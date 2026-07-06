Video Satul SF din Europa în care casele sunt așezate ca feliile unui tort: oamenii au interzis să locuiască permanent

Un sat din Europa a atras atenția întregii lumi datorită modului neobișnuit în care sunt așezate casele. Privită din aer, localitatea pare desprinsă dintr-un film SF, iar imaginile cu cercurile perfecte au transformat-o într-un simbol al urbanismului modern.

Este vorba despre Brøndby Haveby, un complex de grădini circulare și căsuțe aflat la câțiva kilometri vest de Copenhaga. În ultimii ani, fotografiile aeriene ale așezării au devenit virale pe rețelele de socializare, iar geometria sa spectaculoasă a făcut din acest loc unul dintre cele mai cunoscute exemple de arhitectură peisagistică și planificare urbană din Danemarca.

În ciuda aspectului său futurist, Brøndby Haveby nu este nici un oraș experimental și nici o colonie construită pentru locuire permanentă. Complexul este alcătuit din grădini și căsuțe destinate odihnei, grădinăritului și petrecerii timpului în natură.

Legislația daneză și regulamentele locale interzic locuirea permanentă, astfel că proprietarii își petrec aici primăvara, vara și weekendurile, cultivând fructe, legume și flori și bucurându-se de liniștea departe de agitația orașului, potrivit blic. Terenul pe care este construit Brøndby Haveby este clasificat ca zonă de recreere, nu ca zonă rezidențială. Dacă statul ar permite locuirea permanentă, prețurile nu ar mai fi accesibile pentru oamenii de rând care vor doar o grădină unde să cultive legume în weekend sau să se relaxeze.

Cum a apărut satul circular

Povestea Brøndby Haveby începe la începutul anilor 1960, când Asociația Daneză a Grădinarilor căuta un teren în apropierea orașului pentru amenajarea unei noi comunități de grădini destinată locuitorilor orașului.

Municipalitatea Brøndby a pus la dispoziție un teren situat la vest de localitatea Brøndbyvester, iar proiectul a fost încredințat arhitectului peisagist Eric Mygind. Planul a fost aprobat oficial în 1964 și a propus o soluție complet diferită față de parcelările clasice.

În locul loturilor dreptunghiulare, arhitectul a proiectat 12 unități circulare de mari dimensiuni, fiecare împărțită în 24 de parcele dispuse asemenea feliilor unui tort. Între cercuri au fost amenajate peluze comune destinate jocului, recreerii și întâlnirilor dintre vecini, iar la scurt timp după aprobarea proiectului au fost ridicate primele căsuțe.

Inspirat de satele daneze din secolul al XVIII-lea

Forma circulară nu a fost aleasă pentru a crea un efect spectaculos în fotografiile aeriene. Arhitectul Eric Mygind s-a inspirat din vechile sate daneze din secolul al XVIII-lea, unde gospodăriile erau grupate în jurul unei piețe sau al unei fântâni comune.

Conceptul urmărea să readucă spiritul comunităților tradiționale în societatea modernă. Centrul fiecărui cerc este un spațiu comun care încurajează întâlnirile și socializarea, în timp ce fiecare proprietate își păstrează intimitatea.

Până și gardurile vii au fost gândite în acest spirit. Ele au aproximativ 180 de centimetri la marginea exterioară și coboară treptat până la circa 80 de centimetri spre centrul cercului, pentru a permite luminii soarelui să ajungă în toate grădinile.

Peste o mie de parcele

Nucleul original al Brøndby Haveby este format din 12 cercuri care însumează 284 de parcele. Fiecare are aproximativ 400 de metri pătrați, iar suprafața maximă admisă pentru o căsuță este de aproximativ 50 de metri pătrați.

Ulterior, în jurul acestor grădini circulare au fost dezvoltate și alte zone organizate în mod tradițional, astfel încât întregul complex cuprinde astăzi peste o mie de parcele administrate de mai multe asociații de grădinari.