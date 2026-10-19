 Cercetătorii au descoperit de ce unii oameni încă nu pot simți gustul mâncării după COVID-19 | adevarul.ro
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Cercetătorii au descoperit de ce unii oameni încă nu pot simți gustul mâncării după COVID-19

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Unele persoane continuă să aibă probleme cu perceperea gustului alimentelor chiar și la mai bine de un an după infectarea cu COVID-19. Cercetătorii au identificat modificări la nivelul papilelor gustative, care ar putea explica persistența acestui simptom.

Multe persoane și-au pierdut gustul după Covid-19
Multe persoane și-au pierdut gustul după Covid-19 Foto: Shutterstock

O echipă de cercetători de la Universitatea Colorado Anschutz și două universități din Suedia a identificat modificări moleculare și structurale în celulele responsabile de perceperea gustului, potrivit Mediafax.

Studiul, publicat în revista Chemical Senses, oferă primele dovezi biologice directe care asociază tulburările de gust persistente cu modificări măsurabile ale celulelor gustative.

De ce unele persoane nu își recapătă gustul

Cercetătorii au analizat 28 de persoane care prezentau tulburări de gust la mai bine de un an după infectarea cu COVID-19. Niciunul dintre participanți nu fusese spitalizat din cauza bolii.

Testele au arătat că opt persoane aveau rezultate gustative clar anormale, iar 11 au raportat dificultăți în perceperea gusturilor dulce, amar și umami, caracteristic alimentelor precum ciupercile și supele concentrate.

În schimb, perceperea gusturilor sărat și acru a rămas în mare parte neafectată.

Cercetătorii au prelevat probe de țesut din papilele gustative ale 20 de participanți și au descoperit o cantitate redusă de ARN mesager implicat în producerea proteinei PLCβ2, esențială pentru transmiterea semnalelor gustative.

„PLCβ2 acționează ca un amplificator molecular în interiorul celulelor gustative. Întărește semnalul înainte ca acesta să fie transmis creierului. Când nivelurile sale sunt reduse, semnalul gustativ slăbește”, a explicat Thomas Finger, profesor la Universitatea Colorado Anschutz.

Descoperirea ar putea explica de ce anumite gusturi sunt afectate mai mult decât altele. Perceperea gusturilor sărat și acru implică mecanisme diferite, care nu depind de această proteină.

Modificări ascunse în structura papilelor gustative

Cercetătorii au identificat și modificări ale organizării celulelor gustative.

„Unii participanți aveau papile gustative cu aspect normal, în timp ce alții prezentau o dezorganizare structurală. Acest lucru sugerează că atât modificările moleculare, cât și cele structurale pot contribui la disfuncția gustativă persistentă”, a declarat Finger.

În mod normal, celulele gustative sunt înlocuite la fiecare două până la patru săptămâni. Cu toate acestea, mecanismele moleculare necesare perceperii gustului pot rămâne afectate mult mai mult timp.

Majoritatea persoanelor își recapătă gustul în câteva săptămâni sau luni după COVID-19, însă unele continuă să prezinte simptome mult după dispariția infecției.

„Descoperirile noastre oferă dovezi măsurabile ale unei perturbări de lungă durată a gustului la unii pacienți după COVID-19, mult timp după ce virusul a fost eliminat din organism, au transmis autorii studiului.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă aceste modificări pot reveni la normal și dacă tratamentele viitoare ar putea ajuta pacienții să își recapete gustul.

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