E aceea perioadă din an în care, după un sezon plin în evenimente, industria muzicii electronice recompensează talentul în materie de producție. Ieri a fost publicat clasamentul celor mai buni 101 producători din lume întocmit 1001tracklists.

Top 101 Producers 2025 jpeg

De 10 ani cunoscutul site publică topul în care sunt listați cei mai buni 101 producători ai lumii. Este un clasament bazat 100% pe date, ceea ce îl face unic în industria muzicală. Sistemul 1001tracklists e diferit de topul anual realizat de DJ Mag, clasamentul „101 Producers” este generat automat în funcție de numărul de difuzări pentru piesele unui artist, fie că vorbim de show-uri radio, aparițiile live din perioada 1 octombrie 2024 - 30 septembrie 2025 sau DJ set-urile de pe platformele de streaming online. Această metodă evaluează numărul de aprecieri unice pentru o piesă.

Guetta & Armin jpg

De-a lungul celor zece ediții, pe scenele festivalului UNTOLD au urcat mulți dintre artiștii prezenți în acest clasament. De la pionieri ai genului precum David Guetta, Armin van Buuren sau Tiesto, până la nume din noul val, Anyma, Alok sau HUGEL, festivalul a devenit un reper pentru producătorii care definesc sound-ul muzicii electronice la nivel global. UNTOLD a reunit, an după an, artiști aflați în vârful topurilor internaționale, confirmându-și rolul de hub global al muzicii electronice.

            Top 101 Producers evidențiază artiștii ale căror producții au fost cele mai susținute de DJ-i la nivel global. Acest clasament este unic în industria muzicală, fiind complet bazat pe date colectate de pe 1001Tracklists.com, și se calculează prin cumularea fiecărei susțineri unice pe o perioadă determinată.

BEST PRODUCERS jpg

Max Styler ocupă pentru prima dată locul 1 în clasamentul 1001Tracklists Top 101 Producers 2025, urmat de duo-ul ARTBAT și Chris Lake, ceea ce confirmă faptul că sound-ul house și melodic techno continuă să definească direcția muzicii electronice în acest an.

            Spre deosebire de topurile bazate pe voturile fanilor, 1001Tracklists își construiește clasamentul pe baza datelor reale provenite din seturile DJ-ilor. Fiecare piesă inclusă într-un set verificat, un mix sau un live performance, contribuie la totalul de „susțineri unice” ale producătorului. Dacă mai mulți DJ redau aceeași piesă, fiecare apariție este înregistrată, ceea ce oferă o imagine clară și obiectivă asupra artiștilor care au beneficiat de cel mai mare sprijin din partea DJ-ilor pe parcursul anului. Acest sistem transparent face ca topul 1001Tracklists Top 101 Producers să fie una dintre cele mai de încredere surse ale influenței reale din scena muzicii electronice.

            Max Styler urcă de pe poziția #16 în 2024 până pe locul 1, datorită succesului pieselor sale tech house, iar duo-ul ARTBAT ajunge pe locul 2. Piesele lui David Guetta nu lipsesc din seturile de mainstage, menținând o influență extinsă în diverse formate, iar HUGEL și Anyma headlineri ai ediției aniversare UNTOLD X ocupă locurile 6 și 7 în acest clasament.

            Clasamentul din 2025 arată clar tendința către o zonă în care house-ul și melodic techno domină scena globală. Artiștii de tech house ocupă jumătatea superioară a topului, în timp ce sound-urile melodic și progressive continuă să câștige teren în Europa și America de Nord.

            Trance-ul își păstrează poziția prin nume consacrate precum Armin van Buuren și Ferry Corsten, iar stilurile big-room, reprezentate de Hardwell sau W&W, rămân prezente în partea inferioară a clasamentului. Această diversitate arată cum DJ-ii din întreaga lume se orientează către un sunet tot mai complex.

            Câțiva artiști au înregistrat salturi notabile în 2025. GENESI, Massano și CASSIMM au urcat semnificativ datorită expunerii internaționale și colaborărilor cross-genre. Producători consacrați precum John Summit, Oliver Heldens și Like Mike au avut ușoare scăderi, dar rămân constant susținuți pe scenele globale.

            Această dinamică demonstrează o competiție tot mai echilibrată, unde piesele din underground pot concura direct cu hiturile mainstream, dacă reușesc să atragă susținerea DJ-ilor din întreaga lume.

            Clasamentul 1001Tracklists Top 101 Producers 2025 arată cum datele bazate pe activitatea reală a DJ-ilor continuă să redefinească influența în muzica electronică. Pentru fani și promotori, acest top oferă o imagine clară asupra sound-urilor care domină scenele internaționale și anticipează tendințele viitoare ale tururilor și festivalurilor.

            În clasament îi regăsim și pe headlinerii festivalului Neversea: Mau P, John Summit, Vintage Culture, MORTEN, Tujamo sau Don Diablo.. Anul 2025 a adus o deschidere majoră către varietatea genurilor din muzica electronică, iar ediția actuală a clasamentului 1001Tracklists confirmă această direcție, una în care melodic techno, house, tech house, techno și progressive house definesc noul sound global.

