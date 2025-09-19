Prada, acuzată că a copiat opinci românești. O pereche se vinde cu peste 1.000 de euro

Renumita casă de modă italiană Prada a stârnit un val de controverse în mediul online după ce a lansat o pereche de pantofi care seamănă izbitor cu încălțămintea tradițională românească.

De la culoare și formă, până la croială și textură, pantofii Prada au atras imediat atenția internauților. Prețul lor depășește 1.000 de euro, în timp ce opincile tradiționale românești se vând cu greu, cu până la 200 de lei.

Design tradițional reinterpretat fără mențiune

Un meșteșugar din Avrig, care produce și el opinci, atrage atenția asupra asemănărilor și cere casei de modă să recunoască sursa de inspirație. „Putem observa clar vârful pantofului, care e foarte asemănător cu gurguiul opincii, atât ca tehnică de lucru, cât și ca cusătură”, explică specialistul, citat de Observator.

„Folclorul românesc este foarte vast și e o sursă de inspirație atât pentru noi, cât și pentru alte țări, dar cred că ar fi frumos să fie menționat că s-au inspirat din anumite zone”, adaugă el.

Diana Tănăsescu, directoarea unei asociații de promovare culturală, explică de ce astfel de situații se repetă: „Dacă inspirația ar fi fost menționată de Prada, imediat ar fi crescut cererea. Probabil că meșteșugarii ar fi avut comenzi mai mari. E deja un caz clasic. Legal, nu există niciun fel de opreliște, iar ca noi să putem susține o astfel de luptă, ar trebui să avem ceva de oferit, nu doar de apărat”.

Scandaluri similare în industria modei

Nu este primul incident de acest fel pentru Prada. Cu doar două luni în urmă, brandul italian a fost acuzat de artizanii indieni că a copiat fără permisiune designul sandalelor kolhapuri. Situații similare au fost întâlnite și în cazul altor branduri de lux: anul trecut, Louis Vuitton a inclus în colecția de vară o bluză care semăna izbitor cu ia tradițională din Mărginimea Sibiului, fără a face vreo referire la sursa de inspirație.