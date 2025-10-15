search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Moștenirea arhitecturală a României socialiste. Cum s-au înălțat palatele de beton ale anilor ’60

0
0
Publicat:

Anii de comunism au lăsat în orașele din România o moștenire arhitecturală aparte, greu de trecut cu vederea datorită masivității clădirilor sale. Construcțiile „socialist-moderniste” continuă să adune controverse, chiar dacă unele sunt privite ca monumente istorice.

Palatul din Satu Mare. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL
Palatul din Satu Mare. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Aproape fiecare oraș din România a păstrat clădiri masive din beton, construite la mijlocul epocii comuniste, cu o înfățișare care poate stârni controverse. În unele locuri, vechile clădiri par să își fi pierdut importanța pe care o aveau în trecut.

Numeroase case de cultură au rămas pustii, în timp ce alte clădiri administrative embleme din trecut ale „centrelor civice” nu au mai putut fi restaurate, din cauza costurilor ridicate ale lucrărilor.

Adesea sunt privite cu interes de turiști, iar imaginile lor stârnesc reacții pe rețelele de socializare, în timp ce unor localnici le trezesc nostalgii. Povestea celor mai multe dintre ele începe la mijlocul anilor '50, odată cu apusul „epocii staliniste” și este legată de brutalism. 

Brutalismul, un stil arhitectural apărut la începutul anilor ’50 în Marea Britanie, în cadrul proiectelor de reconstrucție a orașelor după Al Doilea Război Mondial, avea să cucerească, în următoarele două decenii, țările socialiste din Europa de Est.

Clădirile brutaliste erau caracterizate prin forme masive și geometrice, prin folosirea betonului aparent, a materialelor brute și a structurilor expuse, bazându-se pe funcționalitate și renunțând la ornamente și alte elemente decorative.

Arhitectura betonului aparent

În țările socialiste și comuniste, brutalismul a devenit popular deoarece stilurile tradiționale erau asociate cu burghezia și cu trecutul, în timp ce betonul simboliza egalitatea și era perceput ca un material accesibil și lipsit de pretenții.

Arhitecții cunoscuți ai României anilor ’60 și ’70, ca Nicolae Porumbescu sau Octav Alifanti, au reinterpretat curentul brutalist, adăugându-i un specific local, marcat de experiența lor și de cerințele regimului socialist.

Sala Palatului, in anii '60. Arhitectura.
Sala Palatului, in anii '60. Arhitectura.

Numeroase clădiri publice din acea perioadă, construite în stilul socialist-modernist inspirat de brutalism, impresionau prin dimensiuni, dar și compoziția lor, betonul folosit din abundență fiind materialul reprezentativ al epocii, atât în construcții, cât și în decorațiuni.

„Betonul rezolvă problemele artistice ale construcțiilor numai atunci când se reușește ca suprafața lui să fie o expresie vizibilă a texturii omogene interioare și betonul devine vizibil, cunoscut sub denumirea de beton aparent. Astăzi, betonul aparent înlocuiește, prin noua sa utilizare, materiale de finisare costisitoare, care necesitau, pentru punerea lor în operă, mână de lucru de înaltă calificare și timp îndelungat. Elementele de beton aparent sunt rezistente și mai puțin vulnerabile, se curăță și se spală mai ușor. Betonul aparent permite obținerea unor efecte artistice foarte variate, dacă sunt valorificate toate posibilitățile ce le oferă prin modelarea suprafețelor”, arătau specialiștii în construcții ai Institutului Politehnic din Iași, în 1975.

Fabricile de beton erau aproape nelipsite din orașele României, iar utilizarea betonului avea rolul de a exprima forța, durabilitatea și spiritul colectiv pe care regimul dorea să le transmită. Numeroase săli de spectacole, clădiri administrative, universități, case de cultură și hoteluri construite în anii ‘60 și ‘70 au păstrat amprenta arhitecturii socialist - moderniste, un curent care s-a impus în toate colțurile României.

Cele mai faimoase clădiri socialiste

Sala Palatului din Capitală a fost inaugurată în 1960 și a fost descrisă de specialiștii epocii ca fiind una dintre cele mai reprezentative piese ale Bucureștiului socialist. Arhitecții Horia Maicu, Tiberiu Ricci și Ignace Șerban, alături de inginerii Alexandru Anton Necșulea și Nicolae A. Băilescu, au primit Premiul de Stat pentru proiectarea și realizarea „Sălii Palatului R.P.R.”.

