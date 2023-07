Peste 100 de persoane au rămas blocate în casa de vacanță a romancierei Agatha Christie VIDEO

Timp de câteva ore, mai bine de 100 de persoane au avut parte vineri de o aventură pe cinste, rămânând blocate în incinta fostei case a faimoasei romanciere, relatează CNN.

Într-o suită de peripeții parcă inspirate direct din romanele pline de mister ale „Reginei Crimei”, turiștii au rămas captivi după ce o furtună a pus la pământ un copac, blocând astfel drumul care ducea la fosta locuință a romancierei, situată în sud-vestul Angliei.

Caroline Heaven, o turistă care se afla în vizită la Greenway, a luat legătura cu postul local de știri Devon Live pentru a da de veste că în jur de 100 de turiști au rămas blocați în incinta fostei case de vacanță a lui Christie.

National Trust din Marea Britanie, care se ocupă de casă, a publicat de îndată un comunicat pe site-ul său, anunțând că un copac de mari dimensiuni a căzut pe unicul drum care duce spre Greenway. Ulterior, un purtător de cuvânt al National Trust a afirmat că știe că există „vizitatori, personal și voluntari care încă se află la Greenway și care nu pot pleca”, precizând că organizația „face tot posibilul” pentru a le oferi confort cât timp așteaptă.

Din dorința de a-și crea amintiri, turiștii au servit ceai în salon și au jucat crichet, conform turistei menționate anterior.

Caroline Heaven, care a ajuns vineri la casa de vacanță a romancierei, a apreciat eforturile depuse de personal, menționând că „fac o treabă grozavă, oferă ceaiuri și alte lucruri gratuite”.

Christie însăși obișnuia să-și petreacă timpul pe gazonul de la Greenway, jucând golf și crichet și oferind oaspeților fragmente din cele mai recente romane misterioase ale sale, conform site-ului National Trust.

Casa de vacanță este închisă

În plus, turiștii au putut explora grădinile proprietății și celebrul debarcader, care constituie locul în care a avut loc crima din romanul lui Christie, „Dead Man's Folly".

Deși ambianța părea liniștită, unii internauți au făcut o analogie cu legendarul roman al lui Christie, „And Then There Were None”, în care zece persoane sunt chemate la o proprietate izolată de pe coasta Devon. În vreme ce unii dintre ei sunt uciși în mod misterios, ceilalți realizează că există un ucigaș printre ei.

Un internaut a publicat pe Twitter un articol din Devon Live cu privire la peripeția turiștilor blocați, însoțit de descrierea: „99, 98, 97, 96, 94 (macabru), 93.

Totuși, turiștii au sfârșit prin a avea o soartă mai puțin cumplită decât cea a personajelor lui Christie, reușind să părăsească proprietatea vineri seara, după ce serviciile locale de salvare au reușit să redeschidă drumul.

National Trust a transmis sâmbătă că proprietatea va rămâne închisă din pricina „pagubelor semnificative provocate de furtună”.