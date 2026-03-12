Video Semn că a venit primăvara: o barză s-a întors la cuibul său din Tulcea

O barză a fost surprinsă întorcându-se la cuibul său miercuri, 11 martie, în orașul Măcin, județul Tulcea.

„Încă o barză care s-a întors în siguranță la cuib. De obicei, masculul ajunge primul pentru a-și asigura cuibul și pentru a face unele reparații. Femela ajunge cam după două săptămâni. Perechile nu călătoresc împreună în migrație, dar se reunesc în fiecare an la același cuib”, transmite pagina Animale Sălbatice.

Monitorizarea berzelor în România este realizată în principal de Societatea Ornitologică Română, un ONG dedicat protecției păsărilor. Printre proiectele importante se numără și aplicația „Uite, Barza!”, care permite recensământul și urmărirea cuiburilor.

Pe lângă ONG-uri, și autoritățile locale sau organizațiile de mediu colaborează pentru protejarea berzelor, mai ales în zonele cu risc crescut, cum sunt liniile de înaltă tensiune.

Potrivit Societății Ornitologice Române (SOR), rezultatele recensământului al berzelor albe din 2024–2025 arată că au fost înregistrate 7.821 de cuiburi, dintre care 83% (6.509) erau ocupate de familii de berze. În acestea au fost observați 12.588 de pui, adică o medie de 1,93 pui pe cuib, iar numărul maxim de pui într-un cuib a fost șase.

Alte 1.312 cuiburi au fost identificate, dar nu au fost ocupate în perioada analizată, însă ele au fost importante pentru estimarea populației la nivel național. Comparativ cu recensământul din 2014–2015, când au fost înregistrate 4.374 de cuiburi, datele din ultimii ani oferă o imagine mult mai completă a situației din teren.

Pe baza recensământului din 2024–2025 și a datelor colectate prin aplicațiile Uite Barza! și OpenBirdMaps, populația de berze cuibăritoare din România este estimată între 9.752 și 12.638 de perechi.

Județul Harghita are cele mai multe cuiburi de berze, 843, și aproape 1.800 de pui. Localitatea Joseni conduce clasamentul, cu 126 de cuiburi.