Video Cum funcționează mașina de spălat cu trei cuve: spală în același timp rufele albe, negre și colorate

La expoziţia high-tech IFA 2025 de la Berlin a fost prezentată maşina care poate spăla trei tipuri de haine simultan.

Compania italiană Candy a prezentat o maşină de spălat care are în partea de jos un tambur principal de 10,5 kg, în timp ce în partea de sus se află două mini-tambure suplimentare de 1 kg. Mașina este concepută pentru a gestiona simultan până la trei cicluri de spălare separate, fiecare cu propriul program, temperatură și durată, scrie Corriere

Acest lucru face posibilă spălarea a trei încărcături diferite de rufe simultan, dar fără a le amesteca. De exemplu, articole delicate, îmbrăcăminte sport și hainele pentru bebeluși. Timpul și energia sunt optimizate: în ciuda complexității sale, eficiența energetică este evaluată la A-20%.

Pe de altă parte se poate folosi şi doar una dintre cuvele de 1 kilogram, pentru a spăla, de exemplu, rapid un articol de îmbrăcăminte folosit pentru sport imediat după utilizare.

Laura Scelzi, directorul de marketing al firmei din Italia a declarat pentru Corriere della Sera: "Candy Multiwash este un exemplu de inovație deschisă, iar consumatorii au fost implicați în generarea de inovații de produs prin intermediul rețelelor sociale. A fost organizat un concurs pe rețelele sociale din China și Orientul Îndepărtat, în cadrul căruia consumatorii au fost întrebaţi ce inovație ar putea considera cea mai interesantă de integrat sau ce problemă ar putea fi rezolvată prin această inovația de spălare".

Producătorii spun că vor să obțină un preț care să nu depășească 1.000 de euro.

Cum funcționează maşina de spălat

Aparatul este controlat de sistemul integrat multi-tambur, care utilizează inteligența artificială pentru a gestiona automat apa și energia. Racordul la apă este standard și simplu, dar circuitele hidraulice independente previn contaminarea încrucișată între tambure: dacă spălați o încărcătură mică de haine roșii și o încărcătură de 10 kg de haine albe, nu veți obține rufe roz.

Aparatul detectează greutatea și nivelul apei din fiecare tambur și, datorită unui sistem automat de dozare, distribuie cantitatea potrivită de detergent, balsam de rufe și aditivi dintr-un singur sertar cu trei compartimente, pentru că nu există sertare separate pentru cele trei tambure.

De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită igienei: "Smart Spray" menține hubloul curat, în timp ce tratamentul "Clean Shield" previne dezvoltarea bacteriilor. Unul dintre mini-tambure dispune și de o funcție de sterilizare UV. Comoditatea se reflectă și în ciclul "Quick Wash", care permite spălarea a trei încărcături diferite în doar 22 de minute.