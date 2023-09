Pățania unui abonat al regiei de apă. „Am distrus toate tricourile albe. Măcar să ne avertizeze: nu spălați, proștilor!”

O abonată a regiei care furnizează apă potabilă în Slatina spune că și-a distrus toate rufele albe pe care a încercat să le spele, folosind mașina de spălat, în cursul zilei de sâmbătă, 23 septembrie. Ore întregi la robinet a curs apă murdară, deși în cursul dimineții nu ar fi fost probleme. Cu o seară înainte, în zonă s-au executat lucrări pentru a remedia o defecțiune.

În cursul zilei de vineri, 22 septembrie 2023, în cartierul Steaua din municipiul Slatina, pe strada Elena Doamna, a apărut o avarie la rețeaua de alimentare cu apă. O țeavă veche de zeci de ani a cedat, iar lucrătorii Companiei de Apă Olt au avut nevoie de câteva ore bune pentru a interveni și a remedia defecțiunea.

În tot acest timp, au anunțat, pe Facebook, reprezentanții CAO Olt, alimentarea cu apă nu a fost întreruptă în zonă, fiind aleasă soluția de a micșora presiunea.

„Compania de Apă Olt a intervenit pentru remedierea unei avarii pe rețeaua de alimentare cu apă, din spatele blocului nr.14, strada Elena Doamna. Echipa din teren a depus eforturi pentru ca avaria să fie remediata fără a se impune oprirea furnizării apei. Pentru că sistemul de alimentare din zonă a fost afectat, pe străzile Elena Doamna, Văilor, Dorobanți, Cuza Vodă și Plevnei pot să apară, în următoarele ore, modificări ale turbidității apei și fluctuații de presiune.Ne cerem scuze pentru disconfortul creat! Vă mulțumim pentru înțelegere!”, este anunțul postat de CAO Olt.

Cetățenii din zonă au avut grijă să verifice, în orele care au urmat intervenției, calitatea apei, pentru a nu risca să-și distrugă centralele (în municipiul Slatina apa caldă și căldura se asigură cu centrale de apartament) și mașinile de spălat, iar în dimineața zilei de sâmbătă, 23 septembrie, părea că lucrurile au intrat în normal.

„La prima oră apa a fost curată, nu a fost nicio problemă. Am folosit inclusiv apa caldă și nu am sesizat nimic în neregulă. Chiar am selectat rufele negre și rufele colorate și am pornit mașina de spălat. Din nou, nu a fost nicio problemă, nici la cele negre, nici la cele colorate. Pentru că mai aveam loc la uscat, ultima dată am ales să spăl rufele albe. În timpul ciclului de spălare am pornit robinetul la baie și atunci am observat că apa e ruginie. Am oprit mașina, am scos rufele, toate sunt distruse. Măcar să ne avertizeze: facem lucrări, nu mai spălați, proștilor! După ce că și așa plătim un preț enorm la apă, ca și cum n-am fi pe malul Oltului... Distrug mașina de spălat, distrug centrala. Și cine-mi plătește toată apa murdară pe care o las să curgă, pentru că și asta e o cheltuială?”, și-a spus femeia supărarea.

A verificat la scurt timp dacă și în alte blocuri situația este similară. De la o prietenă care locuiește la două blocuri distanță răspunsul a fost același: apa la robinet e murdară.

Reprezentanții Companiei de Apă Olt spun că avertismentul privind posibilele probleme de turbiditate în orele care urmează intervenției a fost făcut. Mai mult, în dispeceratul CAO Olt nu a fost înregistrată, sâmbătă, nicio sesizare care să-i determine pe angajații companiei să se deplaseze și să verifice care ar putea fi problema.

Nici pe contul de Facebook al companiei nu ar fi fost mesaje. Cât despre cât ar trebui să aștepte abonații până când apa poate fi din nou consumată fără probleme, totul ține de câți utilizatori lasă robinetul deschis. Cum este sfârșit de săptămână și mulți abonați pleacă din oraș, problema în astfel de situații persistă mai mult, au mai spus reprezentanții CAO.

În municipiu se execută în această perioadă, în afara lucrărilor de intervenție în caz de avarie (iar rețeaua veche cedează destul de des), ample lucrări de înlocuire a rețelei vechi. Din această cauză cetățenii se plâng periodic, pe de o parte, de faptul că la robinete le curge apă murdară de fiecare dată când se încheie o intervenție, iar pe de alta de carosabilul afectat pe străzile pe care se execută aceste lucrări, circulația din acest motiv fiind mult îngreunată.