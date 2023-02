Soluțiile originale prin care românii pot să își ridice o casă mai ieftină. „Acum așteptăm montarea lor”

Prețurile imobiliarelor au crescut enorm în ultimii ani, iar în orașe ca București și Cluj le concurează pe cele din Occident, iar în unele cazuri chiar le surclasează. Confruntați cu prețurile mari, românii trebuie să găsească cele mai bune și cele mai ieftine soluții pentru a se muta la casa lor.

Este și cazul unei femei care spune că a găsit câteva soluții care i-au permis să facă economii fără să fie nevoită să facă vreun compromisuri în privința calității materialelor și a manoperei. Dornică să-și împărtășească experiența pentru a-i ajuta și pe alții, ea a făcut o postare pe grupul de Facebook Viața și banii în care a dezvăluit cinci decizii care au ajutat-o să facă economie.

„5 decizii care m-au ajutat să economisesc/ cheltuiesc mai puțin când am cumpărat casa”, a fost titlul postării sale. A continuat apoi cu cele cinci sfaturi care, consideră ea, i-ar putea ajuta și pe alții să facă economii.

„Pentru cei care construiesc sau vor să construiască o casă. Am construit casa în 2017 și iată cinci decizii bune pe care le-am luat: 1. Am ales încălzirea în pardoseală - foarte confortabilă și economică.2. Proiectul cuprindea trei băi și am ales să desființăm una pentru a face dressing - adică singurul loc cu haine din casă. Toată camera de mobilat (rafturi și bare de umerașe) a costat atunci 3.000 de lei și nu a mai fost nevoie să mai cumpărăm dulapuri în casă. 3. Am depus dosarul pentru panouri și a fost aprobat, acum așteptăm montarea lor. 4. Am pus un sistem de filtrare a apei și nu mai avem nevoie să cumpărăm apă. 5. A fost un efort uriaș, însă am făcut multe sacrificii să o achităm cât mai repede. Am luat-o prin credit și am achitat anticipat cu reducerea perioadei”, a fost mesajul ei.

Critici și laude

Postarea s-a viralizat, iar circa 200 dintre membrii grupului au apreciat-o. Au existat însă și opinii diferite, ba chiar și critici la adresa femeii.

„Prin faptul că ai achitat anticipat, însă cu reducerea perioadei de rambursare și nu cu diminuarea soldului, dar păstrarea perioadei de rambursare, poate fi cea mai mare greșeală”, a început unul dintre mesajele cele mai critice. Și a continuat explicându-i unde consideră că a greșit.

„Tu ți-ai păstrat rata, care va fluctua în funcție de variația indicelui de referință. Ce te vei face când indicele de referință va ajunge, ipotetic, extrem, extrem de mare? Și ce te vei face dacă vei ajunge cu venituri mult diminuate. Dacă alegeai varianta doi ai fi avut o rată de suportat. Am subțiat sute de contracte încheiate în perioada problemă 2006-2008 și unele persoane și-au pierdut casele când au explodat ratele și au mai rămas și cu datorii din credit, deși aveau achitat o parte bună din credit. Eu unul aș fi ales varianta 2. Dacă mai vrei să achiți anticipat creditul în viitor, atunci te sfătuiesc să alegi varianta mea. Sau poți face depozite în situația în care dobânda de la depozite este mai bună decât cea contractata prin credit. Eu, momentan, am o dobândă fixa în lei de 5,25%, iar depozitele sunt și de aproximativ 9-10%”, este sfatul pe care l-a primit autoarea postării.

În schimb, unii dintre internauți și-au exprimat rezervele cu privire la încălzirea prin pardoseală. „Eu am stat o perioadă într-o casă cu încălzire în pardoseală și când îmi era prea cald la picioare mă apucau toți nervii, până se răcorea un pic, după ce termostatul spunea centralei să se oprească. Nu știu dacă erau setările greșite sau dacă centrala era de calitate mai slabă, dar experiența mea cu încălzirea în pardoseală a fost una foarte neplăcută”, a fost o opinie.

Tot aceeași critică i-a fost adusă de un alt membru al grupului. „Din punct de vedere medical încălzirea în pardoseală nu e cea mai recomandată, deoarece particulele de praf sunt ridicate în aer de pe sol din cauza acesteia. În rest, total de acord.”

„Modul în care produci căldură poate fi economic sau nu. Modul în care căldura ajunge de la centrală la tine este irelevant pentru economie. Cât de izolată este casa termic, contează cam 95% în această economie. Aveai băi, că un arhitect a respectat legile. Ai ales să nu le respecți și acum recomanzi și altora să nu le respecte. Să știi că astea sunt făcute de niște oameni cu carte, spre deosebire de majoritatea mizeriilor care ies din parlamentul României. Ai plătit anticipat. Bravo, ăsta este, de fapt, singurul sfat ok”, a fost unul dintre cele mai critice mesaje la adresa ei.

„Baia a fost înlocuită cu dressingul prin modificarea proiectului deci presupunerea cu ilegalitatea este nefondată (ați presupus asta pentru că așa se face pe la noi și vă înțeleg oarecum, dar totuși nu puteți să faceți asemenea acuzații nefondate). Modul în care căldura ajunge la tine, așa cum ați formulat dumneavoastră, contează chiar foarte mult, nu este irelevant așa cum susțineți, dar să lăsăm discuția asta inginerilor din domeniu”, a răspuns femeia. „Dă-mi voie să mă recomand... eu sunt inginerul în domeniu”, a parat cel care criticase inițial.

Laude din mai multe părți

Evident, au existat și alții care au lăudat-o și au spus că la fel au procedat sau ar fi procedat și ei.

„La ora la care răsfoiesc grupul postarea mi-a sărit în ochi (cu ghilimele). Ce pot să spun despre încalzirea prin pardoseală dupa ce am ales-o pentru toata casa? Raționamentul la mine a fost altul, punctul care a cântărit cel mai mult (pe atunci aveam una, acum, mândru, două): copiii mici se joacă pe jos, stau în fund, risc mai mare de răceală (sexul frumos știe la ce fac referire) și asta a fost. În rest și vulpea tot asa zicea: acri!

A! Frumoasă casa. Despre restul nu pot comenta, pentru că pe una acum încep să o aplic. Despre baie, sunt puțin... sceptic, dar să zicem că da. La trei persoane două băi este ok. La patru este mai greu cu două. Dar, na, poate este vorba de management”, a punctat cineva.

„La primele puncte zici că e casa mea, doar că nu am făcut credit și nu e gata, ca să pot să depun pentru panouri, dar am sistem în regie proprie cumpărat și montat de mine. Poate am noroc anul ăsta să mă mut în ea”, a fost un alt mesaj, în timp ce altcineva a remarcat acoperișul casei. „Ce fain arată acoperișul și bârnele de susținere (nu mai știu ce nume au).”