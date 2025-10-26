search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ipotezele șocante privind craniile bizare de la capătul lumii. Un expert crede că este vorba despre altă specie

0
0
Publicat:

În zona peninsulei Paracas, în statul sud-american Peru, au fost descoperite cele mai bizare și fascinante rămășițe umane. Este vorba despre cranii neobișnuit de lungi, cu o capacitate mult mai mare decât a celorlalți oameni. Se vorbește inclusiv despre o specie umană diferită.

Craniu alungit artificial aparținând triburilor alemanilor FOTO wikipedia
Craniu alungit artificial aparținând triburilor alemanilor FOTO wikipedia

De-a lungul istoriei au existat numeroase ritualuri bizare de înfrumusețare sau de marcare a statutului social și politic în rândul comunităților umane. Unul dintre aceste obiceiuri, impresionant din punct de vedere vizual și estetic, este cel al modificării ritualice a formei craniului. Practic, craniul unui copil era legat cu benzi textile, într-un anumit mod, până la vârsta de trei ani. Rezulta un craniu de obicei alungit, în funcție de credințele religioase și cutumele respectivei comunități. Nu era afectată funcția neuronală și nici capacitatea craniană, doar forma era alta. Acest obicei a fost practicat de multe populații de pe tot globul până la jumătatea secolului XX. Cele mai bizare cranii modificate și cele mai controversate din lume sunt cele din Paracas, o peninsulă din zona sudică a statului Peru. Pe de o parte, există o versiune oficială care indică că aceste cranii, puternic modificate, uriașe, au fost realizate prin metode cunoscute și la alte civilizații. De cealaltă parte, unii specialiști spun că sunt un rod al geneticii și aparțin unei specii care nu ar fi avut legătură cu linia genetică a omului modern. 

Craniile alungite, o modă veche de sute de mii de ani

Practica alungirii craniului este mai veche decât omul modern. Ea ar fi fost practicată prima dată de Omul de Neanderthal, așa cum o dovedesc o serie de rămășițe ale acestui hominid descoperite la peștera Shanidar din Irak. Moda a fost preluată ulterior de către populațiile central-asiatice și a fost împrumutată, odată cu migrația către veste a triburilor de stepă, și de unele popoare germanice din Antichitatea Târzie. Principalul vector al transmiterii acestui obicei în zona europeană a fost populația hunǎ, care practica alungirea ritualică a craniului pe scară largă, fiind mai degrabă un simbol al statutului. Gepizii, alamanii și alte câteva triburi germanice care au fost supus și incluse în federația hunică din zona europeană au împrumutat obiceiul. În paralel, deformarea craniului a fost practicată și în Oceania, Africa și America de Sud.

În Oceania, cunoscuți pentru deformare craniană erau cei din Vanuatu iar în America de Sud, populațiile precolumbiene și olmecii din Mexic. Deformarea era executată în multe moduri, dar cea mai des întâlnită era forma alungită a craniului. Cum era obținută? Destul de simplu ca tehnică, dar presupunea constanță și multă răbdare. Craniul unui copil foarte mic este flexibil la naștere și rămâne așa timp de luni de zile. Prin urmare, cu ajutorul unor benzi textile, se lega capul, în partea care se dorea deformată. În spatele și în fața craniului (în zona frunții și a cefei) erau amplasate două bucăți subțiri de scândură, care împingeau craniul în forma dorită. Modelarea se făcea între vârsta de șase luni și trei ani. După vârsta de trei ani, oasele se sudau iar deformarea craniului rămânea pentru totdeauna. Nu era influențată funcția neurologică și nici capacitatea craniană. Deformarea poate modifica forma, dar nu și volumul materialului osos. Nici pilozitatea craniană nu era influențată de acest procedeu. 

O civilizație fascinantă și misterioasă pe coastele Americii de Sud

Printre cei care practicau acest ritual bizar al deformării craniului au fost și populațiile culturii Paracas din America de Sud, care au trăit acum 2800 de ani în zona cu același nume. Este vorba despre o penisulă deșertică situată în provincia Pisco, regiunea Inca, pe coasta de sud a statului Peru. Rămășițele fascinante ale acestei civilizații au fost descoperite în anul 1928 de arheologul peruan Julio Tello. Mai precis, în zona Paracas, acesta a găsit un cimitir masiv și elaborat plin cu morminte din perioada 800-100 î.Hr. Mormintele conțineau resturile osteologice mumificate natural din cauza climei uscate ale unor indivizi bine înfășurați în materiale textile, un fel de pături colorate, cu decorațiuni foarte interesante.

Mormintele conțineau inventar destul de bogat, cu vase, bijuterii și alte obiecte de uz casnic sau militar. Multe au fost însǎ jefuite de cele mai valoroase piese. Excavarea sitului a scos la iveală o așezare incredibilă, întinsă pe o suprafață liniară de 2 kilometri, chiar deasupra țărmului. Majoritatea caselor erau subterane sau organizate pe nivele. Cercetările de specialitate au scos la iveală faptul că aceste popoare ale culturii Paracas erau foarte dezvoltate pentru acea perioadă, având cunoștințe vaste despre irigații și managementul apei în așezare, prin distribuire către case și stocare pentru perioadele de secetă. În plus, aveau cunoștințe extraordinare privind arta textilă. Descoperirile arheologice au scos la iveală și faptul că oamenii civilizației Paracas realizau pietroglife, adică desene simbolice, de mari dimensiuni pe stânci sau roci în mediul natural, precedând desenele de la Nazca. De altfel, se presupune că misterioasa cultură Nazca a derivat din civilizația Paracas, Chiat daca nu avea o conducere și o administrație unitară. Era mai degrabă formată din orașe-state sau sate independente care aveau propriile căpetenii, dar care erau unite de o cultură și un sistem religios comun. Relațiile dintre aceste căpetenii nu au fost întotdeauna pașnice, așa cum o dovedesc rănile violente de luptă, capetele luate ca trofeu și cuțitele de obsidian găsite în siturile civilizației Paracas. Locația găsită de Julio Tello în Peninsula Paracas era probabil un mare centru economic dar și religios, cu o necropolă uriașă, unde probabil erau aduși defuncți din mai multe regiuni.

