Măști de față pentru copii de 4 ani. Dermatologii trag un semnal de alarmă asupra trendului „distopic”

Dermatologii au criticat un nou brand de skincare lansat de o actriță, catalogându-l drept „distopic” pentru că a creat măști faciale pentru copii de patru ani, avertizând că industria de beauty își extinde acum publicul țintă de la adolescenți la copii foarte mici.

Tot mai multe branduri intră pe piața produselor de îngrijire destinate copiilor, adolescenților și tinerilor. În octombrie, în SUA a fost lansat Ever-eden, primul brand conceput special pentru cei sub 14 ani. Superdrug tocmai a scos o gamă dedicată celor cu vârste între 13 și 28 de ani, scrie The Guardian.

Mai multe branduri au devenit extrem de populare printre copiii foarte mici activi pe rețelele sociale, fenomen cunoscut drept „Sephora kids”. Acești copii postează videoclipuri în care prezintă produse de la Drunk Elephant, Bubble, Sol de Janeiro și altele similare.

Actrița Shay Mitchell, care are 35,2 milioane de urmăritori și este cunoscută pentru rolul din serialul Pretty Little Liars, a lansat o mască de skincare din hidrogel pentru copii, afirmând că a fost „inspirată” de fiicele ei. Spune că a vrut să creeze ceva „distractiv, delicat și sigur”.

Cofondatorii Rini, printre care se numără Esther Song și Matte Babel, descriu brandul drept „locul unde îngrijirea pielii se întâlnește cu jocul”, cu misiunea de a cultiva „obiceiuri sănătoase, încredere în sine și produse esențiale de îngrijire zilnică, bine gândite, accesibile oricărei familii”.

Dermatologii critică trendul

Totuși, trendul a generat un val de critici din partea dermatologilor și a comentatorilor online. Dr. Emma Wedgeworth, dermatolog consultant la 55 Harley Street, Londra, l-a catalogat drept „ridicol”. Ea a spus: „Consider că aceste produse sunt complet inutile. Când analizăm ce aplicăm pe pielea copiilor, trebuie să cântărim beneficiile și riscurile, iar aici nu există beneficii reale, însă expunem copiii unor riscuri inutile.”

Ea a adăugat că cei foarte mici sunt, în mod natural, lipsiți de inhibiții, „iar noi nu ar trebui să îi încurajăm să se concentreze pe aspect sau să dezvoltăm anxietăți legate de felul în care arată pielea lor”. A explicat că pielea copiilor este mai sensibilă, „iar expunerea la numeroase substanțe chimice inutile le crește riscul de iritații și sensibilizare pe viitor”.

„O direcție înfiorător de distopică”

Dermatologul Amy Perkins a postat pe Instagram: „Rini a promovat măști faciale ‘delicate’ pentru a ‘restaura’ pielea tânără… Le descriu ca fiind «locul unde îngrijirea pielii și joaca se întâlnesc cu inovația»… și mi se pare o direcție înfiorător de distopică.” Ea a spus că industria de beauty „își extinde aria de la adolescenți la copii foarte mici”.

Produsele Rini includ măști faciale zilnice, fără parfum, cu design de animale, pentru cei de patru ani și peste, la prețul de 11 lire pentru un pachet. Sunt realizate din bumbac 100% și conțin vitamina E, potrivit website-ului.

Skincare pentru copii sub 14 ani

În octombrie, Ever-eden a devenit primul brand de skincare dezvoltat de dermatologi pediatri special pentru cei sub 14 ani. La lansare, compania declara că intrarea pe piață marchează crearea unei categorii pentru generația Alpha – aproximativ 1 până la 15 ani – bazată pe știință, siguranță și educație.

Pe site, clienții pot selecta produse destinate copiilor între trei și opt ani, inclusiv un cleanser facial și o cremă cu SPF 20, plus o bentiță de păr cadou, la prețul de 48 de dolari (36 de lire). Produsul, se arată pe site, este formulat pentru copii de trei ani în sus, este testat dermatologic, sigur pentru pielea sensibilă și vegan.

Compania vinde și un „pachet de rutină pentru copii”, la prețul de 92 de dolari (70 de lire), care include șampon, balsam, cremă facială multivitaminică și gel de curățare. Și acesta este destinat tot copiilor de trei ani în sus.