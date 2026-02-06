search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Stalinizarea prin înfometare a basarabenilor. Foametea organizată de sovietici care a ucis 300.000 de oameni

0
0
Publicat:

Timp de aproximativ doi ani, Basarabia a fost supusă unui proces organizat de înfometare de către Uniunea Sovietică. Este vorba despre perioada 1946-1947 atunci când autoritățile de la Kremlin au hotărât sovietizarea totală a regiunii, cu urmări dramatice asupra populației. 

Foametea a lovit și România FOTO ziarullumina.ro
Foametea a lovit și România FOTO ziarullumina.ro

Unul dintre cele mai cumplite evenimente din istoria Europei s-a petrecut în perioada 1932-1933, în Ucraina, pe atunci partea Uniunii Sovietice. Conform datelor colectate, aproximativ 10 milioane de oameni și-au pierdut viața din cauza unui proces organizat de înfometare a populației. Regiuni întregi au fost izolate de restul lumii, oamenii intimidați, înfometați sistematic și aduși în pragul dezumanizării. Totul cu girul lui Stalin, un adevărat genocid din motive de control politic și pentru a frânge rezistența țăranilor ucraineni la colectivizare. A rămas în istorie sub numele de Holdomor, adică "moarte prin înfometare”. Era una dintre cele mai inumane metode de sovietizare și aducere sub control total al regiunilor și populațiilor din fosta Uniune Sovietică. Deși la scară mult mai mică și cu un complex mai mare de cauze, 13 ani mai târziu, avea loc o tragedie asemănătoare, tot pe teritoriul Uniunii Sovietice, dar căreia i-au căzut victimă românii din Basarabia. Este vorba despre marea foamete din 1946-1947, care a luat viața la peste 300.000 de oameni de pe teritoriul de astăzi al Republicii Moldova. Unii autori spun că a fost tot un proces organizat de înfometare cu scopul stalinizării totale a Basarabiei și distrugerii rezistenței față de colectivizare a țăranilor basarabeni.  

Basarabia, perla Moldovei ștefaniene răpită de sovietici

Basarabia a făcut parte din Principatul Moldovei până la începutul secolului al XIX-lea. Odată cu expansiunea Imperiului Țarist, Principatele Române, vasale ale Imperiului Otoman, au fost mereu râvnite de ruși. În urma războiului ruso-turc din 1806-1812, Principatele au fost ocupate de trupele țariste. Exista încă din timpul Ecaterinei cea Mare un plan de a crea o „Dacie” aflată sub stăpânire țaristă. Presați de războiul cu Napoleon, rușii, deși victorioși, grăbesc pacea cu otomanii pentru a nu fi prinși pe două fronturi. Inițial, țarul Alexandru I a cerut sultanului atât Moldova cât și Țara Românească.

Țarul își imaginase și cum va arăta împărțit administrativ noul teritoriu. Moldova și Țara Românească ar fi fost împărțit în patru gubernii: Basarabia, Moldova, Oltenia și Muntenia.  Sultanul s-a opus și le-a oferit doar acea partea a Moldovei de dincolo de Prut, adică Basarabia. „Vă dau Prutul; nimic mai mult; Prutul ori războiul. Am jertfit grozav de mult până acum. Ismailul singur vă plăteşte războiul şi mai aveţi încă patru cetăţi - adică Chilia, Akkerman, Bender şi Hotin - şi o strălucită provincie, Bugeacul împreună cu ţinuturile Gregeni, Codru, Lăpuşna, Orheiu, Soroca şi părţile transprutene din ţinuturile Iaşi şi Cârligătura", le-a transmis rușilor marele vizir Laz-Ahmed Pașa. Rușii acceptă imediat fiindcă Napoleon le bătea la ușă. În plus, Basarabia era cea mai bogată parte a Moldovei.  Principatul Moldovei pierduse un teritoriu de 45.630 de kilometri pătrați cu peste 480.000 de locuitori. Pe acest teritoriu se aflau puternice cetăți de apărare, orașe, sate și câmpii mănoase și zone viticole deosebite.

 „Au luat partea de răsărit a Moldovei, şi anume partea cea mai bună, mai mănoasă, mai potrivită pentru creşterea vitelor”, preciza și Nicolae Iorga. „Basarabia este o ţară frumoasă, ea ne aduce mari foloase”, spunea amiralul Ciceagov, comandantul trupelor rusești care luase locul lui Kutuzov în Principate. După moartea lui Alexandru I, în 1825, lucrurile se vor schimba radical în Basarabia. Pe tron vine Nicolae I, care ratifică regulamentul lui Voronțov. Este un act prin care începe de fapt rusificarea Basarabiei, prin anularea libertăților provinciei. În plus, limba română este interzisă în actele publice. Provincia va fi condusă și administrată doar de ruși. Basarabia devenise gubernie în adevăratul sens al cuvântului. Regiunea se va întoarce României după Primul Război Mondial, în anul 1918. După numai două decenii avea să fie din nou pierdută. Prin intelegerea încheiatǎ de Hitler și Stalin în 1939, cunoscutul pact Ribbentrop-Molotov, rușii cereau Basarabia în schimbul neutralității și al neagresiunii.  Pe 26 iunie 1940, Guvernul României primea un ultimatum de la URSS: era informat că trebui să-şi retragă trupele din Basarabia şi să predea provincia Uniunii Sovietice. Motivul oficial invocat de ruşi a fost acela că, la 1918, România ocupase abuziv această provincie care ar fi aparţinut Rusiei şi,  în viziunea sovieticilor, era populată în mare parte cu ucrainieni.

