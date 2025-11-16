search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Măști de față pentru copii de 4 ani. Dermatologii trag un semnal de alarmă asupra trendului „distopic”

0
0
Publicat:

Dermatologii au criticat un nou brand de skincare lansat de o actriță, catalogându-l drept „distopic” pentru că a creat măști faciale pentru copii de patru ani, avertizând că industria de beauty își extinde acum publicul țintă de la adolescenți la copii foarte mici.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Tot mai multe branduri intră pe piața produselor de îngrijire destinate copiilor, adolescenților și tinerilor. În octombrie, în SUA a fost lansat Ever-eden, primul brand conceput special pentru cei sub 14 ani. Superdrug tocmai a scos o gamă dedicată celor cu vârste între 13 și 28 de ani, scrie The Guardian.

Mai multe branduri au devenit extrem de populare printre copiii foarte mici activi pe rețelele sociale, fenomen cunoscut drept „Sephora kids”. Acești copii postează videoclipuri în care prezintă produse de la Drunk Elephant, Bubble, Sol de Janeiro și altele similare.

Actrița Shay Mitchell, care are 35,2 milioane de urmăritori și este cunoscută pentru rolul din serialul Pretty Little Liars, a lansat o mască de skincare din hidrogel pentru copii, afirmând că a fost „inspirată” de fiicele ei. Spune că a vrut să creeze ceva „distractiv, delicat și sigur”.

Cofondatorii Rini, printre care se numără Esther Song și Matte Babel, descriu brandul drept „locul unde îngrijirea pielii se întâlnește cu jocul”, cu misiunea de a cultiva „obiceiuri sănătoase, încredere în sine și produse esențiale de îngrijire zilnică, bine gândite, accesibile oricărei familii”.

Dermatologii critică trendul

Totuși, trendul a generat un val de critici din partea dermatologilor și a comentatorilor online. Dr. Emma Wedgeworth, dermatolog consultant la 55 Harley Street, Londra, l-a catalogat drept „ridicol”. Ea a spus: „Consider că aceste produse sunt complet inutile. Când analizăm ce aplicăm pe pielea copiilor, trebuie să cântărim beneficiile și riscurile, iar aici nu există beneficii reale, însă expunem copiii unor riscuri inutile.

Ea a adăugat că cei foarte mici sunt, în mod natural, lipsiți de inhibiții, „iar noi nu ar trebui să îi încurajăm să se concentreze pe aspect sau să dezvoltăm anxietăți legate de felul în care arată pielea lor”. A explicat că pielea copiilor este mai sensibilă, „iar expunerea la numeroase substanțe chimice inutile le crește riscul de iritații și sensibilizare pe viitor”.

„O direcție înfiorător de distopică”

Dermatologul Amy Perkins a postat pe Instagram: „Rini a promovat măști faciale ‘delicate’ pentru a ‘restaura’ pielea tânără… Le descriu ca fiind «locul unde îngrijirea pielii și joaca se întâlnesc cu inovația»… și mi se pare o direcție înfiorător de distopică.” Ea a spus că industria de beauty „își extinde aria de la adolescenți la copii foarte mici”.

Produsele Rini includ măști faciale zilnice, fără parfum, cu design de animale, pentru cei de patru ani și peste, la prețul de 11 lire pentru un pachet. Sunt realizate din bumbac 100% și conțin vitamina E, potrivit website-ului.

Skincare pentru copii sub 14 ani

În octombrie, Ever-eden a devenit primul brand de skincare dezvoltat de dermatologi pediatri special pentru cei sub 14 ani. La lansare, compania declara că intrarea pe piață marchează crearea unei categorii pentru generația Alpha – aproximativ 1 până la 15 ani – bazată pe știință, siguranță și educație.

Pe site, clienții pot selecta produse destinate copiilor între trei și opt ani, inclusiv un cleanser facial și o cremă cu SPF 20, plus o bentiță de păr cadou, la prețul de 48 de dolari (36 de lire). Produsul, se arată pe site, este formulat pentru copii de trei ani în sus, este testat dermatologic, sigur pentru pielea sensibilă și vegan.

Compania vinde și un „pachet de rutină pentru copii”, la prețul de 92 de dolari (70 de lire), care include șampon, balsam, cremă facială multivitaminică și gel de curățare. Și acesta este destinat tot copiilor de trei ani în sus.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
stirileprotv.ro
image
Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime
gandul.ro
image
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
mediafax.ro
image
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
observatornews.ro
image
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Românii care usucă hainele pe casa scării la bloc riscă amendă. Ce prevede regulamentul și cât este sancțiunea
playtech.ro
image
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționer pentru România! Mircea Lucescu a luat decizia, după eșecul cu Bosnia
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Tatăl Sarei aduce noi acuzații clinicii dentare: „Au chemat-o să o omoare. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Primele imagini de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artiștii veniți la Cimitirul Bellu VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor