mai secetoase. Administratorii rezervației au remarcat că stejarul a înfrunzit foarte puțin în 2025, iar în acest an nu a mai înmugurit deloc.

Reg Harris, arborist care a monitorizat sănătatea copacului pentru organizația RSPB, a declarat pentru The Guardian că lipsa precipitațiilor din ultimii ani și temperaturile record au contribuit semnificativ la degradarea sa.

→ Imaginea 1/3: Stejarul Major (Major Oak) în 2017 FOTO Shutterstock

Un simbol care va rămâne în picioare

Stejarul Major atrăgea anual aproximativ 350.000 de vizitatori și era una dintre cele mai cunoscute atracții naturale din Marea Britanie.

Deși arborele a murit, acesta nu va fi tăiat. Specialiștii spun că lemnul mort oferă în continuare habitat pentru numeroase specii de insecte, ciuperci și alte organisme care depind de arborii bătrâni.

Organizațiile de conservare folosesc dispariția stejarului pentru a atrage atenția asupra vulnerabilității arborilor seculari. Potrivit Woodland Trust, mai notează publicația britanică, astfel de exemplare nu beneficiază de protecție juridică specială în Marea Britanie, iar în fiecare an sunt pierduți arbori de o valoare ecologică și istorică similară.