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O vacă a născut patru viței, caz extrem de rar. Ce nume au primit minunățiile

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O vacă a născut patru viței sănătoși. Cazul extrem de rar a fost înregistrat la o fermă din Germania. În mod normal o vacă naște un singur vițel pe an.

Alfi, Amigo, Apollo și Ajax alături de fermieri
Alfi, Amigo, Apollo și Ajax FOTO: Martin Hohenester

O vacă a născut patru viței sănătoși la o fermă din Bavaria. Potrivit Agrarheute, evenimentul ieșit din comun a avut loc la ferma familiei Hohenester din Geisenhausen, în districtul Landshut din Germania.

Evenimentul s-a produs la finalul lunii mai. Vaca a născut patru viței masculi spre surprinderea fermierilor și a medicilor veterinari.

Martorii au relatat că primele semne că fătarea nu este una obișnuită au apărut chiar la începutul nașterii.

„Am văzut mai multe picioare”, a povestit martorii.

Inițial fermierii și medicul veterinar au presupus că este vorba despre tripleți, o situație deja neobișnuită. Surpriza a venit însă pe parcursul nașterii. După ce au fost aduși pe lume primii trei viței, medicul veterinar a descoperit că vaca mai urma să nască un pui.

„Am crezut că doar glumește veterinarul”, a relatat fermierul.

Vaca cu patru viței, un eveniment regional

Cei patru viței au fost botezați Alfi, Amigo, Apollo și Ajax. Ei au fost născuți cu ajutor medical și au fost monitorizați atent pe parcursul întregului proces.

Nașterea s-a transformat într-un eveniment local și nu a fost lăsată la voia întâmplării. Medicul veterinar a asistat permanent vaca, iar unul dintre viței a avut nevoie de îngrijiri suplimentare pentru stabilizarea circulației imediat după fătare.

În prezent, vaca și cei patru viței sunt în stare bună.

Specialiștii spun că nașterile de cvadrupleți la bovine sunt extrem de rare. Cazurile cu tripleți sunt considerate o excepție.

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