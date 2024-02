Femeie filmată lovind cu piciorul statuia „Hidra”, lucrarea care i-a isterizat pe ieșeni: „Trebuie să dărâmăm, să tăiem, să facem ceva“ VIDEO

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a anunțat că polițiștii din cadrul Poliției municipiului Iași s-au sesizat din oficiu după ce o femeie a fost filmată în timp ce lovește cu piciorul statuia „Hidra” a artistului Costin Ioniță.

Femeia filmată la Iași lovind cu piciorul o statuie instalată la baza dealului Copou, în apropierea Casei Pogor, chiar în fața Grupului Statuar al Voievozilor, este cercetată de polițe.

„Mai venim cu cineva și trebuie să dărâmăm, să tăiem, să facem ceva. Din gâtul ăsta ies niște șerpi, cum să fie flori?”, a spus femeia pentru jurnaliști, lovind cu piciorul în statuie.

Imaginile au apărut în presă iar poliția s-a autosesizat.

„În urma imaginilor apărute în spațiul public, privind o persoană care lovește cu piciorul o statuie din Parcul Voievozilor din municipiul Iași, facem precizarea că polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași s-au sesizat din oficiu cu privire la această situație și vor fi efectuate verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt”, a anunțat IPJ Iași.

O altă femeie a fost filmată rugându-se în fața statuii „pentru protecție” și a explicat că nu a putut dormi din cauza imaginilor cu statuia pe care le-a văzut pe internet.

„Nu am putut să adorm azi-noapte după ce am văzut-o pe internet şi am venit aici să văd cu ochii mei”, a spus o altă femeie.

„Satana, ce să reprezinte… e horror”, a spus un alt trecător.

Ieșenii consideră că amplasarea operei de artă în fața voievozilor români este o jignire adusă istoriei: „Cine a pus hidra aia și cine a aprobat? Vă place? I-ați întrebat pe ieșeni dacă vor să fie pusă lângă domnitorii noștri? Ăsta este respectul față de istorie?”, a întrebat un alt ieșean pe rețelele de socializare.

Lucrarea se numește „Hidra” și aparține artistului Costin Ioniță, simbolizând corupția din medicul politic românesc: o replică a statuilor dedicate lui Lenin, fără cap, din gât ridicându-se șapte trandafiri cu trup de șarpe.

Lucrarea a fost expusă la Iași, unde este celebrată „Luna Sculptorilor Români”.