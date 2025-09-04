„Se destramă rapid”. Cel mai mare aisberg din lume, A23a, s-a rupt în bucăți

Cel mai mare aisberg din lume se „rupe rapid” în mai multe bucăți „foarte mari”, au declarat oamenii de știință de la British Antarctic Survey (BAS).

Cu o greutate inițială de aproape un trilion de tone metrice și o suprafață de 3.672 de kilometri pătrați — puțin mai mare decât Rhode Island — aisbergul A23a a fost urmărit îndeaproape de oamenii de știință încă de când s-a desprins din platforma de gheață Filchner-Ronne din Antarctica în 1986.

A23a a deținut titlul de „cel mai mare aisberg actual” de mai multe ori din anii 1980, fiind ocazional depășit de aisberguri mai mari, dar cu o durată de viață mai scurtă, inclusiv A68 în 2017 și A76 în 2021, potrivit CNN.

Andrew Meijers, oceanograf la BAS, a declarat miercuri pentru CNN: „Aisbergul se destramă rapid și se desprind bucăți foarte mari, care sunt desemnate ca aisberguri mari de către centrul național de gheață al SUA care le monitorizează”.

„Megaberg” s-a micșorat acum la aproximativ 1.700 de kilometri pătrați, potrivit lui Meijers, ceea ce echivalează cu aproximativ dimensiunea Londrei Mari.

A23a a rămas ancorat pe fundul Mării Weddell din Antarctica timp de mai bine de 30 de ani, probabil până când s-a micșorat suficient pentru a-și slăbi prinderea de fundul mării.

Apoi, în 2020, a fost dus de curenții oceanici înainte de a se bloca din nou într-o coloană Taylor – numele dat unui vârtej de apă cauzat de curenții oceanici care lovesc un munte subacvatic – până când a fost semnalat că se mișcă din nou în decembrie anul trecut. În martie anul acesta, s-a blocat pe o platformă continentală înainte de a pluti din nou în mai.

Cauzele distrugerii

Meijers a explicat circumstanțele care au dus la ruperea aisbergului. „De când s-a desprins în mai, după ce a eșuat pe platforma continentală timp de câteva luni în martie, a urmat curentul puternic cunoscut sub numele de Frontul Curentului Circumpolar Antarctic Sudic (SACCF) în sens invers acelor de ceasornic în jurul Georgiei de Sud. Este probabil ca acest curent să ducă în cele din urmă aisbergul și bucățile sale spre nord-est — încă ca parte a aleii aisbergurilor”.

El a spus că A23a „urmează o soartă similară” cu alte megaghețari, precum A68 în 2021 și A76 în 2023, care s-au dezintegrat și ele în jurul Georgiei de Sud, un teritoriu britanic de peste mări din sudul Oceanului Atlantic, deși a rămas întreg mai mult timp decât oricare dintre acestea.

Dezintegrarea înseamnă că titlul de cel mai mare aisberg din lume este deținut acum de D15a, care măsoară aproximativ 3.000 de kilometri pătrați și, potrivit lui Meijers, este „destul de static pe coasta Antarcticii, lângă baza australiană Davis”.

Cel mai mare aisberg din lume se sparge

A23a deține în prezent titlul de al doilea cel mai mare aisberg din lume, dar Meijers a spus că acest lucru se va „schimba rapid”, deoarece va continua să se „fragmenteze în următoarele săptămâni”. Temperatura mai caldă a apei și debutul primăverii în emisfera sudică înseamnă că probabil se va sparge în „aisberguri prea mici pentru a mai putea fi urmărite”, a spus el.

Desprinderea aisbergurilor este un proces natural și nu au existat suficiente megaisberguri pentru ca oamenii de știință să știe dacă acestea sunt în creștere odată cu încălzirea globală, a spus Meijers. Ceea ce este clar, însă, este că platforma de gheață a pierdut trilioane de tone de gheață din cauza formării și topirii aisbergurilor în ultimele decenii, în mare parte din cauza încălzirii apei oceanului și a schimbărilor în curenții oceanici, a adăugat el.

Schimbările climatice provocate de om determină schimbări alarmante în Antarctica, care ar putea duce la o creștere catastrofală a nivelului mării.

Oamenii de știință de la bordul navei de cercetare polară RRS Sir David Attenborough a BAS au vizitat A23a în timp ce acesta era blocat pe platforma South Georgia. Probele prelevate au fost recent trimise în Marea Britanie pentru analiză, a declarat un purtător de cuvânt al BAS pentru CNN.

„Eșuarea și eliberarea enormă de apă dulce rece au avut probabil un impact major asupra organismelor de pe fundul mării și din apele înconjurătoare”, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând: „Este important să înțelegem aceste impacturi, deoarece aisbergurile mari pot deveni o caracteristică mai frecventă în Georgia de Sud ca urmare a încălzirii globale”.