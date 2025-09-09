Limaxul pus pe șotii: a trezit un bloc întreg sunând la toate soneriile

Locuitorii unui bloc din Bavaria, Germania, au chemat poliția disperați, crezând că niște necunoscuți le sună continuu la sonerie toată noaptea. Surpriza a fost imensă când au descoperit că adevăratul „infractor” era un melc care se plimba pe panoul cu sonerii.

Potrivit The Guardian, micuța creatură aluneca pe panoul cu sonerii, declanșându-le și trezind locatarii mult după miezul nopții.

La început, suspiciunile au căzut asupra așa-numitului „klingelstreich” - echivalentul german al jocului cunoscut în engleză ca „ding dong ditch”, în care copiii sau adolescenții sună la ușă și fug înainte să fie prinși.

Însă zgomotul nu s-a oprit nici după sosirea a doi polițiști. Nu era nimeni la ușă, iar senzorii de mișcare nu se activaseră. Ancheta s-a apropiat de panoul metalic al clădirii, unde polițiștii și locatarii au descoperit „infractorul”: un limax.

„Ne-am culcat, iar după ora 22:00 nu mai deschidem ușa, așa că am încercat să ignor soneria. M-am gândit că sunt copiii din casa părăsită de peste drum”, a povestit Lisa, 30 de ani, vânzătoare, pentru Bild. „Dar apoi m-a sunat cumnata mea de la etaj, spunând că și la ea sună continuu. Deja ne-am panicat și am decis să chemăm poliția”.

Descoperirea surprinzătoare

Când au ajuns doi agenți, misterul nu s-a lămurit imediat. Zgomotul continua, dar la ușă nu era nimeni și nici senzorii de mișcare nu indicau prezența unei persoane. Abia după ce au verificat panoul metalic al soneriilor, au descoperit „infractorul”: un limax care se plimba nestingherit.

„Se vedea clar urma de mucus pe care o lăsase trecând peste senzori”, a adăugat Lisa.

Poliția, cu umor

Poliția din Schwabach a transmis un comunicat în care a relatat situația cu o notă de umor: animalul a fost „adus la dimensiunile potrivite, informat despre granițele teritoriale și relocat pe o porțiune de iarbă din apropiere”.