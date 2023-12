Culoarea anului 2024, anunțată de Institutul Pantone. Ce simbolizează „Peach Fuzz”

Institutul Pantone Color a dezvăluit, joi, culoarea anului 2024. Alegerea lor, „PANTONE 13-1023 Peach Fuzz”, a stârnit interesul și admirația iubitorilor de design din întreaga lume, potrivit informațiilor furnizate de postul public de televiziune din Canada, CBC.ca.

Peach Fuzz a fost descrisă ca o nuanță de piersică delicată și catifelată, aducând un spirit atotcuprinzător care îmbogățește mintea, corpul și inima. Această culoare caldă și reconfortantă a fost aleasă pentru a evidenția dorința umană de a fi împreună, exprimând grijă, comunitate și colaborare.

Leatrice Eiseman, directorul executiv al Pantone Color Institute, a subliniat că Peach Fuzz este potrivită pentru momentul actual, reflectând nevoile și dorințele umane de bază, mai ales într-un context dificil.

Ea a explicat că, odată cu trecerea în 2024, conceptul de stil de viață capătă un nou sens, iar Peach Fuzz rezonează cu această transformare. În timpul unor vremuri agitate, culoarea exprimă o nevoie profundă de îngrijire, empatie și compasiune.

„Într-o lume care adesea pune accentul pe productivitate şi pe realizări externe, este important să recunoaştem nevoia de a ne promova sinele interior şi de a găsi momente de răgaz, creativitate şi conexiune umană”, a spus ea, pentru Time.

Această alegere nu este doar o simplă decizie de design, ci și o reprezentare a stării culturale actuale.

25 de ani de culoare

Încă de la prima ediție în anul 2000, când „Albastru Cerulean” a fost desemnată culoarea anului, Pantone a ales nuanța pentru a oglindi spiritul și aspirațiile societății. În acest context, Peach Fuzz devine o punte între estetica culorilor și evoluția culturii globale.

Alegerea de anul trecut, „Viva Magenta”, a fost descrisă ca fiind „un roşu purpuriu nuanţat, înrădăcinat în natură, care încurajează experimentarea şi exprimarea de sine fără reţineri”.

Laurie Pressman, vicepreşedinte al Pantone Color Institute, selecţia de culori din acest an este deosebit de semnificativă, având în vedere că este cea de-a 25-a aniversare a programului Pantone Color of the Year.

Astfel, "PANTONE 13-1023 Peach Fuzz" devine nu doar o culoare, ci un simbol al sănătății, rezistenței și conexiunii umane, reflectând modul în care culorile pot deveni limbajul subtil al stării noastre colective și al aspirațiilor noastre comune.