Craniile bizare care nu seamănă cu ale niciunui om

Civilizația Paracas a uimit prin cultura sa materială și întinderea acestei așezări, dar nimic nu a putut egala stupoarea care au creat-o craniile descoperite în morminte, mai ales cele descoperite în mormintele de la Cerro Colorado, în apropierea așezării. În total, Tello a găsit peste 300 de oameni cu cranii alungite, vechi de aproximativ 2800 de ani. Faptul că erau deformate ritualic nu era o noutate arheologică, ci dimensiunea incredibilă a acestora. Se presupune că nicăieri în lume nu au fost descoperite astfel de cranii. Specialistul și autorul Brien Foerster, pasionat de civilizațiile vechi din zona andină, a elaborat o serie de teorii și observații.

Citește și: Unul dintre cele mai bizare ritualuri din vechea Europa. Cranii umane în vârf de par şi alte detalii şocante
Cranii paracas FOTO wikipedia
Cranii paracas FOTO wikipedia

În primul rând, Foerster a observat că, spre deosebire de restul craniilor deformate de-a lungul istoriei, cele de la Paracas nu și-au modificat doar forma, ci sunt și mai grele și cu o capacitate craniană mai mare. „Ceea ce poți face prin intermediul acestei tehnici este să modifici forma craniului, dar nu volumul real. Poți modifica forma, dar nu dimensiunea. Cu toate acestea, Tello a găsit mai multe cranii, cel puțin 300 la situl numit Cerro Colorado, adiacent cimitirului principal din Paracas, care aveau un volum cranian mai mare, iar în unele cazuri cu 25% mai mare decât un craniu uman modern convențional. Cum este posibil acest lucru? După cum am spus, deformarea poate modifica forma, dar nu și volumul materialului osos. Prin urmare, este evident că avem de-a face cu două fenomene diferite: alungire prin legare și alungire prin genetică.(..) Ceea ce este, de asemenea, intrigant este faptul că aceste cranii Paracas, în medie, cântăresc cu 60% mai mult decât craniile umane contemporane din aceeași zonă”, precizează Brien Foerster în materialul  „Cranii umane alungite din Peru: Posibile dovezi ale unei specii umane pierdute?”, pentru Ancient Origins. Primele teste ADN făcute pe craniile și pe firele de păr atașate de acestea din siturile Paracas au fost efectuate de o echipă germană în anul 2010. Alte teste genetice, spune Brien Foerster, indică o realitate și mai șocantă.

„Mutații necunoscute la niciun om”

S-a plecat de la ideea că aceste cranii sunt diferite, cu până la 25% mai mari decât ale unui om obișnuit și cu 60% mai grele. În plus, indivizii, pe baza unor reconstituiri recente, aveau trăsături andine, cu par lung de culoare roșu închis. Misterul alungirii acestor cranii uriașe nu a fost rezolvat, însǎ Brien Foerster susține că testele genetice inițiale ar indica faptul că acești indivizi ar putea reprezenta o altă specie umană. Dovada ar fi ca aceste cranii ar conține o singură placă parietală, în loc de două, și nu ar avea legătură genetică cu celelalte populații din zona peruană.

Citește și: Dovezi uimitoare că anticii practicau chirurgia. Schelet cu craniul trepanat înhumat cu bisturiul în mână
Reconstituire a unui individ al civilizației Paracas FOTO Marcia Moore/Ciamar Studio
Reconstituire a unui individ al civilizației Paracas FOTO Marcia Moore/Ciamar Studio

„Avea ADNmt (ADN mitocondrial) cu mutații necunoscute la niciun om, primată sau animal cunoscut până în prezent. Doar câteva fragmente pe care am reușit să le secvențiez din această probă indică faptul că, dacă aceste mutații se mențin, avem de-a face cu o nouă creatură asemănătoare omului, foarte îndepărtată de Homo sapiens, neanderthalieni și denisovani. Implicațiile sunt, desigur, uriașe”, preciza Foerster pentru publicația menționată. Evident, cercetările genetice sunt la început urmând alte analize comparative și de la alte cranii din zona Paracas. Momentan, aceste considerații sunt doar supoziții. Oficial, ce se știe momentan despre cultura Paracas este că era foarte evoluată raportate la timpuri, avea o artă incredibilă și a rămas cunoscutǎ pentru aceste cranii bizare. 






Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte
gandul.ro
image
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
mediafax.ro
image
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
cancan.ro
image
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
prosport.ro
image
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
playtech.ro
image
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile care au provocat un scandal uriaș după Real Madrid - Barcelona: ”Niciodată în viața asta” / ”Jaf pe față!” FOTO
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Rusia a testat noua rachetă de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară! Anunțul lui Putin. SUA a fost informată
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru bogați și personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Sosirea regelui Matia Corvin la Buda, pictură de Henrik Weber (© Wikimedia Commons)
Legenda Grasei de Cotnari: Vița nobilă a Moldovei, un dar de la Matia Corvinul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?