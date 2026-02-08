Video O tânără a dat pe o casă cu 17 camere în Sicilia mai puțin decât pentru o mașină. Câți bani a scos din buzunar pentru renovări

După 15 ani petrecuți în Los Angeles, o tânără de 28 de ani a decis să lase în urmă viața agitată și costisitoare din California și să o ia de la capăt în Europa. Alegerea ei a fost un oraș mic din Sicilia, unde a cumpărat o casă medievală cu 17 camere la un preț mai mic decât o Honda Civic.

Pentru 15 ani, Los Angeles i-a oferit lui Leigh oportunități profesionale, independență și libertate creativă. Însă, în timp, ritmul alert, costurile tot mai ridicate și lipsa unui sentiment real de împlinire au făcut-o să își reevalueze prioritățile.

„Nu a fost un moment dramatic de conștientizare, ci o realizare în timp că viața pe care o trăiam nu mai corespundea valorilor mele”, a declarat Kiki Leigh.

Potrivit acesteia, orașul a devenit „rapid, axat pe realizările profesionale și scump”, fără a oferi o calitate mai bună a vieții, relatează publicația americană People.

În iunie 2024, inspirată de videoclipuri din mediul online despre oameni care cumpără și renovează case în străinătate, tânăra a început să caute alternative.

Cercetările au condus-o către Mussomeli, un mic oraș din Sicilia cunoscut pentru inițiativele sale imobiliare neobișnuite.

Inițial, programul caselor de un dolar i-a atras atenția, însă i s-a părut prea complicat. Abia după ce a descoperit alte oferte din zonă și a discutat direct cu agenți locali, Kiki Leigh a decis să facă pasul decisiv.

Ajunsă la fața locului, a vizitat o casă medievală cu 17 camere, scoasă la vânzare pentru 32.000 de dolari.

„Prețul reflecta faptul că are nevoie de lucrări de restaurare, nu lipsa valorii”, a explicat ea. „Să mergi printr-o casă istorică, cu secole de istorie, și să știi că a costat mai puțin decât un Honda Civic a fost ireal.”

Deși mai fusese anterior în Italia, Mussomeli a impresionat-o profund. Leigh descrie locul ca fiind „autentic, neșlefuit și profund uman”.

Casa a fost achiziționată oficial în iulie 2024, iar lucrările de renovare au început imediat. Până în prezent, tânăra a investit aproximativ 94.000 de dolari în restaurarea clădirii, urmând să mai cheltuiască încă 30.000 de dolari pentru finalizarea lucrărilor.

În prezent, Kiki Leigh își împarte timpul între Sicilia, Statele Unite și, ocazional, Canada, în funcție de proiectele profesionale. Sicilia a devenit însă „baza” ei, iar după finalizarea renovărilor plănuiește să petreacă și mai mult timp acolo.

Viața de zi cu zi în Mussomeli este complet diferită de cea din Los Angeles. „Aici viața are un ritm, nu un program”, spune Leigh. Zilele îi sunt ocupate de plimbări prin oraș, discuții cu vecinii, decizii legate de renovare și evenimente comunitare.

Mutarea nu a fost lipsită de provocări, cea mai mare lecție fiind despre răbdare. „Lucrurile se mișcă lent și nu poți forța nimic. Sicilia te învață să renunți la control, ceea ce poate fi inconfortabil, dar profund transformator”, mărturisește ea.

Tânăra oferă un sfat pentru cei care visează la o schimbare similară: „Nu romantizați ideea. Înțelegeți-o. Vizitați locul, stați mai mult de o săptămână, vorbiți cu localnicii și fiți sinceri cu voi înșivă.”

Tânăra a povestit pe contul ei de TikTok cum a ajuns să cumpere casa.