McDonald’s organizează o cursă caritabilă în cadrul Bucharest Half Marathon pentru sprijinirea familiilor copiilor spitalizați

Pe 9 mai, în cadrul Bucharest Half Marathon, McDonald's organizează McDonald’s Walkathon, o cursă caritabilă de 1 kilometru dedicată susținerii Caselor Ronald McDonald.

Cursa va avea loc de la ora 13:30, pe Bulevardul Libertății, și este deschisă publicului larg.

Când contează cel mai mult, familiile trebuie să fie împreună

McDonald’s Walkathon este o inițiativă care își propune să atragă atenția asupra nevoii familiilor de a rămâne împreună în momente dificile, atunci când copiii sunt internați pentru tratamente de lungă durată.

Taxa de participare este de 50 de lei, iar fondurile colectate vor fi direcționate către cele trei Case Ronald McDonald din București, Timișoara și Iași. Acestea oferă cazare, mese calde și sprijin părinților care își însoțesc copiii în timpul tratamentului.

Participarea este gratuită pentru persoanele sub 18 ani și pentru persoanele cu dizabilități.

Doar în 2025, 622 de familii au beneficiat de sprijinul oferit de Fundația pentru Copii Ronald McDonald.

Cum te poți implica

Cei interesați se pot înscrie la McDonald’s Walkathon prin intermediul platformei oficiale a competiției: McDonald's Walkathon 1km - Bucharest Half Marathon.

De asemenea, Fundația poate fi sprijinită și prin donații, inclusiv prin SMS la 8845, cu textul „FAMILIE” (2 EURO lunar).

O tradiție de sprijin pentru comunitate

De peste 28 de ani, Fundația pentru Copii Ronald McDonald dezvoltă și susține programe dedicate îmbunătățirii calității vieții copiilor bolnavi și familiilor acestora, cu sprijinul constant al McDonald’s în România.

În plus, în perioada 11 – 17 mai, McDonald’s organizează o nouă ediție a campaniei McHappy Day, care se va desfășura timp de o săptămână în restaurantele din toată țara. Fondurile colectate sunt direcționate către susținerea familiilor cazate în Casele Ronald McDonald.

În 2025, campania a generat peste 3,3 milioane de lei.