„În anul 1918, România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, a desfăcut de la Uniunea Sovietică o parte din teritoriul ei, Basarabia, călcând prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană.(...) Acum, când slăbiciunea militară a U.R.S.S. a trecut în domeniul trecutului, iar situaţia internaţională care s-a creat cere rezolvarea rapidă a chestiunilor moştenite din trecut pentru a pune în fine bazele unei păci solide între ţări, U.R.S.S. consideră necesar şi oportun ca în interesele restabilirii adevărului să păşească împreună cu România la rezolvarea imediată a chestiunii înapoierii Basarabiei Uniunii Sovietice”, se arăta în ultimatum. Pentru o scurtă perioadă de timp, adică aproximativ 4 ani, Basarabia va reveni României, în urma Operațiunii Barbarossa, inițiată de nemți pentru cucerirea URSS. După eșecul ofensivei de la Stalingrad și Operațiunea Uranus, s-a declanșat contraofensiva sovietică, iar Basarabia a fost din nou ocupată. De această dată, România a pierdut definitiv această parte a Moldovei iar Basarabia a fost integrată în Uniunea Sovietică. 

Secetă, război și sovietizare

Republica Sovietică Socialistă Moldova, așa cum se numea Basarabia sub ocupație rusească, a suferit cumplit din cauza războiului. În plus, în anul 1946 a venit o secetă cumplită. „Seceta din 1946 fusese de o severitate nemaiîntâlnită în ultimii 50 de ani, însă nu neapărat prin lipsa totală a precipitațiilor, ci prin distribuția nepotrivită pentru sezonul agricol. Ploile au venit în contratimp cu nevoile agricole, compromițând astfel aproximativ 75% din recolta obișnuită de cereale și alte culturi”, precizează Dorin Luca, în „Foametea din 1946-1947, instrument de control la îndemâna comuniștilor”, pentru Agenția Media a Armatei. Această secetă a avut un impact deosebit asupra recoltelor de grâu, porumb, cartof, soia, mei și fasole. Ceea ce a accentuat însă criza a fost politica sovietică. Mai precis, decizia Kremlinului de a rechiziționa masiv și forțat produse alimentare în ciuda secetei. Rușii au cerut cantități absolut imposibile de cereale, mai ales în condiții de secetă. Planul pentru RSS Moldovenească, la 5 iulie 1946, a fost fixat la 165.000 de tone, adică jumătate din recolta întregii regiuni. Abia peste o lună, planul a fost reajustat la 72.000 de tone, dar chiar și așa erau mult peste posibilitățile agricole ale țării. "În afară de cereale, statul sovietic a stors de la țărani în ajunul foametei 25659 de mii de ouă, 419,9 tone de brânză, 12792 tone de lapte, 8607 tone de fructe, 4477 de tone de legume, 10082 tone de sfeclă de zahăr și alte produse agricole”, preciza Maria Țăranu, de la Memorialul Sighet în „Foametea organizată din anii 1946-1947 din Basarabia”.  Totodată, crescuse și povara fiscală asupra localnicilor. Planul era efectiv criminal pentru posibilitățile populației iar autoritățile erau preocupate doar de îndeplinirea planului și de satisfacerea cerințelor sovietice.

Citește și: Cum au vrut ungurii și rușii să pună mâna pe teritoriile românești folosindu-se de istorie. „Dacia Mare”, un blestem pe capul românilor

„În anul 1944 planul RSSM de livrare a cerealelor la stat a fost de 201,2 de mii de tone, în 1945 – de 272 de mii, iar în anul de secetă cumplită 1946 a scăzut nesemnificativ doar până la 265 de mii de tone. Într-o măsură și mai mare s-a intensificat povara fiscală. Astfel, dacă în anul 1945 planul general de mobilizare a mijloacelor bănești de la populația republicii a fost de 147340 de mii de ruble, în anul 1946 el a constituit 219050 de mii de ruble, ceea ce a însemnat un spor de 48,6%”, arată Maria Țăranu, în același material. 

