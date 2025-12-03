Drepturi mai multe pentru turiștii care anulează pachetele de vacanță și solicită rambursări

Eurodeputaţii şi guvernele din Uniunea Europeană au ajuns marţi seară la un acord provizoriu care le va oferi turiştilor mai multe drepturi atunci când anulează pachetele de vacanţă rezervate şi solicită rambursări.

Europarlamentarii au declarat că, potrivit proiectului de acord, oricine anulează un pachet de servicii turistice din cauza unor "circumstanţe inevitabile şi extraordinare" va avea dreptul la o rambursare integrală, scrie Agerpres.

Dacă un organizator de călătorii anulează un pachet de servicii turistice, acesta este obligat, în baza acordului, să ramburseze clienţii în termen de 14 zile. Deşi pot fi oferite vouchere ca despăgubire, turiştii pot refuza această opţiune.

Conform acordului provizoriu, voucherele trebuie să aibă o valoare cel puţin egală cu rambursarea care, altfel, ar fi datorată.

În viitor, turiştii vor avea, de asemenea, dreptul la mai multe informaţii despre pachetele lor de călătorie. Acestea includ detalii despre metodele de plată disponibile, cerinţele relevante pentru paşaport şi viză, taxele de anulare şi informaţii privind accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Comisia Europeană a făcut propuneri de modificare a normelor la sfârşitul anului 2023.

Acordul provizoriu la care s-a ajuns marţi trebuie acum aprobat oficial atât de Parlamentul European, cât şi de guvernele din statele membre UE la începutul anului 2026, înainte de a intra în vigoare.

Statele membre vor avea apoi la dispoziţie 28 de luni pentru a-şi adapta legislaţia la noile măsuri şi încă şase luni pentru a începe aplicarea noilor prevederi.