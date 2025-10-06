Articol publicitar

Căldură, ritm și spectacol: intre 6 si 26 octombrie Bucureștiul devine capitala mondială a saunei!

Sauna Fest dureaza 3 săptămani si promite experiente unice, in premieră pentru Romania.

sauna fest 1 jpeg

Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa, anunță startul celei de-a 7-a ediții a Sauna Fest, cel mai mare festival din lume dedicat show-urilor în saună și singurul de acest fel din România. Între 6 și 26 octombrie 2025, iubitorii de wellness și relaxare sunt invitați să participe la un eveniment unic, care promite să transforme fiecare sesiune de saună într-o experiență multisenzorială spectaculoasă. Sauna Fest este un reper internațional în domeniul show-urilor în saună, un produs 100% românesc recunoscut la nivel mondial. 

Ce aduce nou Sauna Fest 2025?

Ediția din acest an ridică ștacheta evenimentelor internaționale dedicate saunei și oferă vizitatorilor:

  • 800+ spectacole multisenzoriale în saună;
  • 100+ Maeștri Aufguss internaționali;
  • 25 de țări participante printer care: Austria, Belgia, Canada, Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Tunisia, Ucraina și Ungaria.

În premiera pentru Romania, două experiențe noi vor fi lansate anul acesta:

·        Sauna Village, un spațiu în care vizitatorii pot experimenta saune autentice, create cu măiestrie de producători internaționali și locali. După fiecare sesiune, participanții se pot răcori în piscina de pe plaja Sands of Therme

·        Cold Camp - Cel mai mare eveniment Cold Camp din România si probabil, primul de acest gen, dedicat expunerii controlate la frig și redescoperirii forței interioare. O experiență intensă, creată pentru cei care vor să își depășească limitele și să experimenteze beneficiile dovedite ale contrastului termic asupra corpului și minții. O baie in apa rece menținută la 16–17°C stimulează circulația, susține imunitatea și declanșează o stare de bine prin eliberarea naturală de oxitocină.

Peste 800 de povești si spectacole multisenzoriale unice, la peste 65°C

Pe parcursul celor 21 de zile de festival, maeștri ai saunei din întreaga lume vor transforma fiecare sesiune într-un spectacol unic, în care uleiurile esențiale atent selecționate, muzica, teatrul, costumele și recuzita se contopesc cu arta manevrării prosopului la temperaturi de peste 70°C.

Sauna Fest este deja recunoscut internațional datorita amplorii, atmosferei, impactului dar si rolului sau transformator. Zilnic, vizitatorii romani si straini pot trăi zeci de momente de spectacol, fiecare cu propria poveste, creată pentru a surprinde, a emoționa și a aduce beneficii pentru sănătate.

sauna fest 2 jpeg

Ce povești vei trăi la Sauna Fest 2025

Ediția din acest an aduce pe scena saunelor din Therme București unii dintre cei mai premiați maeștri internaționali, care prin căldura saunei, muzică, teatru, costume și dans vor transforma fiecare show într-o poveste multisenzorială. Iata doar cateva exemple:

Łukasz Dłużniewski (Polonia), multiplu campion mondial la Aufguss, prezintă show-uri cu renume internațional: „Harmony”: o reflecție asupra sensului profund al echilibrului, „Koto to Shamisen”: un tribut culturii japoneze, „Aurora”: spectacol în saună premiat la Friend’s Challenge by Aufguss.it, și „Slavic Breath”: un ritual care aduce împreună ierburi, aburi și folclor slav. Asuka Goto (Japonia), campioană națională la Aufguss, spune povești delicate și puternice deopotrivă. În „Finding Me”, vorbește despre curaj și redescoperirea de sine, iar „A Cup of Green Tea” te poartă într-o călătorie poetică, de la frunza de ceai până la bucuria împărtășirii.

Alonzo Solórzano (SUA), primul campion național al Americii și Director of Aufguss la Bathhouse NYC, aduce energia scenei newyorkeze în spectacole precum „Ashes to Ashes”, „Team Bathhouse” și „The Second Grave”, unde dramatismul și cultura urbană se împletesc cu intensitatea aburilor.

Nicolas Fiery (Franța/SUA), coregraf și dansator, explorează prin Aufguss arta hip-hop-ului și a teatrului. Momentele sale includ „A Hip-Hop Story”: o călătorie prin 50 de ani de cultură urbană și „A Peaceful Escape”, un spectacol ca o vacanță multiculturală plină de arome și ritmuri.

Aufgussul, 12 minute care îți schimbă viața pentru totdeauna

Ritualul Aufguss este inima Sauna Fest. În doar câteva minute, un Maestru Aufguss folosește bulgări de gheață și combinații unice de uleiuri esențiale pentru a genera vapori intensi. Prin mișcări spectaculoase cu prosopul sau steagul, aburul este distribuit către participanți, transformând căldura în energie și emoție. Sauna Fest duce experienta mai departe, cumuland 800 de Aufguss shows.

Rezultatul este un spectacol multisenzorial complet, care aduce beneficii dovedite pentru sănătate: îmbunătățirea sistemului cardiovascular, stimularea imunității, reducerea stresului și detensionarea musculară.

sauna fest 3 jpg

Detalii de participare la Sauna Fest 2025

Sauna Fest 2025 se desfășoară între 6 și 26 octombrie la Therme București, iar toate spectacolele sunt incluse în biletul de acces pentru zona Elysium.

Biletele pot fi achiziționate pe therme.ro, în aplicația myTherme și la casele de acces din complex. Programul complet al festivalului va fi disponibil incepand cu 27 septembrie pe site-ul therme.ro

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare complex de wellbeing din Europa, construit greenfield pe un areal de 250.000 mp, cu o suprafață indoor de peste 34.000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 880.000 de plante, și cea mai mare plantație de palmieri din Europa, cu peste 1.500 de exemplare.

Prin magnitudine și unicitate, Therme București atrage anual milioane de vizitatori, dintre care peste 30% turiști internaționali, confirmându-și poziția ca destinație de wellness și relaxare la nivel global.

