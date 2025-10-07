search
Marți, 7 Octombrie 2025
Descoperire spectaculoasă la Alba Iulia. Arheologii au găsit poarta prin care Mihai Viteazul a intrat triumfal în Cetatea Medievală

O echipă de arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a realizat o descoperire excepțională: poarta prin care Mihai Viteazul a intrat triumfal în Cetatea Medievală la 1 noiembrie 1599.

Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate FOTO: Alba24
Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate FOTO: Alba24

Sub ruinele porții medievale Sf. Gheorghe, cercetătorii au identificat și poarta principală a castrului roman construit de Legiunea a XIII-a Gemina. Săpăturile au avut loc pe bastionul Capistrano, în zona estică a Cetății Alba Iulia. Ruinele porții medievale erau ridicate chiar peste poarta principală a castrului roman, cunoscută sub denumirea de Porta Praetoria. 

În cele trei secțiuni arheologice deschise pe bastion au fost descoperite construcții din mai multe epoci: perioada romană (sec. II–III d.Hr.), perioada medievală timpurie (sec. IX–XII), perioada Principatului Transilvaniei (sec. XVI–XVII) și perioada stăpânirii habsburgice (sec. XVIII–XIX).

Poarta Sf. Gheorghe are o importanță simbolică deosebită, fiind imortalizată în numeroase opere de artă, de la Constantin Lecca și Sava Henția, până la Stoica Dumitrescu. Aceasta marchează intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Cetatea Bălgradului, un moment memorabil al istoriei naționale, relatează Alba24.

Echipa de cercetare

Descoperirile au fost realizate de o echipă condusă de dr. Anca Timofan, responsabil științific, și au implicat specialiști în arheologie, documentare fotogrammetrică, topografie arheologică, restaurare și conservare de artefacte. Printre membrii echipei se numără dr. Anca-Daniela Matiș, Teodor Muntean, Cosmin Vesa, dr. Dan Anghel, dr. Sidonia Olea, Sorin Șerban, Valentin Deleanu, Radu-Andrei Sebeni, Dana Zudor, dr. Monica Druță, Iosif Năcreală, Gheorghe Pâclișan, Cosmin Tomotaș, Florea Ciprian, Florea Lucrețiu și Ciprian Badea (Facultatea de Istorie – Universitatea București).

Descoperirea aduce o contribuție importantă la înțelegerea istoriei Cetății Alba Iulia și a straturilor sale succesive, de la epoca romană până la perioada modernă.

Alba Iulia

