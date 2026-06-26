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Video Sistem de alimentare cu apă roman, vechi de 2.000 de ani, repus în funcție într-un oraș antic

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Un sistem de alimentare cu apă din epoca romană, vechi de aproape 2.000 de ani, din orașul antic grecesc Patara, aflat în prezent pe teritoriul Turciei, a început să funcționeze din nou după un amplu proiect de restaurare.

Porțile de intrare în Patara
Fântâna de la Patara FOTO: C

Un sistem de alimentare cu apă din epoca romană, vechi de aproape 2.000 de ani, din orașul grecesc antic Patara din Turcia modernă a început să curgă din nou după un proiect major de restaurare, reînviind unul dintre cele mai impresionante exemple de inginerie hidraulică din lumea antică.

Elementul restaurat recreează o „cortină de apă” în cascadă care odinioară întâmpina vizitatorii care intrau în orașul antic. Mai mult decât un element decorativ, apa curgătoare simboliza prosperitatea, abilitățile inginerești și puterea politică a Patarei în timpul Imperiului Roman, scrie Greek Reporter.

Patara a fost un important centru comercial și administrativ roman

Situată în districtul Kaș din provincia Antalya, Patara a fost unul dintre cele mai importante orașe maritime și comerciale ale anticei Licie. Un oraș înfloritor, und se vorbește limba greacă, înainte de a deveni parte a Imperiului Roman, a servit drept capitală a Ligii Liciene și mai târziu drept centru administrativ al provinciei romane Licia-Pamfilia.

Conform mitologiei grecești, orașul a fost fondat de Patarus, un fiu al lui Apollo, și mai târziu a devenit casa unuia dintre cele mai importante sanctuare și oracole ale lui Apollo din lumea antică, al doilea după Delphi. Patara este cunoscută și ca locul de naștere al Sfântului Nicolae, care s-a născut acolo în jurul anului 270 d.Hr., înainte de a deveni mai târziu episcop al orașului Myra, aflat în apropiere.

Arheologii au excavat în Patara din 1988, descoperind monumente romane, clădiri publice și mii de artefacte. Restaurarea monumentalei Porți a Orașului a fost finalizată în mare parte în 2025, permițând spectacolului său istoric acvatic să funcționeze din nou pentru prima dată în aproape două milenii.

Inginerii antici au construit o rețea avansată de apă

Cercetătorii au declarat că sistemul transporta inițial apă din vechiul izvor Bodamya, cunoscut acum sub numele de Islamlar, aflat la aproximativ 20 de kilometri de oraș. Inginerii au transportat apa printr-o rețea avansată de canale, apeducte și poduri înainte de a o stoca într-un rezervor supraînălțat. De acolo, apa era distribuită în tot orașul.

La Poarta Orașului, apa circula prin conducte de teracotă de-a lungul fostelor ziduri ale orașului înainte de a ajunge pe partea estică a monumentului. Țevile de plumb o ridicau apoi în vârful porții, unde curgea peste o suprafață de piatră sculptată cu grijă pentru a crea efectul dramatic de cortină care întâmpina vizitatorii.

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Sistemul sofisticat demonstrează cum inginerii romani au combinat infrastructura practică cu arhitectura monumentală pentru a crea o impresie vizuală de durată.

Restaurarea recreează experiența intrării în orașul antic

„Poarta orașului nu este doar o structură care marchează granița orașului”, a declarat Șevket Aktaş, șeful săpăturilor de la Patara și membru al facultății din cadrul Departamentului de Arheologie al Universității Akdeniz. „Este, de asemenea, un monument dedicat împăratului, un instrument de propagandă și o structură acvatică.”

Aktaş a spus că restaurarea a fost realizată cu atenție pentru a recrea experiența intrării în Patara în perioada romană, păstrând în același timp structura istorică a monumentului. „Vizitatorii își pot face acum o idee despre ce trăiau oamenii în antichitate”, a spus el.

El a spus că structura combină ingineria civilă cu cea hidraulică, reflectând o perioadă în care apa servea atât scopurilor practice, cât și simbolice. În perioada imperială romană, apa curgătoare era folosită nu doar ca o necesitate, ci și ca o demonstrație de prestigiu și autoritate.

„Sistemul nu a fost doar o soluție tehnică”, a spus Aktaş. „A fost, de asemenea, produsul unei filozofii de design avansate care a reunit matematica, ingineria și expertiza constructorilor antici.”

Spre deosebire de porțile sau fântânile obișnuite ale orașului, intrarea în Patara a transformat apa într-un spectacol public atent conceput. Cortina de apă restaurată oferă vizitatorilor o privire rară asupra modului în care moștenirea culturală greacă a orașului și ingineria romană s-au combinat într-unul dintre cele mai remarcabile monumente antice din estul Mediteranei.

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