O mamă casnică a împărtășit pe rețelele de socializare experiența neplăcută pe care a avut-o cu un musafir nepoftit în mașina de spălat. Nu înțelegea de ce rufele miroseau oribil.

Mama Leah Pickard, care locuiește în apropiere de Philadelphia, a împărtășit experiența șocantă într-un videoclip pe Instagram, cu peste două milioane de vizualizări, scrie newsweek.

Inițial, femeie a crezut că are de-a face cu un caz obișnuit de rufe mucegăite, însă mirosul neplăcut a persistat pe parcursul mai multor cicluri de spălare.

Când s-a uitat mai atent, ceea ce a găsit a lăsat-o uimită. „Am spălat rufe și, ca multe mame ocupate, am uitat imediat de ele timp de o zi. Când am deschis capacul pentru a muta totul în uscător, am observat un miros de animal putrezit. Am presupus că este din cauză că hainele ude au stat acolo prea mult timp”, a povestit Leah Pickard.

Astfel, a decis să spele din nou încărcătura, în speranța că o nouă centrifugare va îndepărta mirosul. După a doua spălare, mirosul încă persista. Frustrată din ce în ce mai mult, a mai spălat o dată, hotărâtă să împrospăteze rufele.

Atunci lucrurile au luat o întorsătură. „Am decis să usuc hainele și să spăl totul din nou, deoarece spălarea singură nu funcționa”, a declarat Pickard. „Transferam hainele când am găsit adevărata sursă a mirosului. Am țipat. Vinovatul? Un șoarece mort, blocat cumva în mașina de spălat, nevăzut timp de trei cicluri complete”, a spus femeia.

Pickard este o mamă casnică și de multe ori împărtășește pe rețelele de socializare postări ușoare despre viața ei de zi cu zi, dar acest incident a fost cu totul altceva.