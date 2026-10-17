O prințesă italiană închiriază palatul familiei din Roma și îi întâmpină personal pe oaspeți. Cum arată apartamentele și cât costă o noapte

O prințesă din Italia închiriază palatul familiei și îi întâmpină personal pe oaspeți. O noapte în clădirea din secolul XVI din Roma costă cel puțin 470 de dolari pe noapte și vine la pachet cu un bilet pentru a vizita un castel medieval din nordul regiunii Lazio.

Giacinta Ruspoli, prințesă Foto: Facebook/Giacinta Ruspoli

În Italia, nobilimea nu mai are un statut legal din 1946. Pentru aristocrați precum prințesa Giacinta Ruspoli asta a însemnat că responsabilitatea întreținerii caselor familiei ei i-a revenit în totalitate, iar misiunea nu este deloc un ieftină.

Așa că Giacinta și mama ei, Prințesa Maria Pia, o fostă Miss Sicilia, închiriază acum Ruspoli Bonaparte Residence, un palat din secolul al 16-lea din Roma, și îi întâmpină personal pe oaspeți, scrie CNN.

Costul unei nopți petrecute într-una dintre cele patru apartamente ale proprietății începe de la aproximativ 470 de dolari, sumă care include serviciile unui majordom și micul dejun.

1/5 residenzaruspolibonaparte (2) jpg Foto: residenzaruspolibonaparte.com

Fiecare apartament are o suprafață de aproximativ 93 de metri pătrați și include mai multe saloane, șeminee din piatră care ajung până la tavan și decorațiuni din marmură.

„Vremurile s-au schimbat. Familia mea dorește să împărtășească tuturor această frumusețe care ne-a fost dăruită”, a spus prințesa.

Oaspeții primesc, de asemenea, un bilet de intrare la o altă reședință a familiei, Castello Ruspoli, fost domeniu de vânătoare, situat într-un sat aflat la aproximativ 48 de kilometri nord de Roma.

Castelul a fost renovat recent și transformat într-un hotel-boutique cu zece apartament „Ne considerăm simpli administratori ai acestor proprietăți”, a spus Giacinta.