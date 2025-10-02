Recorduri doborâte la cea de-a zecea ediție a Karpatia Horse Show!

Articol publicitar

Karpatia Horse Show a strălucit la cea de-a zecea ediție care s-a desfășurat pe Domeniul Cantacuzino din Florești Prahova! Au fost trei zile memorabile, cu un program unic format din concursuri ecvestre, show-uri, demonstrații, parade și concerte, ce compun un festival care scrie istorie și impune standarde noi în România!

517234ae 8fd9 6924 7ba3 6e69a0c0e6b5 jpg

Evenimentul a început vineri prin debutul Concursului Complet Național și Internațional, organizat în colaborare cu Federația Ecvestră Română și Federația Ecvestră Internațională în fața unui juriu ce a reunit arbitrii din toate colțurile lumii, de la Belgia până la Japonia. Bulgaria, prin cuplul călăreț - cal, Elena Kasakova și Alegra a fost marea câștigătoare din acest an, la categoria CC2*, fiind urmată de Alexandru Mălușel din România, cu calul Jolion Rose, ambii călăreți parcurgând cu brio toate cele trei probe clasice: dresaj, cross country și sărituri peste obstacole. Bulgaria a mai luat două medalii de aur și argint la CC1* prin Sofia Petrova cu calul Donna, respectiv Anna Angelova cu Pikaso.

La disciplina Working Equitation au participat peste 60 de sportivi cu 40 de cai, de la 13 cluburi din România, cel mai tânăr participant de la categoria Mini Workers, având 3 ani!

Un alt record notabil a fost demonstrația de sărituri peste obstacole, Fly High, unde sportiva româncă Cătălina Sfetea cu calul Fortuna a reușit să sară peste un obstacol urcat la 1.90 m înălțime, sub îndrumarea călărețului de 5* din Marea Britanie, Spencer Sturmey, comentatorul evenimentului încă de la prima ediție.

Publicul s-a bucurat și de demonstrații de mare măiestrie ecvestră în arta dresajului, susținute de Cristina Călin, cu peste 20 de ani de experiență în acest domeniu, dar și de concursul demonstrativ de atelaje cu disciplinele conuri și maraton, oferit de mari maeștri veniți special din zona Transilvaniei.

Un moment plin de adrenalină, sincronizare și forță a fost parada atelajelor, încununată de reprezentația atelajului cu șase cai, manevrat cu mare eleganță de campionul Eduard Bartha.

Demonstrațiile de voltijă - gimnastică pe cal, susținute de reprezentanții clubului Equus Art din Oradea au încântat și inspirat publicul spectator. Iar Jandarmeria Română care a implinit 175 de ani de la înființare a electrizat audiența prin momente speciale, de la exerciții demonstrative oferite de călăreți și cai din cadrul Detașamentului de Cavalerie al Jandarmeriei Capitalei, până la demonstrații în mânuirea armamentului oferite de Garda de Onoare, momente muzicale susținute de Fanfară și dresaj al câinilor de serviciu.

Uniformele de epocă ale Jandarmeriei Române (cea mai veche fiind din 1850), au spus povești despre istoria noastră, pe legendarul Domeniu Cantacuzino, unde spectatorii au putut afla povestea familiei Cantacuzino și s-au putut bucura de plimbări în parcul dendrologic și ruina Micului Trianon, aflată într-un proces de restaurare.

Ca în fiecare an, parada eleganței la care au participat autovehicule retro ale clubului Morgan și momentele de premiere ale sportivilor au adus momente de pură încântare pe arena principală!

Mii de spectatori s-au bucurat în cele trei zile de eveniment ecvestru de frumusețea sportului ecvestru, măreția Domeniului și au avut parte de evenimente interactive: de la ateliere de creație, la plimbări cu caii, aventura Park, o zona de relaxare si explorare a creatorilor inspirați de lumea călăriei, precum și de concertele trupelor Byron, Om la Lună, Claro Que No și Nidal din cadrul Karpatia Sunset.

26-28 septembrie 2025 va rămâne în istoria sportului ecvestru ca ediția aniversară a Karpatia Horse Show, dar și un weekend în care am sărbătorit sportul, am adus spectacolul, eleganța și competițiile de cel mai înalt nivel într-un cadru istoric de excepție. Împreună deschidem atenția către un univers aparte, unde legătură dintre om și cal dă naștere unui nou limbaj, la granița dintre sport, artă și emoție. Vă așteptăm deja la ediția a XI-a”, spun organizatorii evenimentului.

Organizatori și parteneri

Organizatori: Club Sportiv Asociația Domeniul Cantacuzino și Rumor Consult în parteneriat cu Federaţia Ecvestră Internaţională şi Federaţia Ecvestră Română

Partener pentru inovație: Pluriva

Sponsori: Procema, Gonzales Group, Michelin, Glamour Floors, Bucovina, Zetea, Serve, Lavazza, Aveuro International, Aeta

Parteneri Scena Micul Trianon: CulturAll Inclusive 21, Stage Media Expert

Parteneri: Pentru Cai, Simar Metrologie, Simar Industrial, MSL Logistic & Distribution

Partener Media Principal: Magic FM

Parteneri media: Adevărul, Historia, Dilema, Newsweek, Biz, Business Review, Nine O’Clock, Wall-Street, PressHUB, Alist Magazine, Haute Culture Magazine, Kudika, Garbo, IQads, Smark, TukTuk Magazine

Parteneri media locală: Transilvania Business, Grupul Observatorul Prahovean, Columna TV, Dada TV,  Generația lui John, Prahova, Prahova News, Ziarul Oglinda de azi, Universul Argeșean

