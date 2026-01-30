Articol publicitar

Cine este Ryan Reynolds: dincolo de Deadpool și Blake Lively?

Pentru mulți, Ryan Reynolds va fi mereu Deadpool: antieroul care sparge al patrulea perete, face glume incomode și refuză să se conformeze tiparului clasic de erou.

Ryan Reynolds jpg

Doar că, dincolo de ecran, Reynolds funcționează surprinzător de similar. Cu autoironie, cu luciditate și cu un refuz constant de a poza în perfecțiune.

Nu a fost niciodată un star „peste noapte”. A avut ani de roluri uitabile, seriale anulate și proiecte care nu au dus nicăieri. Hollywood-ul nu știa exact unde să-l încadreze.

Abia când a insistat ani la rând pentru Deadpool — un film considerat prea riscant, prea cinic, prea diferit — lucrurile au început să se așeze. Succesul a venit nu pentru că s-a adaptat industriei, ci pentru că a ales să nu o facă.

De-a lungul timpului, a trecut prin comedii romantice (The Proposal), thrillere tensionate (Buried), filme de acțiune (Safe House) și blockbustere cu estetică de joc video (Free Guy). Totuși, rolul care l-a fixat definitiv în cultura pop rămâne Deadpool — pentru că acolo nu a interpretat doar un personaj, ci o versiune amplificată a propriei personalități.

Viața personală și familia

Ryan Reynolds este căsătorit din 2012 cu actrița Blake Lively. Sunt unul dintre cele mai cunoscute cupluri din Hollywood și, totodată, printre puținele care par să trateze celebritatea cu un simț autentic al umorului. Schimburile de replici ironice din social media și aparițiile relaxate pe covorul roșu au devenit parte din brandul lor public.

Au patru copii și, deși sunt extrem de vizibili, își protejează cu atenție viața de familie. Reynolds a vorbit deschis despre anxietate, despre presiunea succesului și despre dorința de a nu transforma notorietatea într-un spectacol pentru cei mici. Această normalitate, într-o industrie obsedată de imagine, îl face surprinzător de ușor de plăcut.

Ryan Reynolds: Deadpool, dar și om de business

Ceea ce mulți descoperă abia în ultimii ani este că Ryan Reynolds nu este doar actorul din reclame amuzante, ci un antreprenor implicat până la detaliu în proiectele sale. Nu se limitează la apariții de imagine: scrie texte, vine cu idei și participă activ la deciziile creative.

Ginul Aviation, compania de telecomunicații Mint Mobile, agenția creativă Maximum Effort sau clubul de fotbal Wrexham au un element comun: o voce clară, umană și autoironică. Exact ca el.

Reynolds nu separă rigid personajul public de omul din spatele lui. Face business în același stil în care joacă: direct, asumat și fără solemnitate inutilă.

Nu pozează în antreprenor vizionar și evită limbajul corporatist. Pare mai degrabă genul de om care vrea să înțeleagă ce face, să se implice real și să se distreze pe parcurs. Iar asta, paradoxal, îl face credibil.

Actor, soț, tată, investitor și, uneori, propriul său copywriter, Ryan Reynolds nu încearcă să fie un model. Este doar un personaj recognoscibil într-o lume care devine din ce în ce mai artificială.

Articol susținut de Banca Transilvania.

