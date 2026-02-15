Cel mai longeviv „angajat” de la Downing Street: Motanul Larry împlinește 15 ani

Cel mai cunoscut motan din lume, Larry, șeful vânătorilor de șoareci de la reședința premierilor britanici, marchează 15 ani de când a fost adoptat la Downing Street. Deși vârsta sa exactă nu este cunoscută, aceasta este estimată la aproximativ 19 ani.

Larry a ajuns la Downing Street 10 pe 15 februarie 2011, fiind adoptat dintr-un adăpost pentru animale în timpul mandatului lui David Cameron. De atunci, a devenit o prezență constantă în centrul puterii britanice, cu o „carieră” care se întinde deja peste șase prim-miniștri.

De-a lungul anilor, Larry a rămas la post în timp ce liderii politici s-au schimbat. A trecut prin furtunile Brexitului, pandemia de Covid-19, scandalul „partygate”, mandatul fulgerător de 49 de zile al lui Liz Truss și perioada mai ordonată a guvernării lui Rishi Sunak. În prezent, acesta se află la al șaselea prim-ministru, Keir Starmer.

Potrivit biografiei sale oficiale publicate pe site-ul Downing Street, rolul lui Larry nu se limitează la controlul rozătoarelor. „Larry îşi petrece zilele întâmpinând oaspeţii casei, inspectând sistemele de securitate şi testând mobilierul antic pentru a vedea dacă este potrivit pentru somn”, se arată în descriere, citată de News.ro.

Vedetă mediatică la întâlniri oficiale

Larry a reușit în repetate rânduri să atragă atenția presei, inclusiv la evenimente oficiale de cel mai înalt nivel. În luna decembrie a anului trecut, motanul a fost surprins la ușă, întâmpinându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În ianuarie, a provocat chiar un mic incident, după ce a trecut pe neașteptate între picioarele unui fotograf, care s-a împiedicat pe covorul roșu, în timpul vizitei președintelui Poloniei.

Primele sale luni „în funcție” au inspirat și o carte, The Larry Diaries, publicată în 2011, care a contribuit la consolidarea statutului său de simbol neoficial al Downing Street.

Influencer cu peste 877.000 de urmăritori

Larry nu este celebru doar în presa tradițională. Motanul are și un cont pe platforma X, @Number10cat, urmărit de peste 877.500 de fani. Administrat de un utilizator anonim, contul este cunoscut pentru glumele ironice și comentariile acide la adresa politicienilor, inclusiv a partidului UK Reform și a administrației președintelui american Donald Trump.

„Rishi Sunak va deveni prim-ministru. Familia lui este foarte bogată, așa că de mâine voi avea caviar și homar în meniu”, este una dintre glumele publicate pe cont. O alta făcea referire la schimbările de la vârful puterii: „Rishi Sunak și-a prezentat demisia regelui, dar Keir Starmer nu a fost încă numit prim-ministru, așa că cine este la conducere? Eu”.

Larry nu l-a menajat nici pe fostul premier Boris Johnson. „E timpul să clarific câteva lucruri: 1. Nu sunt «pisica lui Boris Johnson». 2. Ca toți prim-miniștrii, el este doar un rezident temporar al Downing Street. 3. Eu locuiesc aici permanent. Când el va pleca în cele din urmă, eu voi rămâne. 4. Da, totul este foarte jenant, dar se va termina în curând”, scria motanul în perioada respectivă.

În timpul instabilității politice de sub mandatul lui Liz Truss, Larry a ironizat situația astfel: „Regele mi-a cerut să devin prim-ministru, deoarece această absurditate a durat destul”.

La 15 ani de la „instalarea” sa oficială, Larry rămâne una dintre cele mai longevive și îndrăgite figuri de la Downing Street, cu o stabilitate în funcție pe care puțini politicieni o pot revendica.