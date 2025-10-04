Haine și accesorii second-hand pe care nu ar trebui să le cumperi niciodată

Cumpărăturile de haine la mâna a doua reprezintă o modalitate sustenabilă și mai accesibilă de a-ți completa garderoba. Deși acest tip de cumpărături este foarte popular printre pasionații de modă, există anumite articole pe care nu ar trebui niciodată să le achiziționezi second-hand.

Din motive ce țin de igienă, riscuri pentru sănătate sau pericolul de a cumpăra un produs de designer fals, specialiștii atrag atenția asupra unor capcane frecvente.

Stilistul personal Tina Schwahn explică de ce ar trebui evitate aceste obiecte la thrift store-uri sau magazine vintage, potrivit yahoo.

1. Încălțăminte

Rafturile magazinelor second-hand sunt pline de încălțăminte. Totuși, purtarea lor poate fi riscantă. Talpa și pernițele se degradează în timp, iar pantofii se mulează pe piciorul fostului proprietar. „Nu doar că vor fi inconfortabili, dar pot provoca dureri de picioare”, avertizează Schwahn.

2. Lenjerie intimă

Chiar și spălate bine, piesele intime pot păstra bacterii. „Sunt lucruri care e mai bine să fie cumpărate noi: lenjeria intimă și sutienele intră în această categorie. Nu doar din motive de igienă, ci și pentru că se mulează pe corpul unei singure persoane și nu mai oferă același suport sau aspect pe altcineva”, spune Schwahn.

3. Haine sportive

Colanții, bustierele sau pantalonii sport second-hand trebuie verificați cu atenție. Dacă elasticul și suportul s-au pierdut, piesa nu va mai fi funcțională. „Pe umeraș pot arăta bine, dar odată ce elasticitatea dispare, vei ajunge să le tot aranjezi toată ziua”, explică stilista.

4. Haine ce necesită modificări majore

O mică ajustare – scurtarea mânecilor sau înlocuirea unui nasture – poate transforma o piesă second-hand într-o achiziție excelentă. Dar nu investi în articole ce necesită modificări majore: schimbarea umerilor, proporțiilor sau reconstrucția completă. „De obicei, e mai multă bătaie de cap și cheltuială decât merită”, spune Schwahn.

5. Costume de baie

Exact ca lenjeria intimă, și costumele de baie sunt considerate neigienice atunci când sunt cumpărate second-hand. Singura excepție este atunci când sunt complet noi, cu etichetele igienice intacte.

6. Produse de designer fără certificat de autenticitate

Atracția unei piese de lux găsite la reducere este mare, dar riscul de a cumpăra un fals este ridicat. „Autenticitatea este esențială. Dacă nu o poți verifica printr-un revânzător de încredere sau un serviciu specializat, nu merită riscul”, avertizează Schwahn.

7. Haine greu de curățat

Orice articol second-hand trebuie spălat înainte de purtare. Însă hainele greu de întreținut – precum cele care necesită doar curățare chimică – pot fi mai dificil de igienizat. Petele mari și persistente pot fi imposibil de îndepărtat complet.

8. Articole deteriorate

Unele defecte minore, precum fire desfăcute, nasturi lipsă sau scămoșare, sunt ușor de reparat. Însă articolele cu găuri mari, pete adânci sau cusături întinse ar trebui evitate, fiind greu de refăcut.

9. Îmbrăcăminte cu risc pentru igienă sau sănătate

Fie că vorbim despre lenjerie, încălțăminte purtată intens sau costume de baie, există riscuri ce nu pot fi eliminate doar prin spălare.