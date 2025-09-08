Folie lichidă geamuri și tâmplărie: protecție eficientă

Pentru orice construcție sau renovare, protejarea suprafețelor deja montate este o provocare constantă. Stropii de vopsea, praful, zgârieturile sau spuma poliuretanică pot compromite aspectul final al tâmplăriei sau geamurilor. Tocmai de aceea, tot mai mulți profesioniști aleg să folosească o soluție inteligentă și eficientă: folia lichidă. În special când vine vorba de geamuri sau profile, o folie lichidă de calitate poate face diferența între un rezultat curat și unul costisitor de reparat.

De ce să folosești folia lichidă

1. Protecție completă pentru geamuri și tâmplărie

Aplicată rapid (cu pensula, trafaletul sau pompă airless), folia lichidă acoperă uniform suprafețele și se mulează perfect pe contururi. Sticla termopan și ramele sunt protejate de stropi de vopsea, ciment, picături de sudură sau murdărie de șantier.

2. Aplicare ușoară, îndepărtare simplă

Stratul se usucă în câteva ore (între 2‑6 ore, în funcție de grosime și temperatură) şi se dezlipește integral, fără a lăsa adezivi sau urme. Folia lichida se dai jos ca o membrană elastomerică, simplu și rapid dintr-o mișcare.

3. Rezistentă în medii extreme

Formulată pe bază de apă și 100% reciclabilă, folia lichidă este non-toxica, fără compuși volatili organici, și rezistă la UV, ploaie, îngheț și abraziune mecanică.

4. Economie de timp și costuri

Renunți la benzile adezive fragile, la foliile clasice care fac cute sau nu acoperă bine. Folia lichidă reduce timpul de curățare post-lucrare, riscurile de deteriorare și trebuie să cumperi mai puține materiale consumabile

Ce aduce nou

● Sustenabilitate: produs pe bază de apă, reciclabil, prietenos cu BREEAM sau LEED.

● Versatilitate extinsă: se aplică pe o gamă largă de substraturi: PVC, metal, lemn lăcuit, ceramică, inox, beton sau piatră naturală.

● Fără riscuri de deteriorare: se recomandă testul pe zonă mică, dar odată aplicată corect, nu atacă substratul și nu lasă reziduuri după îndepărtare

Caracteristici tehnice cheie pentru folia lichida

● Bază de apă, fără solvenți, non-toxică

● Rezistență la UV, ploaie, îngheț

● Consum recomandat: 0,25 kg/m²- suficient pentru o protecție uniformă și eficient

● Aplicare: două straturi (al doilea perpendicular pe primul)

● Uscare rapidă, peliculă elastică, reciclabilă

● Nu se aplică la temperaturi sub 5 °C sau peste 30 °C; evită condiţii de ploaie sau îngheț în 24 de ore