Din Ecuador via Elveția în România, de la Tokyo la Paris! Cine este călărețul care își vă încerca din nou norocul pentru Jocurile Olimpice

Nicolas Wettstein vorbește cinci limbi, deține trei pașapoarte și jonglează între locul de muncă în domeniul farmaceutic într-o poziție de conducere și lumea ecvestră! Stabilit la Geneva, Nicolas a reprezentat la nivel internațional trei națiuni diferite: Elveția, Franța și acum, Ecuador.

El este călăretul care împreună cu calul său Altier D’Aurois a demonstrat abilități de excepție la probele de Dresaj, Cross-Country și Sărituri peste obstacole la Karpatia Horse Show, ediția din 2019.

Evenimentul ecvestru a atras un număr record de peste 12 mii de spectatori și a marcat, la momentul respectiv o premieră pentru sportul ecvestru din România: organizarea unui Concurs Complet Internațional de 4* care a adus punctaje valoroase pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 (*organizate în 2021).

“O victorie CCI4* este întotdeauna ceva special! De asemenea, în 2019 a fost prima participare la un concurs de 4* împreună cu calul meu, Altier d’Aurois, dar în acel moment nu știam că ulterior va deveni calul meu olimpic, cu care voi participa la Olimpiada de la Tokyo, unde ne-am clasat pe un onorabil loc 41 din 65 de participanți la nivel mondial. Victoria din 2019 a fost un prim pas dintr-o poveste mai mare și mai frumoasă!”

În prezent, cuplul călăreț-cal revine în România pentru a încerca să câștige o nouă ediție a Karpatia Horse Show și pentru a se bucura de atmosfera de pe Domeniul Cantacuzino.

Evenimentul, ce va avea loc între 22-24 septembrie, la Florești (Prahova), aduce puncte valoroase pentru Olimpiada de la Paris din 2024.

Nicolas Wettstein a fost născut în Algeria, dar a copilărit în Elveția, mama sa având naționalitate franceza, iar tatăl elvețiană. Nu este de mirare că vorbește cinci limbi străine: engleză, franceză, spaniolă, germană și dialectul elvețian al limbii germane.

Aceasta a debutat reprezentând Franța la concursurile de călărie pentru juniori și concursurile cu ponei. Apoi, în 2004, chiar înainte de Olimpiada din 2004, a întâlnit o fată din Ecuador.

“Ne-am căsătorit doi ani mai târziu, apoi după cinci ani de căsnicie ea s-a gândit să își ia cetățenie elvețiană, iar eu să devin ecuadorian. Am călătorit de multe ori în Ecuador și m-am îndrăgostit de această țară. Am cunoscut numeroși călăreți acolo și am descoperit o cultură și o natură surprinzătoare. În plus, oamenii sunt foarte drăguți și am început să simt ceva foarte diferit de Europa”, spune călărețul care și-a schimbat naționalitatea în 2011 și care a reprezentat Ecuador în 2015 și 2019 la Pan-Am Games, în 2014 și 2018 la World Equestrian Games, în 2016 și 2022 la Olimpiada de la Rio, respectiv Tokio, pentru care a câștigat premiul cel mare Karpatia Horse Show în 2019!

„La început a fost dificil, au fost elvețieni care m-au «blamat» pentru această alegere și la fel și persoane din Ecuador, dar după 10 ani mă simt complet acceptat drept un călăreț ecuadorian."

Deși este stabilit în Elveția, călărețul visează la viața din Ecuador și intenționează să se mute acolo... într-o zi. „Merg acolo în fiecare an, chiar de trei sau patru ori pe an și îmi propun să o motivez și pe partenera mea, Diana, să iubească Ecuadorul la fel de mult ca mine. Sper că odată ce cariera mea în domeniul farmacetutic să apună, să mergem să locuim acolo.”

Deocamdată, abia devenit tată, Nicolas continuă să îmbine evenimentele ecvestre cu cariera de manager al unei companii farmaceutice.

„Le-am fost recunoscător managerilor că mi-au permis să particip la Olimpiada de la Tokio și celor 30 de angajați care m-au sprijinit de acasă”, spune acesta.

El merge la călărie, în fiecare zi, la ora 5 dimineața, înainte de a începe programul de lucru, iar seara face program cardio sau fitness pentru a se întreține într-o formă fizică de invidiat.

„I-am avut ca exemplu pe părinții mei care au avut mereu joburi și au călărit ca amatori. Sunt foarte fericit că dețin casa mea, calul meu și mașina mea de transportat cai și nu depind de alte persoane”, spune Nicolas Wettstein.

Acesta deține doi cai: ”Castaniul” cal Altier D'Aurois, în vârstă de 11 ani, pe care l-a călărit la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2021, și armăsarul gri, în vârstă de 15 ani, Meyer's Happy alături de care a concurat pentru Ecuador la Campionatelor Mondiale de la Pratoni.

