search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Cum funcționează mașina de spălat cu trei cuve: spală în același timp rufele albe, negre și colorate

0
0
Publicat:

La expoziţia high-tech IFA 2025 de la Berlin a fost prezentată maşina care poate spăla trei tipuri de haine simultan.

Mașina de spălat cu trei cuve FOTO: X
Mașina de spălat cu trei cuve FOTO: X

Compania italiană Candy a prezentat o maşină de spălat care are în partea de jos un tambur principal de 10,5 kg, în timp ce în partea de sus se află două mini-tambure suplimentare de 1 kg. Mașina este concepută pentru a gestiona simultan până la trei cicluri de spălare separate, fiecare cu propriul program, temperatură și durată, scrie Corriere

Acest lucru face posibilă spălarea a trei încărcături diferite de rufe simultan, dar fără a le amesteca. De exemplu, articole delicate, îmbrăcăminte sport și hainele pentru bebeluși. Timpul și energia sunt optimizate: în ciuda complexității sale, eficiența energetică este evaluată la A-20%. 

Pe de altă parte se poate folosi şi doar una dintre cuvele de 1 kilogram, pentru a spăla, de exemplu, rapid un articol de îmbrăcăminte folosit pentru sport imediat după utilizare.

Laura Scelzi, directorul de marketing al firmei din Italia a declarat pentru Corriere della Sera: "Candy Multiwash este un exemplu de inovație deschisă, iar consumatorii au fost implicați în generarea de inovații de produs prin intermediul rețelelor sociale. A fost organizat un concurs pe rețelele sociale din China și Orientul Îndepărtat, în cadrul căruia consumatorii au fost întrebaţi ce inovație ar putea considera cea mai interesantă de integrat sau ce problemă ar putea fi rezolvată prin această inovația de spălare".

Producătorii spun că vor să obțină un preț care să nu depășească 1.000 de euro.

Cum funcționează maşina de spălat

Aparatul este controlat de sistemul integrat multi-tambur, care utilizează inteligența artificială pentru a gestiona automat apa și energia. Racordul la apă este standard și simplu, dar circuitele hidraulice independente previn contaminarea încrucișată între tambure: dacă spălați o încărcătură mică de haine roșii și o încărcătură de 10 kg de haine albe, nu veți obține rufe roz. 

Aparatul detectează greutatea și nivelul apei din fiecare tambur și, datorită unui sistem automat de dozare, distribuie cantitatea potrivită de detergent, balsam de rufe și aditivi dintr-un singur sertar cu trei compartimente, pentru că nu există sertare separate pentru cele trei tambure.

De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită igienei: "Smart Spray" menține hubloul curat, în timp ce tratamentul "Clean Shield" previne dezvoltarea bacteriilor. Unul dintre mini-tambure dispune și de o funcție de sterilizare UV. Comoditatea se reflectă și în ciclul "Quick Wash", care permite spălarea a trei încărcături diferite în doar 22 de minute.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
digi24.ro
image
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
stirileprotv.ro
image
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
gandul.ro
image
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
mediafax.ro
image
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
fanatik.ro
image
Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură
libertatea.ro
image
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
digi24.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
gsp.ro
image
OUT de la națională! N-au mai suportat umilința și au dat afară selecționerul
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
observatornews.ro
image
Visul Elenei Udrea a devenit realitate! Și-a dus fiica la școală în prima zi. Imagini emoționante
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Cât costă să demolezi o casă veche în 2025: tarife, autorizații și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura neînțeleasă de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
O întreagă familie a fost la un pas de tragedie, în prima zi de școală! Părinți și cei doi copii au fost loviți de un autoturism scăpat de sub control
kanald.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
CASS eliminat pentru mame, veterani şi alte categorii. Când va intra în vigoare
mediaflux.ro
image
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
click.ro
image
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea și Cristina Șișcanu. Ce copii frumușei are Georgiana Lobonț!
click.ro
image
Avertismentul unui medic privind două medicamente des utilizate de români: „Este o problemă uriașă”. De ce și când pot fi periculoase
click.ro
FotoJet (39) jpg
După divorțul răsunător, Jennifer Lopez a apărut la cumpărături cu fiul cel mic al lui Ben Affleck
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”

OK! Magazine

image
Kate și William, uniți în memoria Reginei Elisabeta. Cum au comemorat-o azi pe răposata suverană

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică