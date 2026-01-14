Video Momentul în care fotograful președintelui Poloniei s-a împiedicat de Larry, celebrul motan de la reședința premierului britanic

Fotograful președintelui Poloniei a fost surprins împiedicându-se de Larry, celebrul motan, care stătea chiar pe treptele reședinței premierului britanic.

În fotografiile care au ajuns virale se vede cum fotograful lui Nawrocki evită la limită să îl calce pe Larry pe coadă.

Incidentul a avut loc la finalul întâlnirii dintre președintele polonez și premierul Keir Starmer la Downing Street 10, marți.

Cei doi lideri au vorbit despre securitatea europeană, sprijinul pentru Ucraina și cooperarea economică. Totodată, Londra și Varșovia au anunțat o aprofundare a cooperării militare, inclusiv măsuri pentru întărirea capabilităților de apărare antiaeriană și antirachetă și un program prin care piloți și instructori polonezi de elicoptere urmează să înceapă pregătirea în Marea Britanie din această vară.

Starmer și Nawrocki au discutat și despre Ucraina, subliniind necesitatea unei păci „drepte și durabile” și riscurile legate de încrederea în președintele rus Vladimir Putin.

Larry nu este la prima apariție care fură atenția camerelor. Pe 8 decembrie 2025, la vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Londra, motanul a apărut din nou la intrare. Zelenski a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o strângere de mână și o îmbrățișare călduroasă.

În timp ce intrau, Zelenski a făcut o remarcă despre Larry, motanul care aștepta în fața ușii reședinței premierului britanic.

„Se pare că Larry Motanul vrea și el să fie implicat în discuțiile de astăzi, dar, spre marea lui supărare, pare să fi fost lăsat pe dinafară momentan. Lasați-l pe Larry să intre, e frig”, au scris jurnaliștii de la The Guardian.