Nicolas și Happy sunt „parteneri” de călărie, de când calul său avea șapte ani, deși o criză de colici la doar două luni după ce Happy i s-a alăturat lui Nicolas i-a ținut pe cei doi în afara competițiilor ecvestre. „Este un cal foarte, foarte puternic, cu un pas uriaș. Este greu de gestionat la nivel psihic, dar fizic are totul pentru a fi alături de cei mai buni. Deci, totul este despre gestionarea părții mentale: niciodată să nu fi prea împotriva lui. A fost nevoie de mult timp și răbdare, și multă muncă.”

„Cei doi cai sunt foarte diferiți”, spune Nicolas și, deși Altier D’Aurois este armăsarul care a acceptat provocarea olimpică în 2021, Nicolas l-a preferat pe Happy pentru campionatul de la Pratoni pentru performanțele sale fizice la proba de „cross-country”. Acum, cel mai mare scop al călărețului Nicolas Wettstein este să acumuleze puncte pentru Paris 2024, motiv pentru care va participa la diferite competiții sportive pe ambii cai.

Despre calul Altier D’Aurais cu care Nicolas vă participa la ediția Karpatia Horse Show din acest an, călărețul spune: „Este un cal muncitor care își dorește mereu să își depășească performanțele. L-am cumpărat pe vremea când avea șapte ani și am trecut împreuna prin vremuri dificile. Acest cal are completă încredere în mine și parcă îl aud cum îmi spune: îți mulțumesc că mi-ai dat o șansă!”

Despre călătoria până în România, călărețul declară: „Este o călătorie foarte lungă și este și motivul pentru care vin doar cu un cal: vin cu un camion mic ca să pot conduce rapid pe autostradă. Caii mei sunt localizați în Franța, aproape de granița elvețiană/franceză, pe lângă Geneva, așa că voi face o călătorie de în două nopți cu mașina. Prima noapte începem trecând pe lângă tunelul Mont-Blanc, trecând prin nordul Italiei, Slovenia și Ungaria, apoi avem o prima oprire la sud-vest de Budapesta, iar a doua noapte voi conduce prin România până la Florești”, spune Nicolas care spune că a început să îi placă foarte mult această parte a Europei și care se declară încântat că la concursul ecvestru se bucură de susținerea unui public numeros.

“Spectacolul în sine cu zona dedicată publicului și cea comercială este cu adevărat grozav, un adevărat “fest”, care ne lipsește din ce în ce mai mult în competițiile de astăzi. Ne lipsește exact acea atmosferă cu mulți spectatori pe care organizatorii reușesc să o creeze la Karpatia Horse Show!”

Cea de-a opta ediție a Karpatia Horse Show, ce va avea loc între 22-24 septembrie, pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova va reuni într-o locație istorică și elegantă sportivi din România și de peste hotare pentru un eveniment unic în sud-estul Europei. Concursul Complet Internațional CCI 4* va aduce puncte pentru Jocurile Olimpice de la Paris concurenților ce vor participa la spectaculoasele probe de călărie.

Un adevărat “festival” ecvestru, Karpatia Horse Show aduce o notă aparte față de alte concursuri hipice. Organizatorii creează un micro-univers dedicat echitației cu activități în aer liber, concerte live, demonstrații ecvestre și lifestyle. Vor fi trei zile pline de aventură și distracție, în care clasicele concursuri de dresaj, cross-country, obstacole și atelaje vor fi dublate de concertele unor soliști și trupe foarte apreciate de public: Laura Bretan (o voce de excepție, finalistă a America’s Got Talent și invitată pe marile scene ale lumii) acompaniată de pianistul argentinian Mariano Castro; Dora Gaitanovici, Cristina Lupu și trupa Indie rock, Jurjak.

“Suntem încântați că această ediție este etapă calificativă pentru Jocurile Olimpice de la Paris. În 2024 se sărbătoresc 100 de ani de la ediția din 1924. Miliarde de telespectatori și milioane de spectatori vor urmări 10.000 de sportivi ce concurează la 329 de probe în cadrul a 32 de sporturi olimpice! Pregătirile Concursului Complet Internațional de la Paris au început deja, și suntem mândri că România a intrat în acest circuit prin ediția Karpatia Horse Show din acest an. Evenimentul nostru a înscris deja călăreți din Austria, Bulgaria, Cehia, Ecuador, Elveția, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Finlanda precum și cunoscuți călăreți din România. Toți aceștia vor acumula puncte importante pentru Jocurile Olimpice, dar vor oferi și un spectacol excepțional, o șansa unică pentru publicul din România de a-i urmări live în spectaculoasele probe de dresaj, sărituri peste obstacole și mai ales aventuroasa probă de cross-country. Totodată, marii maeștri ai atelajelor din Transilvania vor oferi, ca în fiecare an, un spectacol extraordinar de măiestrie ecvestră și abilitate tehnică. Vă așteptăm pe Domeniul Cantacuzino între 22-24 septembrie, la Karpatia Horse Show”, spune directorul evenimentului, Mihnea Vîrgolici.