Elisabeta a II-a prefera culorile aprinse pentru ținutele sale. Motivul pentru care se îmbrăca așa

Ținutele vechi și deja purtate ale Reginei Elisabeta a II-a, care a cucerit lumea prin eleganță și bun-gust la capitolul vestimentație, nu sunt păstrate. Aproape niciodată, suverana, care a urmat trendurile din modă, nu a îmbrăcat aceleași haine de două ori.

Interesant este faptul că, de-a lungul vieții sale, Regina Elisabeta a II-a a purtat doar de câteva ori pantaloni. Femeile din familia regală britanică poartă, de obicei, fuste sau rochii. Regina le prefera chiar și în timpul evenimentelor informale. De-a lungul domniei, Majestatea Sa a fost văzută în pantaloni doar de opt ori.

Un reprezentant al Majestării Sale a declarat recent că suverana nu a încălcat niciodată regulile atunci când vine vorba de alegerea ținutelor oficiale.

Croline de Guitaut a declarat, pentru The List, că Regina alegea mereu să se îmbrace în culori vii, deseori cu o pălărie asortată, dar aproape niciodată nu purta imprimeuri, potrivit The List.

Toate ținutele ei din ultimii ani au fost asortate cu paltoane din țesături scumpe și pălării voluminoase în aceleași culori și aproape niciodată nu a purtat aceeași ținută de două ori.

Elizabeth Holmes, jurnalist de fashion, a declarat: „După a doua sau a treia ieșire în public, fie modifica ținuta pentru a putea să mai fie purtată, fie o purta la întâlniri private sau doar în vacanțe”.

Prin urmare, acesta era planul cu ținutele vechi și deja purtate ale Reginei Elisabeta a II-a.

De asemenea, Brian Hoey, autorul cărții „Not in Front of the Corgis“, care a scris despre viața Reginei Elisabeta a II-a, a menționat: „Când se satură de o ținută, o dă uneia dintre croitoresele sale, iar aceasta fie o vinde, fie o poartă chia rea. Singura regulă ce trebuie respectată este să nu afle nimeni că Regina a purtat cândva acea ținută. (…) Hainele ei pot fi vândute publicului larg, dar nimeni nu trebuie să știe că acestea au aparținut Majestății Sale”.

Regina aproba fiecare schiță și mostră de material

Regina Elisabeta a avut un stil vestimentar inconfundabil. Alegea adesea să se îmbrace în culori puternice pentru că era o femeie cu o statură mică ce trebuia să iasă mereu în evidență dintr-o mulțime.

Angela Kelly, persoană responsabilă cu stilul vestimentar al Reginei Marii Britanii, care în 2021 a devenit designer oficial al hainelor ăurtate de Regionă, a scris o carte, intitulată „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”.

Ea dezvăluie că materialele hainelor pe care Regina le poartă sunt atent alese și testate. Ele trebuie să se potrivească ocaziei și, mai mult decât atât, să nu se șifoneze. Asta deoarece Reginei îi plăcea să arate mereu impecabil.

Țesăturile care trec testele sunt depozitate la Palatul Buckingham. Spre exemplu, rochia purtată de Regină la Jubileul de Diamant, acum 10 ani, a fost realizată dintr-un material cumpărat în 1961.

Alte materiale se află în depozitul de la Palat încă de pe vremea când Elisabeta era Prințesă. Înainte ca hainele să fie cusute, Regina aproba fiecare schiță și mostră de material. Una dintre țesăturile ei favorite era mătasea din Singapore.

Câte 50 de pălării pe an

Extrem de hotărâtă, Majestatea Sa rareori se răzgândea cu privire la o ținută pe care a aprobat-o anterior. Regina își realiza singură chiar și machiajul zilnic. Filmarea mesajului de Crăciun este singura excepție, când apela la un makeup artist.

„Majestății Sale îi place ca hainele să fie readaptate și reciclate pe cât posibil. De obicei, durata de viață a unei ținute poate fi de până la 25 de ani. După două sau trei apariții publice, hainele sunt modificate sau purtate în afara îndatoririlor publice”, explica Angela Kelly.

În fiecare an se confecționau, special pentru Regină, 40-50 de pălării. Acestea nu trebuia să fie prea înalte sau cu borurile prea largi pentru ca Majestatea Sa să poată ieși cu ușurință din mașină. Pălăriile se fixează bine ca să nu zboare de pe cap chiar și pe vânt puternic.

După ce Regina a fost atacată, în 2010, de activiștii pentru drepturile animalelor pentru că a purtat blănuri naturale, în 2019 a renunțat la ele, înlocuindu-le cu cele artificiale. Această interdicție nu era valabilă pentru garderoba ceremonială, precum mantia și coroana, care sunt împodobite cu blană de hermină.

Mesajele ascunse în haine

Ținutele Reginei erau gândite până la cele mai mici detalii și au, de obicei, mesaje ascunse. Verdele simbolizează calmul, speranța și optimismul. Iar în timpul vizitelor sale în diferite țări, Majestatea Sa încerca să aducă un omagiu tradițiilor locale. De exemplu în 2011, în timpul unei vizite în Irlanda, a purtat o rochie brodată cu trifoi, care este simbolul țării.

În 1998, Regina a plecat în Malaezia fără a măsura pălăria pe care urma să o poarte la un eveniment. Stilistul său a observat, cu doar câteva minute înainte, că pălăria nu i se potrivea reginei. Atunci i-a sugerat să o pună invers. Majestatea Sa a ezitat și a decis să ceară sfatul soțului său. Prințul Filip a fost de acord cu stilistul, iar regina a apărut în public purtând pălăria invers.