Sute de mii de oameni lăsați să moară de foame cu bună știință 

Foametea a început să facă ravagii în Basarabia. Măsurile luate de autorități erau firave și ineficiente. Conta doar planul și ceea ce solicita Kremlinul. „Mâncau câini, mâţe şi copiii îi mâncau. Cu foametea aceea a fost greu. Învârteam râşniţa, eram mititică, tătucuţa era la concentrare şi mama cu copii mititei. Greu a fost pe foametea aceea”, preciza Elena Ciobanu, pentru Europa Liberă Moldova.

„Umblau oamenii umflați pe drum. Când veneam din baltă, duceau morții pe sanie câte doi – trei, în cimitir și îi lăsau în omăt. Nu le mai făceau groapă, căci nu avea cină săpa groapa. Nu erau în stare să sape acea groapă, nu aveau nicio putere oamenii. Era distrugere mare", preciza și Dumitru Novițchi pentru Radio Chișinău. Cei mai norocoși reușeau să adune buruieni și, amestecate cu tescovină, le transformau în turte. În special bătrânii și copiii mureau pe capete. "Copiii până la 14 ani au fost cei care au suferit cel mai mult din cauza foametei. Aproape jumătate din cei înregistrați oficial ca distrofici (400.000) erau copii (200.000). Copiii și persoanele în vârstă au fost categoriile în rândul cărora s-a înregistrat și cea mai ridicată mortalitate”, se arată în „Foametea din 1946-1947, instrument de control la îndemâna comuniștilor”. Unii localnici au recurs inclusiv la canibalism pentru a supraviețui. În total, au fost atestate 153 de cazuri de canibalism, deși este posibil să fi fost mult mai numeroase. 

Mai mult decât atât, locuitorii Basarabiei au fost închiși ca într-un adevărat lagăr al foametei. O parte a omenilor, înnebuniți de foamete, încercau să treacă Prutul în România. Pentru a împiedica acest lucru, a fost trimis colonelul Vladimir Nikolaevici Așahmanov, șeful Detașamentului 22 moldovenesc de grăniceri, cu sediul la Cahul, pentru a rezolva situația. Toți cei care erau prinși că încercau să treacă granița erau împușcați. De asemenea, toți cei care erau prinși pe teritoriul României și predați (România se afla sub controlul Armatei Roșii) erau executați. Se estimează că au murit de foame în perioada decembrie 1946-august 1947, adică în nouă luni, aproximativ 300.000 de oameni. 

Citește și: Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru România

O înfometare organizată în numele stalinizării

Conform specialiștilor și mărturiilor unor supraviețuitori ai foametei, întregul fenomen a fost organizat și întreținut de oamenii sovieticilor pentru distrugerea populației românești, frângerii rezistenței la colectivizare și a accelerării sovietizării. "În primii ani ai celei de a doua ocupații sovietice a Basarabiei, autoritățile de la Kremlin au purces la înfometarea populației, înfometare care a culminat cu foametea organizată din anii 1946-1947. Motivul principal pentru care regimul sovietic a declanșat foametea, chiar dacă condițiile climaterice au favorizat penuria de produse alimentare, au fost sovietizarea rapidă a acesteia, distrugerea identității românești a populației. Teroarea prin înfometare a fost posibilă pentru că se puneau bazele unei noi orânduiri sociale ce nu putea să apară pe cale naturală – orânduirea sovietică. Grupul țintă au fost țăranii, promotori ai tradițiilor și valorilor naționale, mare majoritate a cărora aveau o atitudine ostilă față de regimul sovietic, inclusiv față de crearea colhozurilor și înăbușirea oricărei forme de rezistență. În vara și toamna anului 1946, autoritățile republicane nu erau preocupate de salvarea populației de foamete și de stoparea mortalității în creștere, ci de îndeplinirea cu orice preț a planurilor de colectări”, precizează specialiștii Memorialului Sighet.

De altfel, la 12 octombrie 1946, Sovietul Republicii Sovietice Socialiste Moldova luase decizia de a intensifica colectarea bunurilor agricole cu orice preț. „Îi făceau să sufere pentru ca să stârpească românii basarabeni cât mai mulţi. Cu foametea aceea pe văile acestea în jos au murit oamenii ca muştele”, preciza Vasile Ciobanu, un supraviețuitor al foametei, pentru Radio Europa Liberă Moldova. 

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
digi24.ro
image
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
stirileprotv.ro
image
Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Gigi Becali s-a convins de Joao Paulo după doar 26 de minute jucate de el pentru FCSB
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Iluzia optică a momentului. Ai 11 secunde la dispoziţie să găseşti iepuraşul ascuns printre pisici
playtech.ro
image
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a fiicei sale
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Prețul gazelor naturale nu se modifică. Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă concret în următorul an
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Meryl Streep foto Profimedia jpg
Meryl Streep, traumatizată de noul rol! „Merit o medalie!” De ce se plânge actrița?
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani