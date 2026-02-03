search
Marți, 3 Februarie 2026
Primul transplant de față din lume cu donator decedat prin eutanasie, realizat într-un spital din Barcelona

Publicat:

Aproximativ 100 de specialiști din domeniul medical din Barcelona au realizat un transplant parțial de față, primul cu donator decedat prin eutanasie, folosind microchirurgie complexă. Pacienta poate acum vorbi, mânca și respira normal după doi ani de suferință.

Transplantul a fost realizat la un spital din Barcelona FOTO Facebook / Causa Abierta
Transplantul a fost realizat la un spital din Barcelona FOTO Facebook / Causa Abierta

Spitalul Vall d’Hebron a efectuat trei dintre cele șase transplanturi faciale realizate vreodată în Spania. La nivel mondial, au fost efectuate doar 54 de astfel de transplanturi, în aproximativ douăzeci de centre de transplant, scrie catalannews.com.

Transplantul prezentat luni a fost primul realizat cu un donator care a decedat prin eutanasie.

„Sunt aici astăzi ca să spun mulțumesc”, a declarat Carme, femeia care a primit transplantul de față, în cadrul unei conferințe de presă de luni dimineață.

După ce a suferit o necroză a țesuturilor faciale din cauza unei infecții bacteriene în urmă cu doi ani, ea a fost internată la terapie intensivă. După externare, a constatat că nu mai putea mânca sau respira corespunzător, ceea ce a dus în cele din urmă la efectuarea transplantului.

„Acum viața mea începe să se îmbunătățească puțin. După patru luni, pot vorbi, pot mânca, pot bea din nou”, a explicat ea.

Transplantul de față este o intervenție chirurgicală realizată atunci când pacientul a pierdut zone ale feței, precum mușchii orbiculari ai ochilor sau chiar ochii, iar reconstrucția nu mai este posibilă prin tehnicile obișnuite ale chirurgiei plastice.

Donarea după eutanasie

Legea eutanasiei din Spania, intrată în vigoare în iunie 2021, a deschis o nouă posibilitate pentru transplanturi.

În cazul acestui transplant, deoarece donatorul obținuse autorizație prealabilă, personalul medical a putut face o planificare mai amplă decât de obicei.

Transplantul a fost, de asemenea, primul din lume în care planificarea 3D a putut fi realizată atât pentru donator, cât și pentru primitor.

Donatorul a fost o femeie care solicitase eutanasia și care își exprimase dorința de a fi donatoare, inclusiv de față, dacă ar fi fost necesar.

