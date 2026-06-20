O carte poștală găsită asupra unui soldat dispărut în Primul Război Mondial a făcut posibilă reunirea familiei sale după un secol

O carte poștală aparținând unui soldat din Primul Război Mondial, al cărui cadavru a fost găsit alături de cele ale a cinci camarazi în timpul unei săpături arheologice, a contribuit la reunirea unor descendenți îndepărtați, la mai bine de un secol după moartea sa pe Frontul de Vest.

Zeci de persoane au participat miercuri la o slujbă comemorativă în vestul Belgiei, în cadrul căreia au fost dezvelite șase noi pietre funerare din marmură albă, dedicate soldaților britanici ale căror rămășițe au fost identificate recent prin cercetări de arhivă și analize ADN.

Printre cele șase înmormântări de la Cimitirul Tyne Cot s-a numărat și cea a soldatului Thomas Whitaker, care a murit în tranșee având asupra sa o carte poștală din Bradford, în nord-estul Angliei, unde încă mai locuiesc unele dintre rudele sale, scrie Independent.

La ceremonie au fost prezenți trei membri ai familiei Whitaker. Joe Whitaker, în vârstă de 22 de ani, a citit cu voce tare o poezie scrisă în onoarea stră-străunchiului său: „În pace, pe dealurile străine, el se cufundă în sfârșit în somn, cu gândul la morile din Bradford.”

Cartea poștală a soldatului s-a dovedit a fi o probă crucială care i-a ajutat pe cercetătorii guvernului britanic să-i stabilească identitatea și, în cele din urmă, a făcut legătura între familia lui Joe și o altă ramură, îndepărtată, a familiei Whitaker.

Joe a spus: „Gândul că (Thomas) s-ar fi putut gândi la casă, mângâiat de această carte poștală din Bradford pe care o ținea la el — ne-a surprins pe toți destul de mult.”

El a spus că scrierea unei poezii „i s-a părut a fi lucrul potrivit de făcut”.

Alexia Clark, asistentă socială specializată în comemorări la Centrul Comun pentru Victime și Asistență Umanitară (JCCC) al Ministerului Apărării din Marea Britanie, a declarat că cei șase soldați au fost găsiți în timpul unei excavări în vestul Belgiei. Dar descoperirea cărții poștale asupra unuia dintre ei s-a dovedit a fi un „indiciu” crucial.

Ea a adăugat: „Și apoi, când ne-am uitat la lista celor dispăruți și ne-am dat seama: «Oh, avem unul din Bradford! Minunat, sunt șanse mari ca el să fie unul dintre ei.»”

Prin corelarea cărții poștale cu alte artefacte descoperite, printre care o mitralieră Lewis și uniforme, cercetătorii de la JCCC — cunoscuți sub numele de „detectivii de război” — au reușit să identifice un grup probabil de bărbați dintre cei peste jumătate de milion de soldați britanici care încă sunt dați dispăruți din Primul Război Mondial.

Echipa a contactat potențiale rude pentru a obține probe de ADN, iar analiza a confirmat identitatea nu numai a lui Thomas Whitaker, ci și a soldaților Horace Frederick Cook, Frederick Martin, Charles Richard Russels, Courtney Darvill Hart și Joseph Turnley — toți membri ai Batalionului 2/4 din Regimentul Queen’s Royal West Surrey.

Lui Paul Turnley i-a fost înmânat un steag britanic împăturit în formă de triunghi, oferit de armată în onoarea sacrificiului rudei sale, soldatul Joseph Turnley.

„A fost o adevărată onoare să-l înmormântăm pe un membru al familiei noastre, să asistăm la ceremonie, să fim prezenți și apoi să ni se înmâneze steagul... a fost, de fapt, cea mai mare comoară”, a spus Paul, în omagiu adus vărului bunicului său.

Soldatul Jone Wainile din garda de onoare a Regimentului Regal al Prințesei de Wales a citit emoționantul epitaf de la Kohima: „Când vă întoarceți acasă, povestiți-le despre noi și spuneți-le: «Pentru viitorul vostru, noi ne-am sacrificat prezentul.»”

Paul Whitaker a spus: „Copiii mei, nepoții mei, oricine poate veni să afle unde se află Thomas, iar asta este un lucru minunat. Este pur și simplu un adevărat privilegiu ca Thomas să fie unul dintre cei care au fost găsiți.”