Articol publicitar

De la Miramagica la Santa’s Land: cum a reinventat Lucia Prăjișteanu parcurile de distracții din România

0
0
Publicat:

În 2015, la București se inaugura Miramagica Herăstrău, primul parc de distracții outdoor cu atracții moderne, la standarde de calitate și siguranță occidentale. 

1757672685 5byZ jpg

Inițiativa îi aparținea Luciei Prăjișteanu, antreprenoare care avea deja în portofoliu proiecte inovatoare în industria de entertainment pentru familii și copii. Aceasta a înțeles că cei mici au nevoie de mai mult decât simple locuri de joacă – aveau nevoie de experiențe memorabile.

Miramagica Herăstrău s-a transformat, în scurt timp, în cel mai în vogă parc de distracții din București, grație unor atracții nemaivăzute până atunci: roata panoramică, racer-ul Airborne Shot, caruselul venețian, Top Dancer – banca plutitoare, Spark – atracția care sfidează gravitația, roller coaster-ul în formă de omidă, bărcuțele manevrabile, saltelele Jump-Jump, bumper cars, toboganul gonflabil, Derby – competiția cailor nărăvași, caruselul Tornado etc.

În anul 2022, Lucia Prăjișteanu a extins business-ul prin inaugurarea Miramagica Mamaia, aplicând o rețetă similară cu cea din Parcul Herăstrău din București și aducând, la malul mării, noi atracții la fel de spectaculoase.

Roata Miramagica, cerută la marile festivaluri și târguri de sărbători

Punctul principal de atracție al parcului a fost Roata Miramagica, din care poți admira, de la înălțime, Parcul Herăstrău. Aceasta nu doar că a devenit simbolul parcului, dar s-a transformat și într-o atracție emblematică, prezentă la cel mai mare festival de muzică din România, Beach, Please!, dar și la târgurile de Paște și de Crăciun de la Craiova și București.

„Pentru mine, Miramagica a fost dintotdeauna mai mult decât un parc de distracții – a fost o promisiune de a crea experiențe unice, sigure și pline de emoție pentru copii și părinți. Fiecare detaliu, de la idee la implementare, este atent construit pentru a oferi clipe memorabile vizitatorilor. Magia nu are vârstă – ea ne unește, ne aduce zâmbete și ne oferă acea scurtă evadare de care avem cu toții nevoie”, spune Lucia Prăjișteanu.

Târgurile de sărbători, mai spectaculoase cu atracțiile furnizate de Lucia Prăjișteanu

Lucia Prăjișteanu și-a adus contribuția și la reinterpretarea conceptului Târgurilor de Crăciun.

Anul trecut, a adus în România Flying Santa, atracția fenomen a Târgului de Crăciun de la Craiova, care a devenit virală pe internet, nu doar în țară, ci și peste hotare. Filmulețele cu Moș Crăciun zburând în sania trasă de reni, deasupra a sute de mii de oameni aflați în Piața Mihai Viteazul din Craiova, într-o ploaie de artificii, au adunat sute de milioane de vizualizări pe TikTok, punând Craiova pe harta celor mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa.

O altă inovație semnată de Lucia Prăjișteanu este Santa’s Land, un parc de distracție tematic destinat Târgurilor de Crăciun, ce reunește o serie de atracții cu tematică de sărbători, menite să încânte vizitatorii de toate vârstele: o roată panoramică cu peste un milion de luminițe, liftul lui Moș Crăciun, un tren care transportă vizitatorii în Tărâmul Elfilor, un roller coaster cu sanie trasă de reni, bancheta rotitoare a lui Grinch, un spectaculos carusel venețian cu două etaje (unic în România) și un patinoar artificial cu mașinuțe tamponabile.

În plus, printre proiectele sale renumite se află și Laminor Winter Wonderland, un târg de Crăciun conceput special pentru spații indoor, dar și prezența roții panoramice cu 1 milion de luminițe la WestSide Christmas Market, în ultimii doi ani.

„Cred că oamenii, indiferent de vârstă, au nevoie de momente de bucurie și de magie. Aceasta a fost și este misiunea Miramagica și a celorlalte concepte de entertainment pe care le creăm și le livrăm. Ne dorim să aducem zâmbete și emoții de neuitat”, încheie Lucia Prăjișteanu.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
gandul.ro
image
„Vom adera anul viitor la OCDE”. Nicușor Dan, optimist după discuții cu secretarul general Mathias Cormann
mediafax.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2025. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
playtech.ro
image
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
14 octombrie 2025, zi liberă pentru elevii și profesorii din acest județ
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
O nouă ZI LIBERĂ pentru românii cu copii în fiecare toamnă. Zile libere de Crăciun şi Revelion
romaniatv.net
image
Ministrul Apărării face declarații oficiale cu privire la plecarea românilor la războiul din Ucraina!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Escapada Regelui Felipe al Spaniei fără Letizia! Unde a apărut monarhul, care dă semne că uneori fuge de căsnicia sa
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Cine este bărbatul pe care Kate Middleton l-a îmbrățișat cu atâta căldură: ce înseamnă el pentru unul dintre copiii ei

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!