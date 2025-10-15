Foto Fotografia unei hiene în spatele unei așezări miniere abandonate, premiată la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, alături de alte imagini remarcabile

Wim van den Heever, fotograf din Africa de Sud, a primit titlul de „Fotograful de Natură al Anului”, după ce a surprins o hienă brună lângă ruinele unei așezări miniere abandonate de diamante.

Fotograful a spus că i-a luat zece ani pentru a obține imaginea, scrie BBC.

Hiena brună, cea mai rară dintre toate speciile de hiene, este un animal nocturn și solitar. Ani de zile, van den Heever a căutat prin orașul părăsit, găsind doar urme ale acestui animal evaziv.

„Știam că sunt acolo, dar să o fotografiez chiar era aproape imposibil”, a spus el.

Premiul i-a fost acordat la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Expoziția anuală dedicată competiției se va deschide la Muzeul de Istorie Naturală pe 17 octombrie.

Fotograful italian Andrea Dominizi a câștigat premiul la categoria 15-17 ani, pentru fotografia „After the Destruction” („După distrugere”).

Explorând Munții Lepini din centrul Italiei, o zonă cândva exploatată pentru pădurile sale bătrâne de fag, Andrea a observat un gândac odihnindu-se pe un buștean tăiat, lângă utilaje abandonate.

„Această fotografie arată povestea și provocarea cu care se confruntă multe specii: pierderea habitatului. În acest caz, un gândac care pierde copacul și lemnul de care are nevoie pentru a-și depune ouăle”, spune el.

Shane Gross, fotograf canadian, a obținut un premiu la categoria „Animale în mediul lor”, cu fotografia „Like an Eel out of Water” („Ca un țipar fără apă”)

După săptămâni de răbdare, câștigătorul de anul trecut, Shane Gross, a surprins pești moray cu pete căutând cadavre la reflux.

A petrecut ore întregi în soare, căldură și muște, așteptând locul unde s-au spălat pești morți. În cele din urmă, au apărut trei anghile.

Jamie Smart, o fată din Marea Britanie, a obținut premiul la categoria 10 ani sau sub 10 ani, pentru fotografia „The Weaver's Lair” („Bârlogul Țesătoarei”)

Într-o dimineață rece de septembrie, Jamie Smart a descoperit o araneidă adunată în interiorul ascunzătorii sale de mătase.

„Este special și pentru mine, pentru că pot arăta ceva de care oamenii se tem de obicei”, spune el.

Dennis Stogsdill, din SUA, a obținut premiul la categoria „Comportamente - Mamifere”, pentru fotografia „Cat Amongst the Flamingos” („Pisică printre flamingo”).

Caracalul este cunoscut pentru salturile sale acrobatice pe care le face pentru a prinde păsări, însă rar este surprins vânând flamingo.

La categoria Fotojurnalism, spaniolul Jon Juarez a obținut un premiu pentru fotografia „How to Save a Species” („Cum salvezi o specie”).

După ani de urmărire a proiectului BioRescue, Jon A. Juárez a asistat la un progres în conservarea rinocerilor: primul transfer reușit de embrion de rinocer către o mamă surogat.

Deși fătul rinocerului alb sudic din imagine nu a supraviețuit din cauza unei infecții, acest pas a demonstrat că fertilizarea in vitro poate funcționa la rinoceri, apropiind oamenii de știință de salvarea rinocerului alb nordic, critic pe cale de dispariție.

Australiana Georgina Steytler, a obținut un premiu pentru fotografia „Mad Hatterpillar” („Pălărierul Nebun al Omizii”).

Georgina Steytler a surprins turnul ciudat de capsule de cap abandonate de omizi gum-leaf skeletoniser. Fiecare năpârlire lasă în urmă o capsulă, formând o stivă menită să deruteze prădătorii.