Citește și: Casa Poporului, marele palat visat de Ceaușescu. Cum a fost clădită pe ruinele cartierelor distruse din ordinul dictatorului
Sala Palatului din București. Foto: Sala palatului Facebook
Sala Palatului din București. Foto: Sala palatului Facebook

„Sala Palatului R.P.R. este prima realizare de arhitectură monumentală care, deși mai păstrează în detalii trăsături ale unor procedee clasice, se orientează curajos spre viitor. Iar măiestria de detaliere, atât exterioară, cât și interioară, conferă acestor spații, pe care le simți generoase, o căldură care reușește să elimine primejdia impersonalității severe”, arăta revista Arhitectura, în 1962.

Sala Palatului din București. Foto: Sala palatului Facebook
Sala Palatului din București. Foto: Sala palatului Facebook

În Cluj-Napoca, „Palatul Telefoanelor”, construit în anii ‘60, în același stil de inspirație brutalistă, a fost declarat recent monument istoric.

„Remarcabil prin fațada sa vitrată, elementele din travertin și panourile din beton prefabricat cu motive geometrice, edificiul este un exemplu emblematic al arhitecturii moderniste socialiste din România. Amplasat în centrul istoric al Clujului, între Parcul Ion Luca Caragiale și sediul Poștei Naționale, acesta se distinge prin proporțiile armonioase și alegerea rafinată a materialelor. Inițiativa de clasare a fost inițiată și elaborată de Asociația Birou pentru Artă și Cercetare Urbană (BACU)”, au informat reprezentanții asociației BACU.

Palatul Telefoanelor Cluj Chainwit Wikipedia
Palatul Telefoanelor Cluj Chainwit Wikipedia

În Satu Mare, noul centru civic al orașului a fost proiectat în anii ‘70 de arhitectul Nicolae Porumbescu-Vaida și a rămas o emblemă a socialism-modernismului.

Citește și: Orașul cu cea mai înaltă clădire din Transilvania. Cu ce seamănă primul zgârie-nori construit în epoca Ceaușescu la Satu Mare

Ansamblul cuprindea o casă de cultură cu 800 de locuri, un amfiteatru în aer liber, spații comerciale și blocuri noi cu peste 1.000 de apartamente, fiind dominat de clădirea cu 15 etaje și aproape 100 de metri înălțime a „sediului politico-administrativ” al județului, astăzi cunoscută drept Palatul Administrativ.

„Trebuia să „plămădesc” spațiul înconjurător, să-l gândesc în metafore, să-i calculez golurile, pe care în mod inevitabil trebuie să le conțină, pentru a fi umplute de viitorime. Viața nu trebuie irosită, profesiunea de arhitect este o continuă pledoarie pentru eficiență și formă. Omul trebuie să stea drept, să nu-l încovoaie nimeni și nimic. Apoi vin verticala construcției, verticala ciocârliei. În treacăt fie spus, aș vrea să-și facă cuib ciocârlia sus, pe turnul orașului. I-am rezervat un mic loc acolo, l-o fi văzut?”, declara arhitectul Nicolae Porumbescu-Vaida, în 1986.

Casa de Cultură a Studenților, Sala Polivalentă, Hotelul Intercontinental și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din Capitală, complexul Romexpo, Casa de Cultură din Suceava, Palatul Administrativ din Botoșani și Casa de Cultură din Baia Mare se numără și ele printre clădirile reprezentative ale stilului arhitectural popular în trecut.

După 1990, unele clădiri au fost asociate cu regimul Ceaușescu. Numeroși români le-au considerat „betoane comuniste”, iar adesea autoritățile nu s-au arătat interesate de reabilitarea lor, ori nu au găsit fonduri pentru a le restaura. Au fost lăsate să se degradeze și, uneori, vandalizate, chiar dacă înfățișarea lor a continuat să stârnească fascinația multor vizitatori.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
stirileprotv.ro
image
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
gandul.ro
image
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
mediafax.ro
image
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
fanatik.ro
image
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
„Viața ta e urmărită la fiecare pas”. Țara în care toți oamenii sunt monitorizați de „Aadhaar”, sistemul care înregistrează și retina
antena3.ro
image
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
observatornews.ro
image
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Pe față! Cum a fost numit Cosmin Olăroiu în Emirate, după ce a ratat calificarea directă la Mondial
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
O mamă și bebelușul ei au murit după o naștere acasă! Sarcina era una cu risc, însă femeia nu a respectat indicațiile medicilor
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Locuințe la prețuri accesibile. Anunțul lui Nicușor Dan după discuția cu președintele Consiliului European
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte jpeg
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”