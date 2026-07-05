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Banii aduc fericirea? Un nou studiu oferă un răspuns surprinzător

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Un studiu pe 33 de țări europene arată că venitul național influențează nu doar satisfacția generală, ci și starea de spirit zilnică a oamenilor.

Femeie fericită că are bani
Banii aduc fericirea FOTO: Shutterstock

Studiul făcut în 33 de țări europene arată că influențează nu doar nivelul de satisfacție generală, ci și starea noastră de spirit zilnică.

Cercetătorii au analizat date de la aproape 178.000 de persoane, colectate între 2006 și 2023. Rezultatele contrazic ideea că dezvoltarea economică nu ar avea legătură cu emoțiile de zi cu zi.

Studiul a fost publicat în revista Nature, scrie Mediafax.

Autorii au analizat date din patru valuri ale Anchetei Sociale Europene. Au fost incluse răspunsuri din 33 de țări, colectate în 2006, 2012, 2014 și 2023. Cercetătorii au comparat aceste date cu PIB-ul real pe cap de locuitor din fiecare țară.

Rezultatul a fost clar. Un venit național mai mare este asociat atât cu satisfacția față de viață, cât și cu starea de spirit zilnică. Această legătură a fost confirmată și în timp, nu doar la un singur moment.

PIB-ul și fericirea merg mână în mână, arată un studiu pe 33 de țări europene

Multe studii mai vechi spuneau că banii ajută doar la o evaluare generală a vieții. Starea de spirit de zi cu zi părea să nu fie influențată de venit.

Autorii noului studiu explică diferența printr-o problemă de măsurători. Studiile anterioare foloseau întrebări simple, de tip „da sau nu”. Noul studiu a folosit scale mai detaliate, cu mai multe variante de răspuns.

Atunci când starea de spirit este măsurată mai atent, legătura cu banii devine vizibilă. Cercetătorii spun că oamenii chiar simt diferența, nu doar o „evaluează” abstract.

Ce înseamnă asta pentru viața oamenilor

Descoperirea are implicații pentru politicile publice din întreaga lume. Dacă venitul mai mare aduce și emoții mai bune, nu doar judecăți mentale, atunci creșterea economică contează mai mult decât se credea.

Studiul a acoperit și perioade dificle, precum criza financiară din 2008 și pandemia de COVID-19.

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