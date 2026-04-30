Descoperirea bizară de sub hainele unei tinere pe aeroport: mișcările care i-au alertat pe vameșii thailandezi

O taiwaneză a fost arestată pe aeroportul din Bangkok după ce a încercat să introducă ilegal 30 de ţestoase protejate, ascunzând-le sub haine, au anunţat serviciile thailandeze pentru protecţia faunei.

Autorităţile au devenit suspicioase din cauza mişcărilor neobişnuite pe care le făcea femeia în vârstă de 19 ani, care se pregătea să urce la bordul unei curse către Taipei marţi dimineaţă, a precizat departamentul thailandez pentru conservarea faunei într-un comunicat publicat miercuri, scrie Agerpres.

În urma unei percheziţii efectuate în terminalul Plecări al aeroportului Suvarnabhumi din Bangkok, au fost descoperite ţestoasele stelate indiene ataşate de corpul femeii, a precizat departamentul.

Dintre aceste ţestoase, 29 erau în viaţă, în timp ce una era moartă.

”Suspecta a folosit bandă adezivă pentru a imobiliza animalele, le-a pus în pungi din pânză şi le-a ataşat de corpul său pentru a nu fi detectate”, au adăugat autorităţile.

Potrivit autorităţilor vamale thailandeze, aceste ţestoase, protejate în virtutea Convenţiei pentru comerţul internaţional cu specii de faună şi floră sălbatică ameninţate cu extincţia (CITES), ating preţuri exorbitante pe piaţa neagră.

Autorităţile au estimat valoarea totală a ţestoaselor confiscate la circa 9.000 de dolari.

Tânăra a fost inculpată pentru transport ilegal de animale şi fraudă vamală. Autorităţile au precizat că o anchetă este în curs pentru a determina dacă făcea parte dintr-o reţea de contrabandă mai vastă.

Ţestoasele stelate indiene sunt clasate specie ”vulnerabilă” de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN), care a adăugat că sunt în mod special vizate pentru a răspunde la cererea internaţională de ”animale de companie exotice”.

Thailanda este un important nod de tranzit pentru traficanţii de animale sălbatice, care vând deseori specii ameninţate, foarte căutate pe profitabila piaţă neagră asiatică.