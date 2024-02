Român premiat pentru una dintre cele mai frumoase fotografii cu natură sălbatică. Unde a fost surprinsă imaginea spectaculoasă

O fotografie cu natură sălbatică, realizată de românul Daniel Dencescu, a fost premiată cu mențiune la competiția People's Choice Award. Acesta a petrecut ore întregi urmărind graurii în jurul orașului și suburbiilor Romei, realizând o fotografie spectaculoasă, scrie BBC.

Artistul fotograf s-a născut pe 7 iulie 1985, iar în prezent locuiește la Frankfurt, Germania.

„Îmi place să fotografiez pe vreme rea, când peisajul este acoperit de zăpadă, ceață sau pur și simplu sub un cer gri nesfârșit. Fotografia mea se bazează pe o abordare minimalistă, folosind spațiul negativ care își propune să reducă distracția prin eliminarea obiectelor care se află în afara subiectului principal.

Mi-am dezvoltat viziunea spre fotografia rafinată, cu compoziții, linii și forme minimaliste pentru a arăta o versiune abstractă a ceea ce vedem cu proprii noștri ochi.

Lucrările mele au fost publicate în diverse reviste de fotografie, inclusiv National Geographic Germania și au câștigat numeroase premii internaționale, în special primul loc la International Photography Awards, Fine Art Photography Awards, Minimalist Photography Awards, ND Awards, Prix de la Photography Paris și alte distincții la Life Framer și Black & White Spider Awards”, spune artistul. De asemenea, o altă serie de fotografii au fost expuse la Galeria Espace Beaureaupaire din Paris și în Germania.

Imagini uluitoare

O imagine uluitoare a unui urs polar care dormea ​​pe un aisberg, realizată de fotograful amator britanic Nima Sarikhani, a câștigat premiul People’s Choice Photographer of the Year pentru Wildlife Photographer of the Year.

„Imaginea uluitoare și emoționantă a lui Sarikhani ne permite să vedem frumusețea și fragilitatea planetei noastre”, a spus directorul Muzeului de Istorie Naturală, dr. Douglas Gurr.

Sarikhani a realizat fotografia după ce, timp de 3 zile, a căutat urși polari prin ceața deasă din arhipelagul Svalbard din Norvegia.

Fanii naturii din întreaga lume au fost invitați să voteze dintr-o listă scurtă de 25 de imagini cu animale sălbatice. Alți patru finaliști excepționali au fost „foarte lăudați” și premiați

Țestoasa fericită, de Tzahi Finkelstein

Tzahi Finkelstein se afla în ascunzătoarea lui, fotografiand păsări pe țărm, când a zărit o țestoasă de iaz din Balcani care se plimba în apa puțin adâncă.

Libelula a aterizat pe neașteptate pe nasul țestoasei.

Leoaice îngrijind un pui, la comun

Două leoaice au plecat la vânătoare, lăsând cei cinci pui ascunși în tufișuri dese în Maasai Mara Mara din Kenya. Întorcându-se din misiunea lor nereușită, au chemat puii și au început să îi îngrijească.

Meduze și aurora boreală

Audun Rikardsen, în timpul unei singure expuneri, a reușit să realizeze o fotografie senzațională cu meduze în apele răcoroase de toamnă ale unui fiord din afara Tromsø, în nordul Norvegiei, iluminate de Aurora boreala.

Cele cinci imagini premiate vor fi afișate online și la Muzeul de Istorie Naturală din Londra până pe 30 iunie.