Coșmarul unor români în noaptea de Revelion, la un restaurant din Spania: „Dacă nu ieșim ne arestează” VIDEO

Un grup de români a ales să-și petreacă noaptea dintre ani la un restaurant din Madrid, însă seara nu s-a încheiat cum se așteptau, ci s-a transformat rapid într-un coșmar, conform Știri Diaspora.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, românca a prezentat momentul în care polițiștii au intrat în restaurantul Nobile’s pentru a-i înștiința că trebuie să părăsească locația.

„A venit poliția și ne-a spus să părăsim localul. Nu știu pe cine caută. Încearcă să ne explice. Facem în mașină Revelionul. Am plătit, dar nici nu am mâncat. Doamne! Așa ghinion. A zis să plecăm așa, fără motiv. În viața mea nu am pățit așa ceva. Eu am plătit. Se pare că proprietarul nu are licență să facă revelionul. Restaurantul e unul de lux. Dacă nu ieșim din restaurant ne arestează. Deja îl arestează pe un spaniol. Pe noi românii nu ne arestează, dar l-au reținut pe un spaniol, care e cel mai tare-n gură!", a spus Luminița Mantale în videoclipul cu pricina.

„Ne pare rău. Am rămas și fără Revelion, nici banii nu ni i-a dat. Am plătit câte 110 euro. Urâtă seara. Nu avem niciun fel de mâncare pregătită acasă. Nu avem nici șampanie. Patronul nu avea licență. A luat banii, i-a pus buzunar și pleacă în România. Cred că și ospătarii știau, deoarece râdeau. Peste 300 de peroane au fost scoase afară", a mai mărturisit aceasta.

Se pare că patronul restaurantului în cauză este român.

Incidentul prezentat de femeie a fost comentat de utilizatorii platformei: „Asta este o lecție de viață. Cele mai frumoase sărbători sunt în familie alături de oamenii dragi", a comentat un internaut.

„În general restaurantele în Spania nu au licență de funcționare până dimineața. Pentru a face un eveniment care ține până dimineață pentru acea noapte trebuie să ceri o licență de la primărie și sa o plătești", a mai spus un altul.

„Așa au făcut și acum 2 ani. Au anunțat că o să cânte Cocoș de la Călăraș și a fost țeapă!"

„Am pățit exact la fel la Londra acum 2 ani. Ne-au evacuat pe toți înainte de friptură și artificii pe motiv de incident!"

„Noi am fost la un revelion în Bacău, frumos, dar morți de foame. Noroc că am ciorbă acasă".