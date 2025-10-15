search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Foto Fotografia unei hiene în spatele unei așezări miniere abandonate, premiată la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, alături de alte imagini remarcabile

0
0
Publicat:

Wim van den Heever, fotograf din Africa de Sud, a primit titlul de „Fotograful de Natură al Anului”, după ce a surprins o hienă brună lângă ruinele unei așezări miniere abandonate de diamante.

Hienă lângă ruinele unei mine/FOTO: Instagram @wim_van_den_heever
Hienă lângă ruinele unei mine/FOTO: Instagram @wim_van_den_heever

Fotograful a spus că i-a luat zece ani pentru a obține imaginea, scrie BBC.

Hiena brună, cea mai rară dintre toate speciile de hiene, este un animal nocturn și solitar. Ani de zile, van den Heever a căutat prin orașul părăsit, găsind doar urme ale acestui animal evaziv.

Știam că sunt acolo, dar să o fotografiez chiar era aproape imposibil”, a spus el.

Premiul i-a fost acordat la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Expoziția anuală dedicată competiției se va deschide la Muzeul de Istorie Naturală pe 17 octombrie.

Andrea Dominizi, „After the Destruction”/FOTO: Instagram @a.andrea.do
Andrea Dominizi, „After the Destruction”/FOTO: Instagram @a.andrea.do

Fotograful italian Andrea Dominizi a câștigat premiul la categoria 15-17 ani, pentru fotografia „After the Destruction” („După distrugere”).

Explorând Munții Lepini din centrul Italiei, o zonă cândva exploatată pentru pădurile sale bătrâne de fag, Andrea a observat un gândac odihnindu-se pe un buștean tăiat, lângă utilaje abandonate.

„Această fotografie arată povestea și provocarea cu care se confruntă multe specii: pierderea habitatului. În acest caz, un gândac care pierde copacul și lemnul de care are nevoie pentru a-și depune ouăle”, spune el.

Shane Gross, „Like an Eel out of Water”/FOTO: @shanegrossphoto
Shane Gross, „Like an Eel out of Water”/FOTO: @shanegrossphoto

Shane Gross, fotograf canadian, a obținut un premiu la categoria „Animale în mediul lor”, cu fotografia „Like an Eel out of Water” („Ca un țipar fără apă”)

După săptămâni de răbdare, câștigătorul de anul trecut, Shane Gross, a surprins pești moray cu pete căutând cadavre la reflux.

A petrecut ore întregi în soare, căldură și muște, așteptând locul unde s-au spălat pești morți. În cele din urmă, au apărut trei anghile.

Jamie Smart, „The Weaver's Lair”/FOTO: X @paulfrost_me
Jamie Smart, „The Weaver's Lair”/FOTO: X @paulfrost_me
Citește și: Român premiat pentru una dintre cele mai frumoase fotografii cu natură sălbatică. Unde a fost surprinsă imaginea spectaculoasă

Jamie Smart, o fată din Marea Britanie, a obținut premiul la categoria 10 ani sau sub 10 ani, pentru fotografia „The Weaver's Lair” („Bârlogul Țesătoarei”)

Într-o dimineață rece de septembrie, Jamie Smart a descoperit o araneidă adunată în interiorul ascunzătorii sale de mătase.

„Este special și pentru mine, pentru că pot arăta ceva de care oamenii se tem de obicei”, spune el.

„Cat Amongst the Flamingos”/FOTO: Instagram @dstogs photography
„Cat Amongst the Flamingos”/FOTO: Instagram @dstogs photography

Dennis Stogsdill, din SUA, a obținut premiul la categoria „Comportamente - Mamifere”, pentru fotografia „Cat Amongst the Flamingos” („Pisică printre flamingo”).

Caracalul este cunoscut pentru salturile sale acrobatice pe care le face pentru a prinde păsări, însă rar este surprins vânând flamingo.

„How to Save a Species”/FOTO: Instagram @jonjuarez.photo
„How to Save a Species”/FOTO: Instagram @jonjuarez.photo

La categoria Fotojurnalism, spaniolul Jon Juarez a obținut un premiu pentru fotografia „How to Save a Species” („Cum salvezi o specie”).

După ani de urmărire a proiectului BioRescue, Jon A. Juárez a asistat la un progres în conservarea rinocerilor: primul transfer reușit de embrion de rinocer către o mamă surogat.

Deși fătul rinocerului alb sudic din imagine nu a supraviețuit din cauza unei infecții, acest pas a demonstrat că fertilizarea in vitro poate funcționa la rinoceri, apropiind oamenii de știință de salvarea rinocerului alb nordic, critic pe cale de dispariție.

„Mad Hatterpillar”/FOTO: Instagram @georgina steytler
„Mad Hatterpillar”/FOTO: Instagram @georgina steytler

Australiana Georgina Steytler, a obținut un premiu pentru fotografia „Mad Hatterpillar” („Pălărierul Nebun al Omizii”).

Georgina Steytler a surprins turnul ciudat de capsule de cap abandonate de omizi gum-leaf skeletoniser. Fiecare năpârlire lasă în urmă o capsulă, formând o stivă menită să deruteze prădătorii.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
Dan Bittman „A EXPLODAT” în direct! Sunt vizate zece vedete de la noi! „Sunt plătiți de...”
gandul.ro
image
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
mediafax.ro
image
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
fanatik.ro
image
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
„Viața ta e urmărită la fiecare pas”. Țara în care toți oamenii sunt monitorizați de „Aadhaar”, sistemul care înregistrează și retina
antena3.ro
image
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
observatornews.ro
image
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci ca să nu mai pornească centrala la fiecare oră când e ger afară. Setările optime de temperatură pentru facturi mai mici
playtech.ro
image
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei în fiecare an
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Pe față! Cum a fost numit Cosmin Olăroiu în Emirate, după ce a ratat calificarea directă la Mondial
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Salarii mai mari cu 50%. Bugetarii din România care vor fi premiați de stat
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”