Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
Reacția Chinei după ce o publicație britanică a relatat că țara ajută Rusia să producă rachete Oreșnik

Război în Ucraina
Publicat:

Ministerul chinez de Externe a respins marți relatările din presa britanică potrivit cărora mașini-unelte importate din China au fost folosite pentru a produce rachetele balistice rusești cu capacitate nucleară Oreșnik, pe care Rusia le-a lansat în două rânduri asupra Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

Resturi de rachete Oreșnik în Ucraina FOTO ARHIVĂ
Resturi de rachete Oreșnik în Ucraina FOTO ARHIVĂ

Publicația The Telegraph a relatat că a identificat echipamente în valoare de cel puțin 10,3 miliarde de dolari primite din China pentru a fi folosite de industria militară a Rusiei, inclusiv mașini-unelte folosite pentru producția de focoase pentru rachetele Oreșnik.

În special o mașină de control numeric computerizat - un strung fabricat în China - a fost identificată de serviciile de informații ucrainene la uzina de stat rusă Votkinsk, care produce rachetele Oreșnik și alte rachete, potrivit  The Telegraph.

„Poziția Chinei față de criza din Ucraina (termenul folosit de Beijing pentru invazia rusă) a fost consecventă și clară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, într-o conferință de presă, când a fost întrebat despre relatarea în cauză.

„Nu am pus paie pe foc, nu am căutat să profităm de pe urma situației și nici nu acceptăm încercările de a arunca vina pe seama altora sau de a evita responsabilitatea.”

Oficial, Beijingul a revendicat neutralitatea în război și a negat că ar fi oferit asistență militară vreuneia dintre părți.

Rusia susține că racheta balistică Oreșnik, cu rază medie de acțiune și care poate atinge o viteză de 13.000 de kilometri pe oră, ca fiind imposibil de interceptat de sistemele occidentale.

Moscova a desfășurat arma doar de două ori: asupra orașului Dnipro în noiembrie 2024 și asupra orașului Liov la începutul lunii ianuarie 2026, la aproximativ 60 de kilometri de granița cu Polonia.

În timp ce autoritățile ruse prezintă Oreșnik ca pe o armă nouă și modernă, experții cred că aceasta se bazează în mare parte pe RS-26 Rubezh, o rachetă balistică cu capacitate nucleară și rază medie de acțiune, produsă  în 2011.

The Telegraph: Componentele din China ajută Rusia să mărească producția de arme

Uzina de stat Votkinsk, cea mai importantă unitate de producție de rachete din Rusia, sancționată de Marea Britanie, SUA, UE și Japonia, produce și rachetele balistice Iskander-M și rachetele intercontinentale Topol-M.

Moscova a importat din China și alte componente în valoare de miliarde de dolari de care Moscova are nevoie pentru asamblarea armelor și avioanelor sale ghidate de precizie, arată o analiză.

Sunt componente pe care Rusia fie nu le poate produce pe plan intern, fie nu le poate produce în volumele necesare. 

Toate se află pe o listă de 50 de bunuri, pe care 39 de țări, inclusiv Marea Britanie și SUA, au convenit să le interzică la export pentru Moscova.

China, care nu s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, a furnizat microcipuri și plăci de memorie în valoare de cel puțin 4,9 miliarde de dolari, care alimentează arme ghidate de precizie și avioane de vânătoare Suhoi, potrivit Import Genius, un agregator de date comerciale din SUA.

Alte articole cheie includ rulmenți cu bile în valoare de 130 de milioane de dolari, vitali pentru construcția de aeronave și alte vehicule.

„Orice echipamente care se mișcă folosesc rulmenți cu bile”, a declarat Michael Kofman, cercetător senior la Carnegie Endowment, pentru The Telegraph. „Aceștia trebuie fabricați cu precizie și integrați în orice.”

Domeniul în care Rusia a fost cea mai vulnerabilă este cel al mașinilor-unelte de precizie”, a explicat expertul.

„Cele mai bune echipamente sunt fabricate în țările occidentale, dar China este capabilă să producă mașini-unelte suficient de bune pentru multe dintre scopurile Rusiei de astăzi”, a mai spus el.

„Este foarte clar că, fără acces la economia chineză, la piața chineză și la China ca punct de trecere pentru multe dintre aceste bunuri și tehnologii, Rusia s-ar fi chinuit să susțină acest război.”

„Rusia a devenit mult mai dependentă de China în ultimii doi ani”, a declarat Gary Somerville, analist senior care analizează lanțul de aprovizionare militară al Moscovei la Open Source Centre, o organizație britanică de cercetare a conflictelor.

O anchetă din 2025 a Telegraph a constatat că firmele chineze au furnizat direct piese și materiale în valoare de cel puțin 55 de milioane de dolari industriei rusești de drone între 2023 și 2024. Aceasta a fost o perioadă în care Moscova dezvolta infrastructură logistică la scară largă pentru programul său intern de drone.

„Detectarea întregii game de transporturi de mărfuri sensibile între China și Rusia este din ce în ce mai dificilă din cauza rutelor, companiilor-fantomă și companiilor de logistică intermediare folosite de expeditori pentru a evita detectarea”, a explicat William George, director de cercetare la Import Genius.

